Укроборонпром отстранил от должности директора ГП "Антонов" Бычкова

29 марта ДК "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов", входящего в состав Концерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В сообщении отмечается: "Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.

Генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Укроборонпром всячески способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений.