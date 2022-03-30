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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские силовики из трех отрядов ОМОНа отказались воевать в Украине. АУДИО

Бойцы специальных отрядов быстрого реагирования из новосибирского, омского и иркутского ОМОНа подали рапорты на демобилизацию, не желая участвовать в войне, которую Россия ведет в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующая аудиозапись опубликована на Ютуб-канале "Популярная политика".

"Нам прислали аудиозапись, на которой двинутый и наглый офицер пытается психологически давить на ОМОНовцев, которые отказываются участвовать в путинской войне и хотят вернуться домой в Сибирь. Он обвиняет их в трусости, малодушии, измене. Угрожает, что они не смогут никуда устроиться, будут покрыты позором и подпадут под надзор ФСБ", - говорится в сопроводительном тексте к 6,5-минутному аудио.

Как можно понять из него, новосибирские, омские и иркутские собровцы без приказа "оставили район выполнения задач" под Каменкой (вероятно, Донецкой области). Офицер, чей голос слышен на аудио, дает им еще три дня на раздумья, после чего, если они не передумают, будут демобилизованы и отправлены домой "с позором". При этом он утверждает, что через 2-3 недели (точное время записи неизвестно) "вся эта бодяга", то есть война в Украине, закончится.

Из записи можно узнать, что 11 спецназовцев из российской республики Хакассия подали рапорт о демобилизации еще во время пребывания российских частей в Смоленске, еще 11 хакасских спецназовцев – уже во время войны. Такие же рапорты подали и уже уехали спецназовцы Приморского края и Еврейской автономной области, другие представители региональных ОМОНов. Причем в некоторых случаях – уехали всем отрядом.

В качестве аргумента офицер говорит, что у группировки спецназовцев всего лишь 445 раненых (число убитых по российским законам называть запрещено). В то время как, например, у ВДВ – "в десятки раз больше", то есть, как минимум, 9 тысяч. Он также говорит, что "и в других группировках (т.е. разных родах войск – ред.) потери гораздо больше".

Ютуб-канал "Популярная политика" ведут эмигрировавшие члены команды Навального.

Автор: 

армия РФ (18994) ОМОН (112) дезертирство (330)


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Топ комментарии
+37
Приклад сиімілості і відваги-це ***** в 300 метровому бункері і за 30-метровим столом зі своїми друзями
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30.03.2022 02:30
+21
він їх найобує. Він зраджує своїх бійців , взагалі для кацапів характерно найобувать і кидать один одного
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30.03.2022 02:32
+19
"как собровец может покинуть поле боя?"

А зачем им умирать? Эта война не имеет смыслы. Она никому не нужна.

Она нужна только путину.

путин любит поиграть в войнушки. поиграть в солдатиков, в танчики.

так пусть берет автомат, трусливый карлик, и сам идет воюет.

трус спрятался в бункере, а дурачков послал умирать.
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30.03.2022 02:34
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то "поедем на безоружных хохлов охотиться, как на сафари!", а то уже боятся.
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30.03.2022 02:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oGGu6ReklMI

ONI VSEGDA XOTIAT VOINY.
Capy nažalovalisj, no jutub dozvoliaet, nažimaite tam vnizu - "vpered na vaše usmotrenie" ili kak tam budet napisano na move.
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30.03.2022 12:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zCh6NVgTkhY https://www.youtube.com/watch?v=zCh6NVgTkhY


