Російські силовики з трьох загонів ОМОНу відмовилися воювати в Україні. АУДIО

Бійці спеціальних загонів швидкого реагування з новосибірського, омського та іркутського ОМОНу подали рапорти на демобілізацію, не бажаючи брати участі у війні, яку Росія веде в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідний аудіозапис опубліковано на Ютуб-каналі "Популярная политика".

"Нам надіслали аудіозапис, на якому двинутий і нахабний офіцер намагається психологічно тиснути на ОМОНівців, які відмовляються брати участь у путінській війні та хочуть повернутися додому в Сибір. Він звинувачує хлопців у боягузтві, малодушності, зраді. Погрожує, що вони не зможуть нікуди влаштуватися, будуть покриті ганьбою і підпадають під нагляд ФСБ", - йдеться у супровідному тексті до 6,5-хвилинного аудіо.

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Як можна зрозуміти з нього, новосибірські, омські та іркутські собрівці без наказу "залишили район виконання завдань" під Кам'янкою (ймовірно, Донецької області). Офіцер, чий голос чутно на аудіо, дає їм ще три дні на роздуми, після чого, якщо вони не передумають, будуть демобілізовані і відправлені додому "з ганьбою". При цьому він стверджує, що через 2-3 тижні (точний час запису невідомий) "вся ця бодяга", тобто війна в Україні, закінчиться.

Із запису можна також дізнатися, що 11 спецпризначенців з російської республіки Хакасія подали рапорт про демобілізацію ще під час перебування російських частин у смоленську, ще 11 хакаських спецпризначенців – вже під час війни. Такі ж рапорти подали і вже поїхали спецпризначенці приморського краю та єврейської автономної області, інші представники регіональних ЗМОПів. Причому в деяких випадках - їхали всім загоном.

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Представляючи свої аргументи, офіцер каже, що в угрупованні спецпризначенців лише 445 поранених (кількість убитих за російськими законами називати заборонено). Тоді як в інших угрупованнях, наприклад, у ВДВ – "у десятки разів більше", тобто, як мінімум, 9 тисяч. Він також каже, що "і в інших угрупованнях (тобто різних родах військ – ред.) втрати набагато більші".

Ютуб-канал "Популярная политика" ведуть члени команди Навального, які емігрували.