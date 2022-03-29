Макрон заявил Путину, что оплата российского газа в рублях невозможна

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал президенту РФ, что его требование оплачивать российский газ рублями не будет выполнено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Также французский президент надеялся договориться об эвакуации мирного населения Мариуполя. Но не договорился: как сообщила пресс-служба Макрона, Путин лишь "обещал подумать".

Также журналистам в Елисейском дворце подтвердили, что Франция против платы за газ в рублях, передает Reuters.

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