РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11183 посетителя онлайн
Новости
13 622 30

Макрон заявил Путину, что оплата российского газа в рублях невозможна

макрон,путін

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал президенту РФ, что его требование оплачивать российский газ рублями не будет выполнено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Также французский президент надеялся договориться об эвакуации мирного населения Мариуполя. Но не договорился: как сообщила пресс-служба Макрона, Путин лишь "обещал подумать".

Также журналистам в Елисейском дворце подтвердили, что Франция против платы за газ в рублях, передает Reuters.

Также читайте: Япония потребует от своих компаний не рассчитываться за российский газ в рублях

Газ (10223) путин (31191) рубль (910) Макрон (1293)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Скоро буде формула: немає газу - немає продовольства!
показать весь комментарий
29.03.2022 21:56
+5
показать весь комментарий
29.03.2022 21:54
+3
Или макронами.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Или макронами.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:38 Ответить
Соррі, хлопці, якась гидота замість мене яку хєрню несе! Здохніть, тварюки!
показать весь комментарий
29.03.2022 21:50 Ответить
Так, з мого акку якась ********** гидота намагається щось пі ,zданути! *******!)))
показать весь комментарий
29.03.2022 21:55 Ответить
У тебе забагато "хвостів" в різноманітних соцмережах - я так думаю.
Особливо у фсбшних.
От і "влізли"
показать весь комментарий
29.03.2022 22:19 Ответить
Но намекнул, что готов оплатить орально.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:39 Ответить
Опустил Макрончик крысиную гадость
показать весь комментарий
29.03.2022 21:40 Ответить
А як щодо історії з "шампанським"?
показать весь комментарий
29.03.2022 21:40 Ответить
Течёт шампанское рекою
И взор туманится слегка
И всё как будто под рукою
И всё как будто на века (с)
показать весь комментарий
29.03.2022 21:47 Ответить
срубль это что новый вид туалетной бумаги? или я что-то пропустил?
показать весь комментарий
29.03.2022 21:47 Ответить
Ви хотіли сказати фубль.
показать весь комментарий
29.03.2022 22:43 Ответить
Москва бере паузу на 2 тижні в переговорах. Вони вважають, що цього часу достатньо щоб перекинути війська на Донбас. Тоді вони хочуть оточити 70% ЗСУ та вести переговори в стилі "Мінськ-2 коли оточене Дебальцево".
показать весь комментарий
29.03.2022 21:48 Ответить
Надіюсь наші вже навчені гірким досвідом. На обіцянки не підуть 🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️
показать весь комментарий
29.03.2022 23:43 Ответить
ти ба..
який мікрон сміливий...
отак прямо і сказав!! крутий..тобто крученмй
показать весь комментарий
29.03.2022 21:50 Ответить
К/Ф Дежавю:
- А где я могу доллары поменять?
- В банке, но лучше в булошной Нечипорука, бульвар Фельдмана, 15
показать весь комментарий
29.03.2022 21:50 Ответить
а по-моему это было бы даже лучше
т.к. таким образом они бы евро не получали бы
а то сейчас они их все еще получают
показать весь комментарий
29.03.2022 21:51 Ответить
В том то и дело, что не получают из за запрета. Или с первого числа не будут получать. И тогда либо за рубли либо бесплатно, или нет поставок газа.👍😁
показать весь комментарий
29.03.2022 21:58 Ответить
Что было бы лучше?
показать весь комментарий
29.03.2022 22:00 Ответить
Для зазаборников?
показать весь комментарий
30.03.2022 07:40 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2022 21:54 Ответить
Скоро буде формула: немає газу - немає продовольства!
показать весь комментарий
29.03.2022 21:56 Ответить
Кому немае продовольства?
показать весь комментарий
29.03.2022 22:35 Ответить
Навіть цікаво чим закінчиться.
показать весь комментарий
29.03.2022 22:00 Ответить
Одна шлюха Путина сказала. Вторая шлюха Путина сказала. Кадырка тоже сказала, Киев надо взять !!! Сборище ******.
показать весь комментарий
29.03.2022 22:01 Ответить
А когда сп2 распиливать начнут??
показать весь комментарий
29.03.2022 22:06 Ответить
Макрон все не поймет с каким подонком он имеет дело...
показать весь комментарий
29.03.2022 22:08 Ответить
Пора кончать плешивого
показать весь комментарий
29.03.2022 22:25 Ответить
Там кацапи вже народили нову "геніальну" ідею - газ по бартеру...
показать весь комментарий
29.03.2022 22:52 Ответить
Більше аду дебілуші. Топіть себе швидше . Ще й нафту перекрийте до Європи щоб швидше рухались євротолерасти. Скоро бабу меркель будуть обпльовувати у Німеччині.
показать весь комментарий
29.03.2022 22:58 Ответить
 
 