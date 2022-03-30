Посевной кампании на Ривненщине ничего не угрожает, – глава ОВА

Посевной кампании в Ривненской области ничего не угрожает. Область отрабатывает альтернативные пути подачи топлива в регион.

Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"У Ривненщины амбициозный план – посеять 420 тысяч гектаров под яровые культуры. И мы не подведем", – заявил он.

Коваль отметил, что ракетные удары оккупантов по нефтебазам не сорвали подготовку к посевной.

Глава ОВА встретился с руководителями АЗС и обсудил с ними обеспечение аграриев и бизнеса горючим. В ходе встречи были отработаны механизм логистики и хранения топлива.

По состоянию на данный момент горюче-смазочные материалы сейчас в области рассредоточены.

"Кроме того, сельхозпроизводители сделали запасы дистанционно от своих предприятий", – добавил Виталий Коваль