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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Південноукраїнську АЕС. ВІДЕО+ФОТО

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України. Сьогодні, 30 березня, він відвідав Південноукраїнську АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Twitter директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Південноукраїнську АЕС 01
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Південноукраїнську АЕС 02

"Я перебуваю на атомній електростанції "Південноукраїнська", щоб зустрітися з українськими урядовцями та співробітниками та обговорити та питання 
технічної допомоги для безпеки ядерних об'єктів країни. Важливо бути на місці, щоб надати ефективну підтримку Україні у ці надзвичайно важкі часи. Це допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров’я населення та довкілля в України та за її межами", -  зазначає Рафаель Маріано Гроссі.

Також гендиректор МАГАТЕ особисто подякував персоналу Південноукраїнської АЕС за витримку та стійкість у ці надзвичайно важкі часи.

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"Персонал усіх ядерних об’єктів України заслуговує на повну повагу та захоплення за те, що об’єкти функціонують у безпечній формі в умовах конфлікту", - підкреслив він.


МАГАТЕ (708) Південноукраїнська АЕС (145) ядерна безпека (559)


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Топ коментарі
+7
Какой пзд! Это типа - алло, я пытался?
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30.03.2022 12:18
+6
А чому не на ЧАЕС ?
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30.03.2022 12:14
+5
А слабо экскурсию на ЧАЭС?
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30.03.2022 12:15
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А чому не на ЧАЕС ?
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30.03.2022 12:14 Відповісти
ЧАЭС под оккупацией, а россии уже никто не верит. Это разумная предосторожность.
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30.03.2022 12:16 Відповісти
А слабо экскурсию на ЧАЭС?
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30.03.2022 12:15 Відповісти
Не побоялся военных действий! Молодец, не то что некоторые малохольные.
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30.03.2022 12:15 Відповісти
Какой пзд! Это типа - алло, я пытался?
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30.03.2022 12:18 Відповісти
нах он тут лазит
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30.03.2022 12:55 Відповісти
Уважно слідкуйте за ними, щоб не фотографували, бо можуть передавати інформацію ворогам, або якихось маяків понаставляти. Віри їм немає, як і червоному хресту...
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30.03.2022 13:17 Відповісти
Стурбований?
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30.03.2022 13:22 Відповісти
В умовах конфлікту))) у нас конфлікт з расєянами...)))
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30.03.2022 13:23 Відповісти
ЧАЭС И ЗАЭС захвачены руцке террористами, почему он не там?! ...пушнины москали подогнали по ходу...
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30.03.2022 13:52 Відповісти
и чё?
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30.03.2022 14:01 Відповісти
 
 