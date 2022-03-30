Российские силовики из трех отрядов ОМОНа отказались воевать в Украине. АУДИО
Бойцы специальных отрядов быстрого реагирования из новосибирского, омского и иркутского ОМОНа подали рапорты на демобилизацию, не желая участвовать в войне, которую Россия ведет в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующая аудиозапись опубликована на Ютуб-канале "Популярная политика".
"Нам прислали аудиозапись, на которой двинутый и наглый офицер пытается психологически давить на ОМОНовцев, которые отказываются участвовать в путинской войне и хотят вернуться домой в Сибирь. Он обвиняет их в трусости, малодушии, измене. Угрожает, что они не смогут никуда устроиться, будут покрыты позором и подпадут под надзор ФСБ", - говорится в сопроводительном тексте к 6,5-минутному аудио.
Как можно понять из него, новосибирские, омские и иркутские собровцы без приказа "оставили район выполнения задач" под Каменкой (вероятно, Донецкой области). Офицер, чей голос слышен на аудио, дает им еще три дня на раздумья, после чего, если они не передумают, будут демобилизованы и отправлены домой "с позором". При этом он утверждает, что через 2-3 недели (точное время записи неизвестно) "вся эта бодяга", то есть война в Украине, закончится.
Из записи можно узнать, что 11 спецназовцев из российской республики Хакассия подали рапорт о демобилизации еще во время пребывания российских частей в Смоленске, еще 11 хакасских спецназовцев – уже во время войны. Такие же рапорты подали и уже уехали спецназовцы Приморского края и Еврейской автономной области, другие представители региональных ОМОНов. Причем в некоторых случаях – уехали всем отрядом.
В качестве аргумента офицер говорит, что у группировки спецназовцев всего лишь 445 раненых (число убитых по российским законам называть запрещено). В то время как, например, у ВДВ – "в десятки раз больше", то есть, как минимум, 9 тысяч. Он также говорит, что "и в других группировках (т.е. разных родах войск – ред.) потери гораздо больше".
Ютуб-канал "Популярная политика" ведут эмигрировавшие члены команды Навального.
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ONI VSEGDA XOTIAT VOINY.
Capy nažalovalisj, no jutub dozvoliaet, nažimaite tam vnizu - "vpered na vaše usmotrenie" ili kak tam budet napisano na move.
(Niekada mes nebūsim broliai - su lietuviškais titrais)
https://www.youtube.com/watch?v=9lZBwyQgcWM
https://twitter.com/i/status/1508888671315013637
там несколько прикольных видосов на одну тему
А зачем им умирать? Эта война не имеет смыслы. Она никому не нужна.
Она нужна только путину.
путин любит поиграть в войнушки. поиграть в солдатиков, в танчики.
так пусть берет автомат, трусливый карлик, и сам идет воюет.
трус спрятался в бункере, а дурачков послал умирать.
а если поедут, то вообще не будут жить.
дурака лучше не слушать!
https://www.youtube.com/watch?v=Zn17O4xCuZ4
Это окажет сильнейшее влияние на тех кто еще колеблется.
https://www.youtube.com/watch?v=F8k41gcypnU&t=2s
Цікавий строк,відведений для капітуляції ,кремлівській аґентурі-2-3 тижні.
Побачимо...
Этому политруку главное усидеть в своем кресле и отослать отчет что все готовы сдохнуть и получить внеочередное звание и повышенное. денежное довольствие.Остальное ему по.. как и на тех детей что будут сиротами и на тех кого оставят без отцов.матерей.бабушек и дедушек в Украине!
Та **** б теж усралася.
Нє, ну позитивна інфа: у другіх в рази больше, в десяткі раз больше...
Я только сейчас понимаю, что фашистская Германия в сравнении с тобой - это так, те же дети. Покажи сегодня Гитлеру Мариуполь - он в аду снова застрелится. Ты его переплюнул. Сравни блокадный Ленинград второй мировой и блокадный Мариуполь русского зверья. В твоих устах слова офицер, честь, долг звучат кощунственно и страшно. Ведь если такими словами ты прикрываешь свои зверства и преступления против человечности, мне страшно осознавать что же будет с вами русскими дальше. Вы и так самая гадостная нация на свете. Но как же вы будете умирать. От вас будет столько вони, что земля может этого и не выдержать. Вам точно место в аду и не будет у вас продолжения рода. Вас надо просто уничтожать. Вы неисправимы. Вы мусор. У тебя мозги скукожились до уровня вылизывания жопы карлику. И все. Мне тебя жаль.