(Niekada mes nebūsim broliai - su lietuviškais titrais)
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30.03.2022 12:04 Ответить
vo ce tež sILA:

https://www.youtube.com/watch?v=9lZBwyQgcWM
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30.03.2022 12:11 Ответить
CORRECTION: При цьому він стверджує,що через 2-3 тижні (точний час запису невідомий) "вся ця бодяга", тобто їхнє нікчемне життя, закінчиться.
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30.03.2022 02:30 Ответить
він їх найобує. Він зраджує своїх бійців , взагалі для кацапів характерно найобувать і кидать один одного
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30.03.2022 02:32 Ответить
Ще й пропонує підлеглим "підправити" статистику своїми смертями. На його думку, в його підрозділі занадто мало 200-х і 300-х, - "нєхарашо ето", не можна від інших відрізнятися.
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30.03.2022 03:07 Ответить
Приклад сиімілості і відваги-це ***** в 300 метровому бункері і за 30-метровим столом зі своїми друзями
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30.03.2022 02:30 Ответить
у нього навіть друзів немае - просто падельніки .... повязані на крові та крадіжках...
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30.03.2022 08:03 Ответить
у нього навіть друзів немае - просто падельніки .... повязані на крові та крадіжках...
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30.03.2022 08:03 Ответить
прикольный видос ))
https://twitter.com/i/status/1508888671315013637
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30.03.2022 02:31 Ответить
наржался, спасибо
там несколько прикольных видосов на одну тему
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30.03.2022 03:16 Ответить
ФСБ - фейсбук*:?
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30.03.2022 02:33 Ответить
"как собровец может покинуть поле боя?"

А зачем им умирать? Эта война не имеет смыслы. Она никому не нужна.

Она нужна только путину.

путин любит поиграть в войнушки. поиграть в солдатиков, в танчики.

так пусть берет автомат, трусливый карлик, и сам идет воюет.

трус спрятался в бункере, а дурачков послал умирать.
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30.03.2022 02:34 Ответить
"как будете жить после этого?"

а если поедут, то вообще не будут жить.

дурака лучше не слушать!
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30.03.2022 02:35 Ответить
Жаль, что небольшой процент отказавшихся умирать да и убивать на чужой мирной земле...
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30.03.2022 02:39 Ответить
зато оставшихся кацапов всех здесь в Украине убьют, и правильно сделают https://www.youtube.com/watch?v=_ndmrunRE1g
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30.03.2022 03:08 Ответить
Російські матері "продали" путіну дітей за 12 млн рублів.

