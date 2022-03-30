Укроборонпром відсторонив від посади директора ДП "Антонов" Бичкова

29 березня, ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу Концерну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

У повідомленні зазначається: "Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.

Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень".

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