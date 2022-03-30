Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує, – голова ОВА
Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує. Область відпрацьовує альтернативні шляхи подачі палива в регіон.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"У Рівненщини амбітний план – посіяти 420 тисяч гектарів під ярі культури. І ми не підведемо", – заявив він.
Коваль зазначив, що ракетні удари окупантів по нафтобазах не зірвали підготовку до посівної. Очільник ОВА мав зустрічі з керівниками АЗС і обговорив з ними забезпечення аграріїв і бізнесу пальним. Під час зустрічі були відпрацьовані механізм логістики і зберігання палива.
Станом на зараз паливо-мастильні матеріали наразі в області розосереджені.
"Крім того, сільгоспвиробники зробили запаси дистанційно від своїх підприємств", – додав Коваль.
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то тільки у мене на цензорі "дрєбєзг контактов"?
у мокши нема серця і честі, почутів і совісті, сорому і гідності...
є очі заведющі, руки загребущі і вічне бажання халяви...
Нагадаємо, міський голова Рівного й раніше регулярно преміював чиновників. Крім того сам він був у трійці за розміром премій та матеріальної допомоги серед інших очільників міст.
Таких мерів-жлобів у Рівному ще не було. Може б краще на ЗСУ віддав кошти.
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...