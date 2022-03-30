У Франції почали готуватись до припинення Росією постачання газу

У Франції почали готуватись до можливого зниження або припинення постачання російського газу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зараз у Франції не вірять у високу вірогіднісить різкого зменшення надходженя газу. "Наразі нема про що турбуватися, газ із Росії продовжує нормально надходити до Франції, а також наближається кінець опалювального сезону", - заявив генеральний директор французької газорозподільної компанії GRDF Лоранс Пуар'є-Дієтц.

Однак у разі часткового чи повного припинення імпорту російського газу питання постане не лише про наступну зиму, а й про запаси, що поповнюються влітку. Для вирішення цієї проблеми, французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, яка передбачає зменшення споживання. "Проект спрямований на тимчасове та планове припинення подачі природного газу певним споживачам", - зазначають ЗМІ.

Мова йде про великих споживачів, яких у країні близько п'яти тисяч. З-поміж них виключаються підприємства та організації суспільної значущості, такі як школи, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.

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Перерви в подачі енергії можуть зазнати промислові підприємства та великі торгові центри. Близько половини з них, згідно з опитуванням, можуть швидко скоротити свої потреби, не завдаючи значної шкоди своїй діяльності, або використовувати додатково альтернативні джерела енергії.

В уряді також радять французам знизити опалення в приватних будинках на один градус, відключати опалення без господарів, а також використовувати програмовані термостати і замінювати старі газові котли на нові.

Нагадаємо, РФ вимагає від споживачів з ЄС переходу на оплату поставок газу в російських рублях.

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