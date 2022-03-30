УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10345 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
33 870 37

Російські силовики з трьох загонів ОМОНу відмовилися воювати в Україні. АУДIО

Бійці спеціальних загонів швидкого реагування з новосибірського, омського та іркутського ОМОНу подали рапорти на демобілізацію, не бажаючи брати участі у війні, яку Росія веде в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідний аудіозапис опубліковано на Ютуб-каналі "Популярная политика".

"Нам надіслали аудіозапис, на якому двинутий і нахабний офіцер намагається психологічно тиснути на ОМОНівців, які відмовляються брати участь у путінській війні та хочуть повернутися додому в Сибір. Він звинувачує хлопців у боягузтві, малодушності, зраді. Погрожує, що вони не зможуть нікуди влаштуватися, будуть покриті ганьбою і підпадають під нагляд ФСБ", - йдеться у супровідному тексті до 6,5-хвилинного аудіо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений російський військовий розповів про "розстрільні загони" в армії РФ. ВIДЕО

Як можна зрозуміти з нього, новосибірські, омські та іркутські собрівці без наказу "залишили район виконання завдань" під Кам'янкою (ймовірно, Донецької області). Офіцер, чий голос чутно на аудіо, дає їм ще три дні на роздуми, після чого, якщо вони не передумають, будуть демобілізовані і відправлені додому "з ганьбою". При цьому він стверджує, що через 2-3 тижні (точний час запису невідомий) "вся ця бодяга", тобто війна в Україні, закінчиться.

Із запису можна також дізнатися, що 11 спецпризначенців з російської республіки Хакасія подали рапорт про демобілізацію ще під час перебування російських частин у смоленську, ще 11 хакаських спецпризначенців – вже під час війни. Такі ж рапорти подали і вже поїхали спецпризначенці приморського краю та єврейської автономної області, інші представники регіональних ЗМОПів. Причому в деяких випадках - їхали всім загоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 500 російських військових здалися в полон, - Зеленський

Представляючи свої аргументи, офіцер каже, що в угрупованні спецпризначенців лише 445 поранених (кількість убитих за російськими законами називати заборонено). Тоді як в інших угрупованнях, наприклад, у ВДВ – "у десятки разів більше", тобто, як мінімум, 9 тисяч. Він також каже, що "і в інших угрупованнях (тобто різних родах військ – ред.) втрати набагато більші".

Ютуб-канал "Популярная политика" ведуть члени команди Навального, які емігрували.

Автор: 

армія рф (17143) ОМОН (66) дезертирство (294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Приклад сиімілості і відваги-це ***** в 300 метровому бункері і за 30-метровим столом зі своїми друзями
показати весь коментар
30.03.2022 02:30
+21
він їх найобує. Він зраджує своїх бійців , взагалі для кацапів характерно найобувать і кидать один одного
показати весь коментар
30.03.2022 02:32
+19
"как собровец может покинуть поле боя?"

А зачем им умирать? Эта война не имеет смыслы. Она никому не нужна.

Она нужна только путину.

путин любит поиграть в войнушки. поиграть в солдатиков, в танчики.

так пусть берет автомат, трусливый карлик, и сам идет воюет.

трус спрятался в бункере, а дурачков послал умирать.
показати весь коментар
30.03.2022 02:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то "поедем на безоружных хохлов охотиться, как на сафари!", а то уже боятся.
показати весь коментар
30.03.2022 02:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oGGu6ReklMI

ONI VSEGDA XOTIAT VOINY.
Capy nažalovalisj, no jutub dozvoliaet, nažimaite tam vnizu - "vpered na vaše usmotrenie" ili kak tam budet napisano na move.
показати весь коментар
30.03.2022 12:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zCh6NVgTkhY https://www.youtube.com/watch?v=zCh6NVgTkhY


