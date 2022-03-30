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Укроборонпром отстранил от должности директора ГП "Антонов" Бычкова

бичков

29 марта ДК "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов", входящего в состав Концерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В сообщении отмечается: "Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.

Генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Укроборонпром всячески способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений.

Автор: 

Укроборонпром (1238) ГП "Антонов" (142) Гусев Юрий (67)


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Топ комментарии
+40
Зі слів буданова, розвідка ще у листопаді володіла інформацією, що рашисти будуть нападати. Напочатку лютого, вже всі у світі знали, що до майбутньої війни залишаються лічені дні, тому майже всі європейські авіакомпанії заборонили польоти своєї авіації в Україну. В ніч з 23 на 24 лютого, відбувся масовий вильот майже всіх комерціних і приватних літаків з України. А тепер питання: володіючи такою інформацією, чому керівництво Антонова не забезпечило евакуації авіапарку на свою іноземну базу в Німеччині? Тому я вважаю, що цих тварюк треба судити по повній.
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30.03.2022 06:06
+39
Так а чим закінчилась історія з тим, що керівництво Укрооборонпрому когось там викрало і катувало?? Чи замяли і на тормозах спустили як завжди?
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30.03.2022 04:00
+32
Верховній Раді не заважило б прийняти на час війни тимчасовий закон , що усі призначення й звільнення з посад в будь якій стратегічній галузі узгоджувалося з висшим військовим керівництвом . Тобто з Генштабом . До речі й дії прокуратури , ДБР й НАБу .
Що не виникло зараз нової ганебної "справи Пашинського" .
Будь які політичні чвари через : справи , звільнення , призначення зараз доречні виключно с точки зору укріплення бойоздатності ЗСУ , Нацгвардії й Тероборон різних місц .
Що коїться проти цього сприймати як саботаж !
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30.03.2022 03:29
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Верховній Раді не заважило б прийняти на час війни тимчасовий закон , що усі призначення й звільнення з посад в будь якій стратегічній галузі узгоджувалося з висшим військовим керівництвом . Тобто з Генштабом . До речі й дії прокуратури , ДБР й НАБу .
Що не виникло зараз нової ганебної "справи Пашинського" .
Будь які політичні чвари через : справи , звільнення , призначення зараз доречні виключно с точки зору укріплення бойоздатності ЗСУ , Нацгвардії й Тероборон різних місц .
Що коїться проти цього сприймати як саботаж !
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30.03.2022 03:29 Ответить
Для цього є законодавство воєнного стану. Поки всі органи крім ДБР і деяких "поліцейських" діють максимально ефективно, ексцеси з хабарями за виїзд за кордон будуть 100%, але боряться з цим реально. Я говорив "поліцейських" спеціально в лапках бо, наприклад патрульна поліція Миколаєва показала чітко і ясно як треба боротись з окупантами.
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30.03.2022 05:03 Ответить
Законодавство воєного стану писалось в іншій період з іншими інформаційними можливостями й не рахувало на певну корумпованність певних державних службовців . Якщо до ДБР нема довіри , то й до органу , який створив Ібукович яке ?!
Орган , який теж визнається корумпованним ...
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30.03.2022 06:06 Ответить
Депортувати і судити...
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30.03.2022 03:53 Ответить
Угу.. Повесить, а потом расстрелять Депортують людей з іншим громадянством, судять зі своїм.. Каша у вас в голові.
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30.03.2022 08:29 Ответить
Так а чим закінчилась історія з тим, що керівництво Укрооборонпрому когось там викрало і катувало?? Чи замяли і на тормозах спустили як завжди?
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30.03.2022 04:00 Ответить
інтригани плетуть інтриги. Мета інтриг - врятувати свій зад. Бо таки "спросять" за гранатомети, бронежилети,ракети і все таке. А там тіж персони -Єрмак, Арахамія,Гусев..... А тут спалили Мрію.
Стандарт - поиски виновного,наказание невиновного,награждение неспричастного.
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30.03.2022 04:01 Ответить
Угу, знайшли "крайнього". Спробують "Мрію" тільки на нього скинути.
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30.03.2022 04:30 Ответить
Бичков виконував обов'язки гендиректора ДП "Антонов" з листопада 2020 року і був призначений зеленими згідно плану заміни лояльних начебто Порошенку і попередній владі керівників. У 2021 році став вже повноправним керівником. Ось так зеленими було зміщено більшість керівників підприємств Укроборонпрому, що і спричинило їхню деградацію і зниження/припинення нарощування обсягів виготовлення оборонної військової продукції. Прагнення всіляких Єрмаків до повного контролю фінансів і потоків і призвело оборону то того стану, який і спостерігається зараз. Тішить, що хоч і запізно, але таки почалася чистка і еа цьому полі. Головне, щоб т була чистка, а не зачищення подільеиків і хвостів. Сподіваюся, що ця чистка продовжиться і стосовно більш високих чинуш.
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30.03.2022 05:25 Ответить
Тільки рощслвдують чомусь не справи "мутного типа", що був при Порошенку, а діяльність саме Бичкова, що став при Зєлєнскому. Нє?
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30.03.2022 06:17 Ответить
так якраз і є зачистка хвостів. Бо інакше до ярмака доберуться.
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30.03.2022 10:05 Ответить
Зі слів буданова, розвідка ще у листопаді володіла інформацією, що рашисти будуть нападати. Напочатку лютого, вже всі у світі знали, що до майбутньої війни залишаються лічені дні, тому майже всі європейські авіакомпанії заборонили польоти своєї авіації в Україну. В ніч з 23 на 24 лютого, відбувся масовий вильот майже всіх комерціних і приватних літаків з України. А тепер питання: володіючи такою інформацією, чому керівництво Антонова не забезпечило евакуації авіапарку на свою іноземну базу в Німеччині? Тому я вважаю, що цих тварюк треба судити по повній.
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30.03.2022 06:06 Ответить
Мрію не евакуювали тому що її готували до захоплення кацами 24-го. Каци десант на Гостомель так вперто висаджували в тому числі і для цього теж. Це була спалнована операція. Ремонт Мрії цілеспрямовано завершили саме напередодні агресії, хоча могли це зробити і раніше, але тоді не було б відмазки чому не евакуювали. А завершили саме для того щоб вона з кацапським екіпажем 24-го, після захоплення аеропорту вилетіла в мордор.
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30.03.2022 10:13 Ответить
Д. Антонов.
Боротьба з колаборантами триває - https://www.youtube.com/watch?v=9kf4WCA5wYo&t=1s&ab_channel=DmytroAntonov
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30.03.2022 10:19 Ответить
Занадто "токсичний" Гусєв відчув, мабуть тим місцем, де спина закінчує свою шляхетну назву, що крісло під ним відчутно "захиталося", та вирішив зробити крок на випередження...
Далекоглядно, але не вражає. Прокладка "укроборонпром" , як паразит, ПОВИННА бури скасована. Без варіантів. А оборонні підприємства підпорядковані Кабміну. По галузям.
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30.03.2022 06:47 Ответить
Повністю згоден! Підтримую!
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30.03.2022 07:30 Ответить
Повністю згоден! Підтримую!
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30.03.2022 07:32 Ответить
У повідомленні зазначається: "Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Джерело:

