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Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Южно-Украинскую АЭС. ВИДЕО+ФОТО

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину. Сегодня, 30 марта, он посетил Южно-Украинскую АЭС.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Twitter директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Южно-Украинскую АЭС 01
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Южно-Украинскую АЭС 02

"Я нахожусь на атомной электростанции "Южно-Украинская", чтобы встретиться с украинскими чиновниками и сотрудниками и обсудить вопросы технической помощи безопасности ядерных объектов страны. Важно быть на месте, чтобы оказать эффективную поддержку Украине в эти очень тяжелые времена. Это поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами", - отмечает Рафаэль Мариано Гросси.

Также гендиректор МАГАТЭ лично поблагодарил персонал Южно-Украинской АЭС за выдержку и стойкость в эти тяжелые времена.

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"Персонал всех ядерных объектов Украины заслуживает полного уважения и восхищения за то, что объекты функционируют в безопасной форме в условиях конфликта", - подчеркнул он.

Автор: 

МАГАТЭ (388) Южно-Украинская АЭС (47) ядерная безопасность (490)


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Топ комментарии
+7
Какой пзд! Это типа - алло, я пытался?
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30.03.2022 12:18
+6
А чому не на ЧАЕС ?
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30.03.2022 12:14
+5
А слабо экскурсию на ЧАЭС?
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30.03.2022 12:15
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А чому не на ЧАЕС ?
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30.03.2022 12:14 Ответить
ЧАЭС под оккупацией, а россии уже никто не верит. Это разумная предосторожность.
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30.03.2022 12:16 Ответить
А слабо экскурсию на ЧАЭС?
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30.03.2022 12:15 Ответить
Не побоялся военных действий! Молодец, не то что некоторые малохольные.
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30.03.2022 12:15 Ответить
Какой пзд! Это типа - алло, я пытался?
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30.03.2022 12:18 Ответить
нах он тут лазит
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30.03.2022 12:55 Ответить
Уважно слідкуйте за ними, щоб не фотографували, бо можуть передавати інформацію ворогам, або якихось маяків понаставляти. Віри їм немає, як і червоному хресту...
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30.03.2022 13:17 Ответить
Стурбований?
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30.03.2022 13:22 Ответить
В умовах конфлікту))) у нас конфлікт з расєянами...)))
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30.03.2022 13:23 Ответить
ЧАЭС И ЗАЭС захвачены руцке террористами, почему он не там?! ...пушнины москали подогнали по ходу...
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30.03.2022 13:52 Ответить
и чё?
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30.03.2022 14:01 Ответить
 
 