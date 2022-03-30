Российские силовики из трех отрядов ОМОНа отказались воевать в Украине. АУДИО

Бойцы специальных отрядов быстрого реагирования из новосибирского, омского и иркутского ОМОНа подали рапорты на демобилизацию, не желая участвовать в войне, которую Россия ведет в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующая аудиозапись опубликована на Ютуб-канале "Популярная политика".

"Нам прислали аудиозапись, на которой двинутый и наглый офицер пытается психологически давить на ОМОНовцев, которые отказываются участвовать в путинской войне и хотят вернуться домой в Сибирь. Он обвиняет их в трусости, малодушии, измене. Угрожает, что они не смогут никуда устроиться, будут покрыты позором и подпадут под надзор ФСБ", - говорится в сопроводительном тексте к 6,5-минутному аудио.

Как можно понять из него, новосибирские, омские и иркутские собровцы без приказа "оставили район выполнения задач" под Каменкой (вероятно, Донецкой области). Офицер, чей голос слышен на аудио, дает им еще три дня на раздумья, после чего, если они не передумают, будут демобилизованы и отправлены домой "с позором". При этом он утверждает, что через 2-3 недели (точное время записи неизвестно) "вся эта бодяга", то есть война в Украине, закончится.

Из записи можно узнать, что 11 спецназовцев из российской республики Хакассия подали рапорт о демобилизации еще во время пребывания российских частей в Смоленске, еще 11 хакасских спецназовцев – уже во время войны. Такие же рапорты подали и уже уехали спецназовцы Приморского края и Еврейской автономной области, другие представители региональных ОМОНов. Причем в некоторых случаях – уехали всем отрядом.

В качестве аргумента офицер говорит, что у группировки спецназовцев всего лишь 445 раненых (число убитых по российским законам называть запрещено). В то время как, например, у ВДВ – "в десятки раз больше", то есть, как минимум, 9 тысяч. Он также говорит, что "и в других группировках (т.е. разных родах войск – ред.) потери гораздо больше".

Ютуб-канал "Популярная политика" ведут эмигрировавшие члены команды Навального.