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Новини Газова війна
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У Франції почали готуватись до припинення Росією постачання газу

ес,газ

У Франції почали готуватись до можливого зниження або припинення постачання російського газу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зараз у Франції не вірять у високу вірогіднісить різкого зменшення надходженя газу. "Наразі нема про що турбуватися, газ із Росії продовжує нормально надходити до Франції, а також наближається кінець опалювального сезону", - заявив генеральний директор французької газорозподільної компанії GRDF Лоранс Пуар'є-Дієтц.

Однак у разі часткового чи повного припинення імпорту російського газу питання постане не лише про наступну зиму, а й про запаси, що поповнюються влітку. Для вирішення цієї проблеми, французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, яка передбачає зменшення споживання. "Проект спрямований на тимчасове та планове припинення подачі природного газу певним споживачам", - зазначають ЗМІ.

Мова йде про великих споживачів, яких у країні близько п'яти тисяч. З-поміж них виключаються підприємства та організації суспільної значущості, такі як школи, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.

Читайте також: Макрон заявив Путіну, що оплата російського газу в рублях неможлива

Перерви в подачі енергії можуть зазнати промислові підприємства та великі торгові центри. Близько половини з них, згідно з опитуванням, можуть швидко скоротити свої потреби, не завдаючи значної шкоди своїй діяльності, або використовувати додатково альтернативні джерела енергії.

В уряді також радять французам знизити опалення в приватних будинках на один градус, відключати опалення без господарів, а також використовувати програмовані термостати і замінювати старі газові котли на нові.

Нагадаємо, РФ вимагає від споживачів з ЄС переходу на оплату поставок газу в російських рублях.

Також читайте: Немає оплати - немає газу. Благодійністю ми точно займатися не будемо, - Пєсков про відмову купувати енергоносії за рублі

Автор: 

газ (10403) росія (64846) Франція (3035)


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Топ коментарі
+15
Ні хріна сє подвиг для жабоїдів, залишитись без газу при 20 градусах тепла!
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30.03.2022 01:07
+4
Франция не может расплатиться рублями, не продав рашскому центробанку доллары. Подвох еще и в том, что если Европа платит центробанку просто доллары, то это будет соответствовать цене газа на рынке; а если рашка требует сначала покупать у нее рубли, а потом за эти рубли газ, то цена в результате может оказаться какой угодно.
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30.03.2022 03:39
+3
Бєз хвоташопа...

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30.03.2022 01:14
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Ні хріна сє подвиг для жабоїдів, залишитись без газу при 20 градусах тепла!
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30.03.2022 01:07 Відповісти
Не экономист. Объясните чего все так боятся платить за газ рублями? В чём там подвох?
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30.03.2022 01:12 Відповісти
"Подвох" у тому - шо ті фублі для купівлі газу треба буде купувати у рашистського центробанку, за курсом - встановленим самим цим недобанком. Так ***** планує обійти санкції на операції з основними валютами доларами США і Євро.
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30.03.2022 01:23 Відповісти
А если за газ оплатят долларами, разве ***** эти санкции не обойдёт?
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30.03.2022 01:26 Відповісти
буде зовсім інший курс конвертації!
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30.03.2022 01:28 Відповісти
То есть газ дороже станет?
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30.03.2022 01:31 Відповісти
Типа того.
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30.03.2022 03:36 Відповісти
Что мешает ***** просто поднять цену на газ без всей этой канители?
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30.03.2022 09:30 Відповісти
Это совсем грубо, не по понятиям. Заметьте, что свои "игры на газовых трубах" путлер всегда исполнял в строгом сответствии с договорами. Именно поэтому он считался в Европе надежным поставщиком. У путлера главное - это "юридические гарантии", то есть подписанные бумажки (чтобы в случае чего предъявить партнерам "нравится-не нравится..."), а в контракте цена на газ прописана, как и валюта, которой надо платить. Просто поднять цену - это обозначает, что уже есть новый договор, в котором новая цена утверждена обеими сторонами. В одностороннем порядке цену поднять не получится, это даже в своей рашке не поймут: рашка будет выглядеть грессором и нарушителем договора. А вот предложить поменять валюту, в которой оплачивается газ - совсем другое дело с точки зрения простого обывателя. "Какая им разница, как платить, мы хоть и вяликие, но белые и пушистые, мы же не отказываемся от поставок, а злобный запад нам войну объявил ни за что, и платить за газ не хочет - мочить их надо!"
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30.03.2022 14:51 Відповісти
Какие контракты? Куча западных фирм разорвала эти контракты и отказалась от поставок или вообще вышла из мордора, резервы рашки заблокированы, яхты изымаются без решений судов.
Если ***** объявит, что для недружественных стран цена газа будет вдвое выше, то рюсское быдло его осудит? Смешно.
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30.03.2022 17:52 Відповісти
Да вы что? Ну давайте, приведите мне пример хоть одного разорванного контракта.
"Безришениясудов" - это тоже песенка для инфантилов. Яхты арестовываются (а не изымаются) на законных основаниях. Изъятий пока еще не было.
Пуйло может что угодно объявлять, но пока котракта нет, то и цены такой нет. Ищи дураков, которые будут по "объявленной" цене покупать. Более того, но он пока еще пытается пропетлять в рамках "вот мы хорошие, а они там плохие" для укрепления уверенности своего поголовья в правоте.
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30.03.2022 18:01 Відповісти
Извините, у меня нет желания доказывать очевидное. Если спорим на деньги, то я без труда найду с десяток примеров разрыва западными компаниями договоров поставки в рашку из-за введённых их правительствами санкций - форс-мажор.
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30.03.2022 18:12 Відповісти
Я не о договорах поставки в рашку, не надо с темы соскакивать, я о поставках рашкой газа в Европу. Вы утверждали выше, что "Куча западных фирм разорвала эти контракты и отказалась от поставок или вообще вышла из мордора". Какие из действующих контрактов на поставку газа разорваны?
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30.03.2022 18:19 Відповісти
Я именно о разрыве контрактов по боингам и прочему. Газ - ответочка *****.
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30.03.2022 18:43 Відповісти
Похоже, вы потеряли нить диалога. В этой ветке обсуждались газовые контракты.
Более того, "контракты по боингам" разорваны не просто так, по желанию фирм-поставщиков, а на основании введенных санкций.
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30.03.2022 20:40 Відповісти
Т.е. ты мокшанский полупокер, идущий в кильватере сруского корабля
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30.03.2022 05:52 Відповісти
буде завсім інший курс конвертацвї!!

