Російські силовики з трьох загонів ОМОНу відмовилися воювати в Україні. АУДIО
Бійці спеціальних загонів швидкого реагування з новосибірського, омського та іркутського ОМОНу подали рапорти на демобілізацію, не бажаючи брати участі у війні, яку Росія веде в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідний аудіозапис опубліковано на Ютуб-каналі "Популярная политика".
"Нам надіслали аудіозапис, на якому двинутий і нахабний офіцер намагається психологічно тиснути на ОМОНівців, які відмовляються брати участь у путінській війні та хочуть повернутися додому в Сибір. Він звинувачує хлопців у боягузтві, малодушності, зраді. Погрожує, що вони не зможуть нікуди влаштуватися, будуть покриті ганьбою і підпадають під нагляд ФСБ", - йдеться у супровідному тексті до 6,5-хвилинного аудіо.
Як можна зрозуміти з нього, новосибірські, омські та іркутські собрівці без наказу "залишили район виконання завдань" під Кам'янкою (ймовірно, Донецької області). Офіцер, чий голос чутно на аудіо, дає їм ще три дні на роздуми, після чого, якщо вони не передумають, будуть демобілізовані і відправлені додому "з ганьбою". При цьому він стверджує, що через 2-3 тижні (точний час запису невідомий) "вся ця бодяга", тобто війна в Україні, закінчиться.
Із запису можна також дізнатися, що 11 спецпризначенців з російської республіки Хакасія подали рапорт про демобілізацію ще під час перебування російських частин у смоленську, ще 11 хакаських спецпризначенців – вже під час війни. Такі ж рапорти подали і вже поїхали спецпризначенці приморського краю та єврейської автономної області, інші представники регіональних ЗМОПів. Причому в деяких випадках - їхали всім загоном.
Представляючи свої аргументи, офіцер каже, що в угрупованні спецпризначенців лише 445 поранених (кількість убитих за російськими законами називати заборонено). Тоді як в інших угрупованнях, наприклад, у ВДВ – "у десятки разів більше", тобто, як мінімум, 9 тисяч. Він також каже, що "і в інших угрупованнях (тобто різних родах військ – ред.) втрати набагато більші".
Ютуб-канал "Популярная политика" ведуть члени команди Навального, які емігрували.
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ONI VSEGDA XOTIAT VOINY.
Capy nažalovalisj, no jutub dozvoliaet, nažimaite tam vnizu - "vpered na vaše usmotrenie" ili kak tam budet napisano na move.
(Niekada mes nebūsim broliai - su lietuviškais titrais)
https://www.youtube.com/watch?v=9lZBwyQgcWM
https://twitter.com/i/status/1508888671315013637
там несколько прикольных видосов на одну тему
А зачем им умирать? Эта война не имеет смыслы. Она никому не нужна.
Она нужна только путину.
путин любит поиграть в войнушки. поиграть в солдатиков, в танчики.
так пусть берет автомат, трусливый карлик, и сам идет воюет.
трус спрятался в бункере, а дурачков послал умирать.
а если поедут, то вообще не будут жить.
дурака лучше не слушать!
https://www.youtube.com/watch?v=Zn17O4xCuZ4
Это окажет сильнейшее влияние на тех кто еще колеблется.
https://www.youtube.com/watch?v=F8k41gcypnU&t=2s
Цікавий строк,відведений для капітуляції ,кремлівській аґентурі-2-3 тижні.
Побачимо...
Этому политруку главное усидеть в своем кресле и отослать отчет что все готовы сдохнуть и получить внеочередное звание и повышенное. денежное довольствие.Остальное ему по.. как и на тех детей что будут сиротами и на тех кого оставят без отцов.матерей.бабушек и дедушек в Украине!
Та **** б теж усралася.
Нє, ну позитивна інфа: у другіх в рази больше, в десяткі раз больше...
Я только сейчас понимаю, что фашистская Германия в сравнении с тобой - это так, те же дети. Покажи сегодня Гитлеру Мариуполь - он в аду снова застрелится. Ты его переплюнул. Сравни блокадный Ленинград второй мировой и блокадный Мариуполь русского зверья. В твоих устах слова офицер, честь, долг звучат кощунственно и страшно. Ведь если такими словами ты прикрываешь свои зверства и преступления против человечности, мне страшно осознавать что же будет с вами русскими дальше. Вы и так самая гадостная нация на свете. Но как же вы будете умирать. От вас будет столько вони, что земля может этого и не выдержать. Вам точно место в аду и не будет у вас продолжения рода. Вас надо просто уничтожать. Вы неисправимы. Вы мусор. У тебя мозги скукожились до уровня вылизывания жопы карлику. И все. Мне тебя жаль.