Укроборонпром відсторонив від посади директора ДП "Антонов" Бичкова
29 березня, ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу Концерну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
У повідомленні зазначається: "Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.
Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.
Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень".
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Що не виникло зараз нової ганебної "справи Пашинського" .
Будь які політичні чвари через : справи , звільнення , призначення зараз доречні виключно с точки зору укріплення бойоздатності ЗСУ , Нацгвардії й Тероборон різних місц .
Що коїться проти цього сприймати як саботаж !
Орган , який теж визнається корумпованним ...
Стандарт - поиски виновного,наказание невиновного,награждение неспричастного.
Боротьба з колаборантами триває - https://www.youtube.com/watch?v=9kf4WCA5wYo&t=1s&ab_channel=DmytroAntonov
Далекоглядно, але не вражає. Прокладка "укроборонпром" , як паразит, ПОВИННА бури скасована. Без варіантів. А оборонні підприємства підпорядковані Кабміну. По галузям.
Якби не оприлюднення у ЗМІ то ніхто б і не розбирався чого "Мрію" своєчасно не перегнали у безпечне місце? ****...й менеджмент і керівництво "Укроборонпрому"По великому рахунку за недоліки та прорахунки повинно відповідати і керівництво "Укроборонпрому"
Якби не оприлюднення у ЗМІ то ніхто б і не розбирався чого "Мрію" своєчасно не перегнали у безпечне місце? ****...й менеджмент і керівництво "Укроборонпрому"По великому рахунку за недоліки та прорахунки повинно відповідати і керівництво "Укроборонпрому"