РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 716 5

Рассмотрены конкретные шаги по немедленному оказанию помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине, - глава МАГАТЭ Гросси

магате

Рассмотрены конкретные шаги по оказанию в срочном порядке помощи Украине в защите ее ядерных объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси по результатам встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, главами ядерного регулятора Украины ДИЯРУ Олегом Кориковым и НАЭК, а также с директором Южноукраинской АЭС Игорем Половичем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Южноукраинскую АЭС. ВИДЕО+ФОТО

"Рассмотрены конкретные шаги по немедленному оказанию экстренной помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов", - написал Гросси в своем твиттере в среду.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, 30 марта Гросси посещает Южноукраинскую АЭС, где встречается с представителями украинской стороны. На встрече с работниками станции он отметил, что вопрос вывода российских войск с ЧАЭС и ЗАЭС "должен рассматриваться на разных уровнях", и он зависит от договоренностей по прекращению огня.

МАГАТЭ (388) ядерная безопасность (490) Рафаэль Гросси (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проявляется картина разгрома ВС РФ: путинская военная машина начинает разваливаться на куски...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Kk6hDEpgeuU https://www.youtube.com/watch?v=Kk6hDEpgeuU

показать весь комментарий
30.03.2022 15:18 Ответить
Речник Пентагону про рухи військ Росії біля Києва: "Ми вважаємо, що це переміщення військ, а не справжнє відведення, і що ми всі повинні бути готові до великого наступу на інші регіони України. Це не означає, що загрози Києву більше немає".
показать весь комментарий
30.03.2022 15:20 Ответить
"виведення російських військ із ЧАЕС та ЗАЕС "має розглядатися на різних рівнях", і воно залежить від домовленостей щодо припинення вогню" - ні про що. Називається так: вирішуйте свої питання самі, а потім скажемо, що це наша (МАГАТЕ) заслуга.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:21 Ответить
Я звісно вибачаюся, але які кроки?, у радіації немає національності, жалю, їй байдуже.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:24 Ответить
В районе Чернобыльской АЭС, а также объекта «Укрытие» и в зоне отчуждения продолжается накопление российских войск, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Реаліті С.Т.А.Л.К.Е.Р. Нахапаються дози і стануть снорками й зомбаками
показать весь комментарий
30.03.2022 15:26 Ответить
 
 