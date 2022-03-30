Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Південноукраїнську АЕС. ВІДЕО+ФОТО

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України. Сьогодні, 30 березня, він відвідав Південноукраїнську АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Twitter директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.





"Я перебуваю на атомній електростанції "Південноукраїнська", щоб зустрітися з українськими урядовцями та співробітниками та обговорити та питання

технічної допомоги для безпеки ядерних об'єктів країни. Важливо бути на місці, щоб надати ефективну підтримку Україні у ці надзвичайно важкі часи. Це допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров’я населення та довкілля в України та за її межами", - зазначає Рафаель Маріано Гроссі.

Також гендиректор МАГАТЕ особисто подякував персоналу Південноукраїнської АЕС за витримку та стійкість у ці надзвичайно важкі часи.

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"Персонал усіх ядерних об’єктів України заслуговує на повну повагу та захоплення за те, що об’єкти функціонують у безпечній формі в умовах конфлікту", - підкреслив він.





