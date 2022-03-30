Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Южно-Украинскую АЭС. ВИДЕО+ФОТО

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину. Сегодня, 30 марта, он посетил Южно-Украинскую АЭС.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Twitter директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.





"Я нахожусь на атомной электростанции "Южно-Украинская", чтобы встретиться с украинскими чиновниками и сотрудниками и обсудить вопросы технической помощи безопасности ядерных объектов страны. Важно быть на месте, чтобы оказать эффективную поддержку Украине в эти очень тяжелые времена. Это поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами", - отмечает Рафаэль Мариано Гросси.

Также гендиректор МАГАТЭ лично поблагодарил персонал Южно-Украинской АЭС за выдержку и стойкость в эти тяжелые времена.

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"Персонал всех ядерных объектов Украины заслуживает полного уважения и восхищения за то, что объекты функционируют в безопасной форме в условиях конфликта", - подчеркнул он.