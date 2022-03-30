Укроборонпром отстранил от должности директора ГП "Антонов" Бычкова
29 марта ДК "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов", входящего в состав Концерна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
В сообщении отмечается: "Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.
Генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.
Укроборонпром всячески способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений.
Топ комментарии
+40 Super Gut
показать весь комментарий30.03.2022 06:06
+39 Билли Алва
показать весь комментарий30.03.2022 04:00
+32 Elvic Vic
показать весь комментарий30.03.2022 03:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що не виникло зараз нової ганебної "справи Пашинського" .
Будь які політичні чвари через : справи , звільнення , призначення зараз доречні виключно с точки зору укріплення бойоздатності ЗСУ , Нацгвардії й Тероборон різних місц .
Що коїться проти цього сприймати як саботаж !
Орган , який теж визнається корумпованним ...
Стандарт - поиски виновного,наказание невиновного,награждение неспричастного.
Боротьба з колаборантами триває - https://www.youtube.com/watch?v=9kf4WCA5wYo&t=1s&ab_channel=DmytroAntonov
Далекоглядно, але не вражає. Прокладка "укроборонпром" , як паразит, ПОВИННА бури скасована. Без варіантів. А оборонні підприємства підпорядковані Кабміну. По галузям.
Якби не оприлюднення у ЗМІ то ніхто б і не розбирався чого "Мрію" своєчасно не перегнали у безпечне місце? ****...й менеджмент і керівництво "Укроборонпрому"По великому рахунку за недоліки та прорахунки повинно відповідати і керівництво "Укроборонпрому"
Якби не оприлюднення у ЗМІ то ніхто б і не розбирався чого "Мрію" своєчасно не перегнали у безпечне місце? ****...й менеджмент і керівництво "Укроборонпрому"По великому рахунку за недоліки та прорахунки повинно відповідати і керівництво "Укроборонпрому"