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Новини
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Макрон заявив Путіну, що оплата російського газу в рублях неможлива

макрон,путін

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови із Володимиром Путіним, сказав президенту РФ, що його вимога оплачувати російський газ рублями не буде виконана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Також французький президент сподівався домовитися про евакуацію мирного населення Маріуполя. Але не домовився: як повідомила пресслужба Макрона, Путін лише "обіцяв подумати".

Також журналістам у Єлисейському палаці підвтердили, що Франція проти плати за газ в рублях, передає Reuters.

Читайте: Для вирішення "важкої гуманітарної ситуації в Маріуполі" треба щоб українські захисники склали зброю, - Путін

Автор: 

газ (10403) путін (23733) рубль (443) Макрон Емманюель (1447)


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Топ коментарі
+9
Скоро буде формула: немає газу - немає продовольства!
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29.03.2022 21:56
+5
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29.03.2022 21:54
+3
Или макронами.
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29.03.2022 21:38
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Или макронами.
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29.03.2022 21:38 Відповісти
Соррі, хлопці, якась гидота замість мене яку хєрню несе! Здохніть, тварюки!
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29.03.2022 21:50 Відповісти
Так, з мого акку якась ********** гидота намагається щось пі ,zданути! *******!)))
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29.03.2022 21:55 Відповісти
У тебе забагато "хвостів" в різноманітних соцмережах - я так думаю.
Особливо у фсбшних.
От і "влізли"
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29.03.2022 22:19 Відповісти
Но намекнул, что готов оплатить орально.
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29.03.2022 21:39 Відповісти
Опустил Макрончик крысиную гадость
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29.03.2022 21:40 Відповісти
А як щодо історії з "шампанським"?
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29.03.2022 21:40 Відповісти
Течёт шампанское рекою
И взор туманится слегка
И всё как будто под рукою
И всё как будто на века (с)
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29.03.2022 21:47 Відповісти
срубль это что новый вид туалетной бумаги? или я что-то пропустил?
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29.03.2022 21:47 Відповісти
Ви хотіли сказати фубль.
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29.03.2022 22:43 Відповісти
Москва бере паузу на 2 тижні в переговорах. Вони вважають, що цього часу достатньо щоб перекинути війська на Донбас. Тоді вони хочуть оточити 70% ЗСУ та вести переговори в стилі "Мінськ-2 коли оточене Дебальцево".
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29.03.2022 21:48 Відповісти
Надіюсь наші вже навчені гірким досвідом. На обіцянки не підуть 🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️
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29.03.2022 23:43 Відповісти
ти ба..
який мікрон сміливий...
отак прямо і сказав!! крутий..тобто крученмй
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29.03.2022 21:50 Відповісти
К/Ф Дежавю:
- А где я могу доллары поменять?
- В банке, но лучше в булошной Нечипорука, бульвар Фельдмана, 15
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29.03.2022 21:50 Відповісти
а по-моему это было бы даже лучше
т.к. таким образом они бы евро не получали бы
а то сейчас они их все еще получают
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29.03.2022 21:51 Відповісти
В том то и дело, что не получают из за запрета. Или с первого числа не будут получать. И тогда либо за рубли либо бесплатно, или нет поставок газа.👍😁
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29.03.2022 21:58 Відповісти
Что было бы лучше?
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29.03.2022 22:00 Відповісти
Для зазаборников?
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30.03.2022 07:40 Відповісти
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29.03.2022 21:54 Відповісти
Скоро буде формула: немає газу - немає продовольства!
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29.03.2022 21:56 Відповісти
Кому немае продовольства?
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29.03.2022 22:35 Відповісти
Навіть цікаво чим закінчиться.
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29.03.2022 22:00 Відповісти
Одна шлюха Путина сказала. Вторая шлюха Путина сказала. Кадырка тоже сказала, Киев надо взять !!! Сборище ******.
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29.03.2022 22:01 Відповісти
А когда сп2 распиливать начнут??
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29.03.2022 22:06 Відповісти
Макрон все не поймет с каким подонком он имеет дело...
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29.03.2022 22:08 Відповісти
Пора кончать плешивого
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29.03.2022 22:25 Відповісти
Там кацапи вже народили нову "геніальну" ідею - газ по бартеру...
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29.03.2022 22:52 Відповісти
Більше аду дебілуші. Топіть себе швидше . Ще й нафту перекрийте до Європи щоб швидше рухались євротолерасти. Скоро бабу меркель будуть обпльовувати у Німеччині.
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29.03.2022 22:58 Відповісти
 
 