Посевной кампании на Ривненщине ничего не угрожает, – глава ОВА
Посевной кампании в Ривненской области ничего не угрожает. Область отрабатывает альтернативные пути подачи топлива в регион.
Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"У Ривненщины амбициозный план – посеять 420 тысяч гектаров под яровые культуры. И мы не подведем", – заявил он.
Коваль отметил, что ракетные удары оккупантов по нефтебазам не сорвали подготовку к посевной.
Глава ОВА встретился с руководителями АЗС и обсудил с ними обеспечение аграриев и бизнеса горючим. В ходе встречи были отработаны механизм логистики и хранения топлива.
По состоянию на данный момент горюче-смазочные материалы сейчас в области рассредоточены.
"Кроме того, сельхозпроизводители сделали запасы дистанционно от своих предприятий", – добавил Виталий Коваль
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то тільки у мене на цензорі "дрєбєзг контактов"?
у мокши нема серця і честі, почутів і совісті, сорому і гідності...
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В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...