https://www.youtube.com/watch?v=Zn17O4xCuZ4
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30.03.2022 02:57 Ответить
Эту явление нужно усилить комментариями типа - молодцы омон, сделали героический поступок тем что пошли против режима, заслуживают награждения орденом за мужество после смены власти и.т.п
Это окажет сильнейшее влияние на тех кто еще колеблется.
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30.03.2022 03:10 Ответить
На ютуб канале сделано:
https://www.youtube.com/watch?v=F8k41gcypnU&t=2s
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30.03.2022 03:40 Ответить
Ну,що-що,а інстинкт самозбереження у мєнтів розвинений.
Цікавий строк,відведений для капітуляції ,кремлівській аґентурі-2-3 тижні.
Побачимо...
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30.03.2022 05:01 Ответить
Краще бути цивільним і живим ніж омоновцем і дохлим!
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30.03.2022 08:09 Ответить
Всі ці омони, собри, кацапогвардії створені, щоб мітинги розганять і в автозаки пакувати невеликий процент думаючих москалів... Ясно, що вони воювати не вміють і бояться. От уже собр відгріб тут!
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30.03.2022 08:29 Ответить
В одной из песен Цоя были слова - "Я бы мог умереть, если-б знал за что умирать"...
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30.03.2022 08:47 Ответить
ПОЛЛИТРУК БАХНУТЫЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ ТОЛКАЕТ МУЖИКОВ НА УБИЙСТВО
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30.03.2022 09:54 Ответить
Мощний виступ!!! А голос!!! УУУУх!! А сам то не йде, сидить в в Хакасії. Відправляти омон на війну - це вже все, гаплик,це ж не демонстрації розганяти і у квартири вриватись ай ти під вогонь. А нарахунок ковідних лікарів - так вониждома воюютью А що має робити хакас в Україні. І ще. Якщо з росії колись буде норм країна то цього піздюка -вещуна треба буде вздернути на стовбі.
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30.03.2022 10:05 Ответить
Ему. посрать на ихние жизни!.ему проще выписать посмертную грамоту .использует психологически самые уязвимые для людей точки по которым бьет и манипулирует.Женщин.медсестер. детей !Этот черт конечно мог и сказать...назвав "мутью" эту оккупационную войну и сдохнуть как последнее бесславное ху*ло.Что Вы будете говорить своим детям когда они подрастут.И тут главное и после этой беседы они также само это и обсудят.что они "будут с ними говорить"! а не молчать в яме или без конечностей на самодельных самокатах у станций метро где спустя время в нищей недостране по причине этой никому не нужной войны одного ******** узурпатора власти ху*ла. где его будут презирать и винить во всех бедах.
Этому политруку главное усидеть в своем кресле и отослать отчет что все готовы сдохнуть и получить внеочередное звание и повышенное. денежное довольствие.Остальное ему по.. как и на тех детей что будут сиротами и на тех кого оставят без отцов.матерей.бабушек и дедушек в Украине!
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30.03.2022 10:10 Ответить
мені сподобалось: ето же ваша вайна... А потім виправився: ето ж наша вайна. А як погрожує - ви ніде на нормальну роботу не влаштуєтесь, і в школі і кругом всі будуть знать шо прєдатєлі. Їм би треба було б сказати одне: ми всі поїдемо обратно, но только с вамі, гер майор. Только вмєстє.
Та **** б теж усралася.
Нє, ну позитивна інфа: у другіх в рази больше, в десяткі раз больше...
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30.03.2022 10:22 Ответить
Вот сволочь, ещё и с медсёстрами спасающими от ковида сравнивает!
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30.03.2022 10:35 Ответить
Сцить підер за свою карєру "ахфицера"
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30.03.2022 10:47 Ответить
комиссар из 30х
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30.03.2022 11:18 Ответить
Брешуть.Походив по iх сайтам.Усi виiхали до Неньки.Всi тут здохнуть.Тварюки.
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30.03.2022 11:30 Ответить
А тебя твои дети (дай бог, чтобы их у тебя никогда не было) про себя, в уме будут называть ФАШИСТОМ. Они этого даже произносить в слух не будут, им будет страшно себе в этом признаться, что их папа фашист. Они будут со страхом смотреть на твои медальки и будут видеть на них детскую кровь. И это на века. Что тебе недоофмцер сделали новорожденные из роддома в Мариуполе?
Я только сейчас понимаю, что фашистская Германия в сравнении с тобой - это так, те же дети. Покажи сегодня Гитлеру Мариуполь - он в аду снова застрелится. Ты его переплюнул. Сравни блокадный Ленинград второй мировой и блокадный Мариуполь русского зверья. В твоих устах слова офицер, честь, долг звучат кощунственно и страшно. Ведь если такими словами ты прикрываешь свои зверства и преступления против человечности, мне страшно осознавать что же будет с вами русскими дальше. Вы и так самая гадостная нация на свете. Но как же вы будете умирать. От вас будет столько вони, что земля может этого и не выдержать. Вам точно место в аду и не будет у вас продолжения рода. Вас надо просто уничтожать. Вы неисправимы. Вы мусор. У тебя мозги скукожились до уровня вылизывания жопы карлику. И все. Мне тебя жаль.
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30.03.2022 11:30 Ответить
їхній огидний командир прав в одному: вони боягузи! Адже як би їм пи*ди не дали, то додому не бігли. Та й взагалі, невже не можна цього агітатора скрутити і повісити на найближчому дереві?!
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30.03.2022 12:48 Ответить
Я сразу же подумал что на их месте прирезал бы его в тот же вечер, возможно в подъезде. Потому что агитирует ехать убивать и умирать, это преступление, которое можно предотвратить.
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30.03.2022 14:10 Ответить
 
 