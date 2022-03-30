Ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області, - ДСНС. ВIДЕО

30 березня о 13:07 ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежні потяги.

Нагадаємо, що пожежа сталася 28 березня 2022 року внаслідок ворожого ракетного удару.

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