Макрон заявив Путіну, що оплата російського газу в рублях неможлива
Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови із Володимиром Путіним, сказав президенту РФ, що його вимога оплачувати російський газ рублями не буде виконана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Також французький президент сподівався домовитися про евакуацію мирного населення Маріуполя. Але не домовився: як повідомила пресслужба Макрона, Путін лише "обіцяв подумати".
Також журналістам у Єлисейському палаці підвтердили, що Франція проти плати за газ в рублях, передає Reuters.
Топ коментарі
+9 Victor Yackiv
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+5 ahuhu
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Особливо у фсбшних.
От і "влізли"
И взор туманится слегка
И всё как будто под рукою
И всё как будто на века (с)
який мікрон сміливий...
отак прямо і сказав!! крутий..тобто крученмй
- А где я могу доллары поменять?
- В банке, но лучше в булошной Нечипорука, бульвар Фельдмана, 15
т.к. таким образом они бы евро не получали бы
а то сейчас они их все еще получают