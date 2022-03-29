Макрон заявил Путину, что оплата российского газа в рублях невозможна
Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал президенту РФ, что его требование оплачивать российский газ рублями не будет выполнено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Также французский президент надеялся договориться об эвакуации мирного населения Мариуполя. Но не договорился: как сообщила пресс-служба Макрона, Путин лишь "обещал подумать".
Также журналистам в Елисейском дворце подтвердили, что Франция против платы за газ в рублях, передает Reuters.
Топ комментарии
+9 Victor Yackiv
показать весь комментарий29.03.2022 21:56
+5 ahuhu
показать весь комментарий29.03.2022 21:54
+3 ladyar
показать весь комментарий29.03.2022 21:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Особливо у фсбшних.
От і "влізли"
И взор туманится слегка
И всё как будто под рукою
И всё как будто на века (с)
який мікрон сміливий...
отак прямо і сказав!! крутий..тобто крученмй
- А где я могу доллары поменять?
- В банке, но лучше в булошной Нечипорука, бульвар Фельдмана, 15
т.к. таким образом они бы евро не получали бы
а то сейчас они их все еще получают