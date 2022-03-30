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Новости
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Посевной кампании на Ривненщине ничего не угрожает, – глава ОВА

врожай,аграрії

Посевной кампании в Ривненской области ничего не угрожает. Область отрабатывает альтернативные пути подачи топлива в регион.

Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"У Ривненщины амбициозный план – посеять 420 тысяч гектаров под яровые культуры. И мы не подведем", – заявил он.

Коваль отметил, что ракетные удары оккупантов по нефтебазам не сорвали подготовку к посевной.

Глава ОВА встретился с руководителями АЗС и обсудил с ними обеспечение аграриев и бизнеса горючим. В ходе встречи были отработаны механизм логистики и хранения топлива.

По состоянию на данный момент горюче-смазочные материалы сейчас в области рассредоточены.

"Кроме того, сельхозпроизводители сделали запасы дистанционно от своих предприятий", – добавил Виталий Коваль

Автор: 

сельское хозяйство (332) топливо (627) посевная (42) Ровенская область (1228)


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Топ комментарии
+7
Навіщо таке варнякати, тихо прийшов, тихо пішов, війна
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30.03.2022 18:38
+3
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30.03.2022 18:39
+2
Віталій Коваль звідки ти знаєш що буде завтра, або через місяць???????
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30.03.2022 18:42
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Навіщо таке варнякати, тихо прийшов, тихо пішов, війна
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30.03.2022 18:38 Ответить
та то він по своєму мокшан нічтожеством обізвав...
то тільки у мене на цензорі "дрєбєзг контактов"?
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30.03.2022 18:43 Ответить
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30.03.2022 18:39 Ответить
Васяня, ти віриш, що у мокші є Серце?
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30.03.2022 18:58 Ответить
ну якийсь м"яз на тому місті є... ))) а шо?
у мокши нема серця і честі, почутів і совісті, сорому і гідності...
є очі заведющі, руки загребущі і вічне бажання халяви...
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30.03.2022 19:17 Ответить
Віталій Коваль звідки ти знаєш що буде завтра, або через місяць???????
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30.03.2022 18:42 Ответить
Навіщо таке казати? Ще скажи де закрили 100 тон золота і що йому нічого не загрожує...чи не ясно що між посівом і зібраним врожаєм є велика різниця?
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30.03.2022 18:47 Ответить
Від 45 до 180 відсотків: Третяк за березень роздав чиновникам солідні премії

Нагадаємо, міський голова Рівного й раніше регулярно преміював чиновників. Крім того сам він був у трійці за розміром премій та матеріальної допомоги серед інших очільників міст.

Таких мерів-жлобів у Рівному ще не було. Може б краще на ЗСУ віддав кошти.
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30.03.2022 18:49 Ответить
Алоізій, ти правий! На ці гроші треба було купити багато-багато ковбаси і роздати бідним циганам з Закарпаття.
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30.03.2022 19:00 Ответить
Голодуєш, бідолага? Чому ЗСУ називаєш циганами з Закарпаття? Ти, мабуть, один з тих, кого це одоробало підгодовує.
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30.03.2022 19:30 Ответить
Слухай, русскій, відчепися. Про тебе все сказав русскій поет:

В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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30.03.2022 20:18 Ответить
Посівній нічого не загрожує? Дядьку, не поспішай, мокша себе ще покаже...
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30.03.2022 18:56 Ответить
Я думаю ТЕХНАРЯМ волонтёрам вопру задуматься как обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ трактористов/комбайнёров от взрывов мин или неразорвавшихся боеприпасов, где были обстрелы. Не везде успеют всё досконально прочесать и разминировать, думаю нужна какая то бронезащита и броники? А то потом будет поздно думать!
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30.03.2022 19:33 Ответить
 
 