(Niekada mes nebūsim broliai - su lietuviškais titrais)
показати весь коментар
30.03.2022 12:04 Відповісти
vo ce tež sILA:

https://www.youtube.com/watch?v=9lZBwyQgcWM
показати весь коментар
30.03.2022 12:11 Відповісти
CORRECTION: При цьому він стверджує,що через 2-3 тижні (точний час запису невідомий) "вся ця бодяга", тобто їхнє нікчемне життя, закінчиться.
показати весь коментар
30.03.2022 02:30 Відповісти
він їх найобує. Він зраджує своїх бійців , взагалі для кацапів характерно найобувать і кидать один одного
показати весь коментар
30.03.2022 02:32 Відповісти
Ще й пропонує підлеглим "підправити" статистику своїми смертями. На його думку, в його підрозділі занадто мало 200-х і 300-х, - "нєхарашо ето", не можна від інших відрізнятися.
показати весь коментар
30.03.2022 03:07 Відповісти
Приклад сиімілості і відваги-це ***** в 300 метровому бункері і за 30-метровим столом зі своїми друзями
показати весь коментар
30.03.2022 02:30 Відповісти
у нього навіть друзів немае - просто падельніки .... повязані на крові та крадіжках...
показати весь коментар
30.03.2022 08:03 Відповісти
у нього навіть друзів немае - просто падельніки .... повязані на крові та крадіжках...
показати весь коментар
30.03.2022 08:03 Відповісти
прикольный видос ))
https://twitter.com/i/status/1508888671315013637
показати весь коментар
30.03.2022 02:31 Відповісти
наржался, спасибо
там несколько прикольных видосов на одну тему
показати весь коментар
30.03.2022 03:16 Відповісти
ФСБ - фейсбук*:?
показати весь коментар
30.03.2022 02:33 Відповісти
"как собровец может покинуть поле боя?"

А зачем им умирать? Эта война не имеет смыслы. Она никому не нужна.

Она нужна только путину.

путин любит поиграть в войнушки. поиграть в солдатиков, в танчики.

так пусть берет автомат, трусливый карлик, и сам идет воюет.

трус спрятался в бункере, а дурачков послал умирать.
показати весь коментар
30.03.2022 02:34 Відповісти
"как будете жить после этого?"

а если поедут, то вообще не будут жить.

дурака лучше не слушать!
показати весь коментар
30.03.2022 02:35 Відповісти
Жаль, что небольшой процент отказавшихся умирать да и убивать на чужой мирной земле...
показати весь коментар
30.03.2022 02:39 Відповісти
зато оставшихся кацапов всех здесь в Украине убьют, и правильно сделают https://www.youtube.com/watch?v=_ndmrunRE1g
показати весь коментар
30.03.2022 03:08 Відповісти
Російські матері "продали" путіну дітей за 12 млн рублів.