сорі, може бути дубль меседжу
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30.03.2022 01:29 Відповісти
в тому, що нах нікому не потрібний рубєль набуває конвертованість за ДУЖЕ низьким курсом!!!
не треба бути економістом, щоб зрозуміти проств речі!
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30.03.2022 01:27 Відповісти
То есть вместо всем нужных долларов французам предлагают расплачиваться с ****** никому не нужными бумажками, а они не хотят? Хотят отдавать ***** доллары? Так?
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30.03.2022 01:30 Відповісти
Франция не может расплатиться рублями, не продав рашскому центробанку доллары. Подвох еще и в том, что если Европа платит центробанку просто доллары, то это будет соответствовать цене газа на рынке; а если рашка требует сначала покупать у нее рубли, а потом за эти рубли газ, то цена в результате может оказаться какой угодно.
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30.03.2022 03:39 Відповісти
не экономист

по минимуму - подвох в переходе на условия гопника.
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30.03.2022 01:28 Відповісти
Представьте себе что валюта это товар, такой же как и газ, зерно, носки, машины. Чем больше такого товара покупается, тем выше спрос и соответственно подымается цена на этот товар. Теперь представьте что Европа покупает на 1 миллиард долларов в месяц российского газа. Это 130 миллиардов рублей. Теперь для того чтобы Европе заплатить за газ рублями им нужно купить эти рубли (130 миллиардов) в центробанке за доллары. Центробанк будет выпускать на рынок ограниченное количество рублей для покупки. Соответственно по закону спроса и предложения будет иметь место то о чем я писал в начале. "Чем больше товара (рублей) покупается, тем выше спрос (на рубль) и соответственно подымается цена на этот товар (курс рубля идёт вверх). Я думаю этот пример помог понять почему Россиа хочет чтобы расчет за газ был в рублях.
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30.03.2022 01:43 Відповісти
А представьте, что рахе платят долларами. Долларов в рахе становится много и их курс к рублю падает, а курс рубля соответственно растёт. То же самое выходит.
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30.03.2022 01:48 Відповісти
Не тоже самое. Продавать Раша рубли будет рубли не по реальной цене, а по высокой.
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30.03.2022 02:15 Відповісти
А газ она не может продавать по высокой цене?
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30.03.2022 02:18 Відповісти
Не может.
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30.03.2022 14:54 Відповісти
Количество долларов в России не имеет никакого влияние на курс этой валюты. Это потому что то наличие долларов в России, это всего лишь мизерная часть оборота этой валюты в мире. Просто для сравнения, до того момента как Путин рехнулся, весь экспорт России был примерно $ 50 млрд. а мировой оборот доллара примерно $ 2 трилионна.
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30.03.2022 04:32 Відповісти
Экспорт рахи был не 50, а примерно 250-300 млрд. $ Но я писал не о курсе доллара, а курсе рубля к доллару.
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30.03.2022 09:24 Відповісти
Бєз хвоташопа...

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30.03.2022 01:14 Відповісти
Закон Мерфі : "Усе х#йов~ що може колись статися - ОБОВ'ЯЗКОВО станеться!"
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30.03.2022 01:19 Відповісти
У них є два варіанти, або шукати газ десь в іншому місці,або фінансувати русофашизм і за свої ж гроші,допомагати путлеру готувати ядерні бомби для самих же жабоїдів. На данному єтапі купляти в москалів - спонсорувати тероризм.
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30.03.2022 01:23 Відповісти
Во Франции что, нету дров ? Пусть согреваются Советским Шампанским.
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30.03.2022 01:26 Відповісти
"Дуже дотепно."
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30.03.2022 03:53 Відповісти
А раніше (до війни), слабО було знайти альтернативу і не сідати на газову голку раші та не вигодовувати мілітариста і агресора? 🤔
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30.03.2022 01:35 Відповісти
У Франції завжди була диверсифікація поставок газу - найбільший обсяг газу був з Лівії. У Франції проблем з газом немає і не буде, про що і стаття.
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30.03.2022 02:02 Відповісти
расийский газ нужен франции, как зайцу стоп-сигнал...
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30.03.2022 06:05 Відповісти
а хде телефонистка Эммануаль?
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30.03.2022 08:17 Відповісти
 
 