Якби не оприлюднення у ЗМІ то ніхто б і не розбирався чого "Мрію" своєчасно не перегнали у безпечне місце? ****...й менеджмент і керівництво "Укроборонпрому"По великому рахунку за недоліки та прорахунки повинно відповідати і керівництво "Укроборонпрому"
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30.03.2022 07:30 Ответить
У повідомленні зазначається: "Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Джерело:

Якби не оприлюднення у ЗМІ то ніхто б і не розбирався чого "Мрію" своєчасно не перегнали у безпечне місце? ****...й менеджмент і керівництво "Укроборонпрому"По великому рахунку за недоліки та прорахунки повинно відповідати і керівництво "Укроборонпрому"
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30.03.2022 07:30 Ответить
За знищення авіапарку Антонова треба спитати з зєлєнскава і його недолугого оточення. Які абсолютно все просрали. Де це сране дбр? Де барци і барцуни за державні інтереси?
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30.03.2022 08:23 Ответить
За Пашинським, Тетяною Чорновіл, Порошенком бігають, ще й статус УБД для себе вимагають
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30.03.2022 11:09 Ответить
Из-за этого питора мрию потеряли.
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30.03.2022 08:40 Ответить
Там по харі видно,що совок махровий
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30.03.2022 08:41 Ответить
Там справжній колаборант.
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30.03.2022 10:15 Ответить
еге ж, з двоголовою куркою на телефоні та гімнОм сирисири замість рингтона - і авжеж, з хамською реакцією на звук укрмови
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30.03.2022 11:36 Ответить
А хто відповість за потопленого "Сагайдачного"?
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30.03.2022 08:53 Ответить
от этого гадёныша давно шёл вонючий запах Москвы..
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30.03.2022 09:58 Ответить
Якісь мутні розборки. а точніше ЗРАДА. що в укроборонпромі. що в дп "Антонов ". Шпигун на шпигуні і шпигуном поганяє. Там треба всіх на детектор брехні і судити військовою прокуратурою за законами військового часу !
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30.03.2022 10:44 Ответить
Можна знайти багато поганих слів про С. Бичкова, проте жодного гарного про оборонпром, його керівника Гусєва і Ко: сволота, якщо не гірше
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30.03.2022 13:12 Ответить
Порушення якись факти арестовать мразей.Играться с тварями
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30.03.2022 17:20 Ответить
 
 