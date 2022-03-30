Бізнесмен Ставніцер пропонує глобальним гуманітарним місіям скористатися логістичними потужностями Help Ukraine Center

Співвласник морського порту ТІС, ініціатор волонтерського логістичного хабу Help Ukraine Center Андрій Ставніцер запропонував глобальним гуманітарним місіям скористатися розвиненою логістичною інфраструктурою Help Ukraine Center.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Help Ukraine Center із задоволенням надасть свої логістичні потужності та експертизу великим місіям, у яких є проблеми із логістикою "на місцях".

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"У світі існують величезні гуманітарні організації. У цих організацій немає складів і логістики, досвіду last mile доставки. Ми вміємо довозити автомобілями і залізницею, до війни керували єдиною в Україні мережею контейнерних поїздів і працювали з "сухими" портами. За 27 днів (роботи фонду - ред.) ми збудували ефективну систему коридорів по всій країні, працюють залізничні та автомобільні маршрути, на них на всіх парах рухаються наші вантажі. До роботи можна приступити через годину після дзвінка. Готові працювати вдвічі більше, щоб все їхало вдвічі швидше. Ефективна і безпечна логістика є", – зазначив Ставніцер.

Він також поінформував, що за 27 днів роботи фонду Help Ukraine.center перевіз до України 3059 тонн гуманітарної та медичної допомоги.

"287 великих вантажівок з їжею, засобами гігієни, медикаментами, тактичними та громадянськими, побутовими предметами, доїхали до нашого хаба з Польщі, Франції, Германії, Великобританії, а потім безпечно добралися до України і вже розподілили компетентними органами", – повідомив він.

Нагадаємо, www.helpukraine.center - ініціатива найбільших українських бізнесів, що спеціалізуються на логістиці та транспортуванні: TIS, Rozetka, Нова Пошта, Fozzy Group та інших. Заснований у перші доби війни в Україні, Центр розпочав роботу із невеликого складу в польському прикордонному місті Хельм, а на сьогодні оперує двома великими складами у Польщі та Румунії.

Тут акумулюється гуманітарна та медична допомога з усього світу. Гуманітарні вантажі зусиллями волонтерів сортуються, документуються та направляються в Україну швидкими та безпечними зеленими коридорами - автомобільними та залізничними.

На території України гуманітарну допомогу, транспортовану Help Ukraine Center, розподіляють МОЗ, Мінреінтеграції та ЗСУ.