Рассмотрены конкретные шаги по немедленному оказанию помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине, - глава МАГАТЭ Гросси
Рассмотрены конкретные шаги по оказанию в срочном порядке помощи Украине в защите ее ядерных объектов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси по результатам встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, главами ядерного регулятора Украины ДИЯРУ Олегом Кориковым и НАЭК, а также с директором Южноукраинской АЭС Игорем Половичем.
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"Рассмотрены конкретные шаги по немедленному оказанию экстренной помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов", - написал Гросси в своем твиттере в среду.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, 30 марта Гросси посещает Южноукраинскую АЭС, где встречается с представителями украинской стороны. На встрече с работниками станции он отметил, что вопрос вывода российских войск с ЧАЭС и ЗАЭС "должен рассматриваться на разных уровнях", и он зависит от договоренностей по прекращению огня.
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