https://www.youtube.com/watch?v=Zn17O4xCuZ4
показати весь коментар
30.03.2022 02:57 Відповісти
Эту явление нужно усилить комментариями типа - молодцы омон, сделали героический поступок тем что пошли против режима, заслуживают награждения орденом за мужество после смены власти и.т.п
Это окажет сильнейшее влияние на тех кто еще колеблется.
показати весь коментар
30.03.2022 03:10 Відповісти
На ютуб канале сделано:
https://www.youtube.com/watch?v=F8k41gcypnU&t=2s
показати весь коментар
30.03.2022 03:40 Відповісти
Ну,що-що,а інстинкт самозбереження у мєнтів розвинений.
Цікавий строк,відведений для капітуляції ,кремлівській аґентурі-2-3 тижні.
Побачимо...
показати весь коментар
30.03.2022 05:01 Відповісти
Краще бути цивільним і живим ніж омоновцем і дохлим!
показати весь коментар
30.03.2022 08:09 Відповісти
Всі ці омони, собри, кацапогвардії створені, щоб мітинги розганять і в автозаки пакувати невеликий процент думаючих москалів... Ясно, що вони воювати не вміють і бояться. От уже собр відгріб тут!
показати весь коментар
30.03.2022 08:29 Відповісти
В одной из песен Цоя были слова - "Я бы мог умереть, если-б знал за что умирать"...
показати весь коментар
30.03.2022 08:47 Відповісти
ПОЛЛИТРУК БАХНУТЫЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ ТОЛКАЕТ МУЖИКОВ НА УБИЙСТВО
показати весь коментар
30.03.2022 09:54 Відповісти
Мощний виступ!!! А голос!!! УУУУх!! А сам то не йде, сидить в в Хакасії. Відправляти омон на війну - це вже все, гаплик,це ж не демонстрації розганяти і у квартири вриватись ай ти під вогонь. А нарахунок ковідних лікарів - так вониждома воюютью А що має робити хакас в Україні. І ще. Якщо з росії колись буде норм країна то цього піздюка -вещуна треба буде вздернути на стовбі.
показати весь коментар
30.03.2022 10:05 Відповісти
Ему. посрать на ихние жизни!.ему проще выписать посмертную грамоту .использует психологически самые уязвимые для людей точки по которым бьет и манипулирует.Женщин.медсестер. детей !Этот черт конечно мог и сказать...назвав "мутью" эту оккупационную войну и сдохнуть как последнее бесславное ху*ло.Что Вы будете говорить своим детям когда они подрастут.И тут главное и после этой беседы они также само это и обсудят.что они "будут с ними говорить"! а не молчать в яме или без конечностей на самодельных самокатах у станций метро где спустя время в нищей недостране по причине этой никому не нужной войны одного ******** узурпатора власти ху*ла. где его будут презирать и винить во всех бедах.
Этому политруку главное усидеть в своем кресле и отослать отчет что все готовы сдохнуть и получить внеочередное звание и повышенное. денежное довольствие.Остальное ему по.. как и на тех детей что будут сиротами и на тех кого оставят без отцов.матерей.бабушек и дедушек в Украине!
показати весь коментар
30.03.2022 10:10 Відповісти
мені сподобалось: ето же ваша вайна... А потім виправився: ето ж наша вайна. А як погрожує - ви ніде на нормальну роботу не влаштуєтесь, і в школі і кругом всі будуть знать шо прєдатєлі. Їм би треба було б сказати одне: ми всі поїдемо обратно, но только с вамі, гер майор. Только вмєстє.
Та **** б теж усралася.
Нє, ну позитивна інфа: у другіх в рази больше, в десяткі раз больше...
показати весь коментар
30.03.2022 10:22 Відповісти
Вот сволочь, ещё и с медсёстрами спасающими от ковида сравнивает!
показати весь коментар
30.03.2022 10:35 Відповісти
Сцить підер за свою карєру "ахфицера"
показати весь коментар
30.03.2022 10:47 Відповісти
комиссар из 30х
показати весь коментар
30.03.2022 11:18 Відповісти
Брешуть.Походив по iх сайтам.Усi виiхали до Неньки.Всi тут здохнуть.Тварюки.
показати весь коментар
30.03.2022 11:30 Відповісти
А тебя твои дети (дай бог, чтобы их у тебя никогда не было) про себя, в уме будут называть ФАШИСТОМ. Они этого даже произносить в слух не будут, им будет страшно себе в этом признаться, что их папа фашист. Они будут со страхом смотреть на твои медальки и будут видеть на них детскую кровь. И это на века. Что тебе недоофмцер сделали новорожденные из роддома в Мариуполе?
Я только сейчас понимаю, что фашистская Германия в сравнении с тобой - это так, те же дети. Покажи сегодня Гитлеру Мариуполь - он в аду снова застрелится. Ты его переплюнул. Сравни блокадный Ленинград второй мировой и блокадный Мариуполь русского зверья. В твоих устах слова офицер, честь, долг звучат кощунственно и страшно. Ведь если такими словами ты прикрываешь свои зверства и преступления против человечности, мне страшно осознавать что же будет с вами русскими дальше. Вы и так самая гадостная нация на свете. Но как же вы будете умирать. От вас будет столько вони, что земля может этого и не выдержать. Вам точно место в аду и не будет у вас продолжения рода. Вас надо просто уничтожать. Вы неисправимы. Вы мусор. У тебя мозги скукожились до уровня вылизывания жопы карлику. И все. Мне тебя жаль.
показати весь коментар
30.03.2022 11:30 Відповісти
їхній огидний командир прав в одному: вони боягузи! Адже як би їм пи*ди не дали, то додому не бігли. Та й взагалі, невже не можна цього агітатора скрутити і повісити на найближчому дереві?!
показати весь коментар
30.03.2022 12:48 Відповісти
Я сразу же подумал что на их месте прирезал бы его в тот же вечер, возможно в подъезде. Потому что агитирует ехать убивать и умирать, это преступление, которое можно предотвратить.
показати весь коментар
30.03.2022 14:10 Відповісти
 
 