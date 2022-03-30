Бизнесмен Ставницер предлагает глобальным гуманитарным миссиям воспользоваться логистическими мощностями Help Ukraine Center

Совладелец морского порта ТИС, инициатор волонтерского логистического хаба Help Ukraine Center Андрей Ставницер предложил глобальным гуманитарным миссиям воспользоваться развитой логистической инфраструктурой Help Ukraine Center.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Help Ukraine Center с удовольствием предоставит свои логистические мощности и экспертизу большим миссиям, у которых есть проблемы с логистикой "на местах".

"В мире существуют огромные гуманитарные организации. У этих организаций нет складов и логистики, опыта last mile доставки. Мы умеем довозить автомобилями и железной дорогой, до войны управляли единственной в Украине сетью контейнерных поездов и работали с "сухими" портами. За 27 дней (работы фонда – ред.) мы построили эффективную систему коридоров по всей стране, работают железнодорожные и автомобильные маршруты, на них на всех парах движутся наши грузы. К работе можно приступить через час после звонка. Готовы работать вдвое больше, чтобы все ехало вдвое быстрее. Эффективная и безопасная логистика есть", – отметил Ставницер.

Он также проинформировал, что за 27 дней работы фонда Help Ukraine.center перевез в Украину 3059 тонн гуманитарной и медицинской помощи.

"287 больших грузовиков с едой, средствами гигиены, медикаментами, тактическими и гражданскими, бытовыми предметами, доехали до нашего хаба из Польши, Франции, Германии, Великобритании, а потом безопасно добрались до Украины и уже распределены компетентными органами", - сообщил он.

Напомним, www.helpukraine.center – инициатива крупнейших украинских бизнесов, специализирующихся на логистике и транспортировке: TIS, Rozetka, Новая Почта, Fozzy Group и других. Основанный в первые сутки войны в Украине, Центр начал работу с небольшого склада в польском пограничном городе Хелм, а на сегодняшний день оперирует двумя большими составами в Польше и Румынии.

Здесь аккумулируется гуманитарная и медицинская помощь по всему миру. Гуманитарные грузы усилиями волонтеров сортируются, документируются и направляются в Украину быстрыми и безопасными зелеными коридорами – автомобильными и железнодорожными.

На территории Украины гуманитарную помощь, транспортируемую Help Ukraine Center, распределяют Минздрав, Минреинтеграция и ВСУ.