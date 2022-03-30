Ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області, - ДСНС. ВIДЕО
30 березня о 13:07 ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежні потяги.
Нагадаємо, що пожежа сталася 28 березня 2022 року внаслідок ворожого ракетного удару.
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Чому не займається питанням належного збеігання критично важливих для виживання країни пального та продуктів харчування?
Ще й до мутного Гетманцева із його трекерами є питання.
НА ВОЛИНІ РОЗБИРАТИМУТЬСЯ З ПИТАННЯМ ТРЕКЕРІВ НА НАФТОБАЗАХ.
https://www.volynnews.com/news/all/na-naftobazakh-mozhut-buty-GPS-maiachky/
https://youtu.be/MyPpxnsoboo
По Паливно-мастильних метеріалах - максимально треба пороздрібнювати їх,
пороздавати фермерам для с.г. техніки і т.п., що важливе - шукати підземні бомбосховища
Також максимально логістику пришвидшити, щоб не великі партії, на які не вигідно ракети тратити
були розосереджені.