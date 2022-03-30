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Ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області, - ДСНС. ВIДЕО

30 березня о 13:07 ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежні потяги.

Нагадаємо, що пожежа сталася 28 березня 2022 року внаслідок ворожого ракетного удару.

Читайте також: Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4322) ДСНС (5104) нафтопродукти (609) Рівненська область (1175)


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кошмар, сколько ж там сгорело всего...
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30.03.2022 15:02 Відповісти
Приблизно 43 години горіло.
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30.03.2022 15:03 Відповісти
Чим зайнята говорящая голова з РНБО Данилов?
Чому не займається питанням належного збеігання критично важливих для виживання країни пального та продуктів харчування?
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30.03.2022 15:09 Відповісти
І де треба зберігати пальне? У бомбосховищах?
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30.03.2022 15:14 Відповісти
Не тримати багато в одному місці.
Ще й до мутного Гетманцева із його трекерами є питання.

НА ВОЛИНІ РОЗБИРАТИМУТЬСЯ З ПИТАННЯМ ТРЕКЕРІВ НА НАФТОБАЗАХ.

https://www.volynnews.com/news/all/na-naftobazakh-mozhut-buty-GPS-maiachky/

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30.03.2022 15:24 Відповісти
Схоже декілька повних цистерн горіло, навели.
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30.03.2022 15:13 Відповісти
ВІА Байрактар. Буде офіційним гімном Чорнобаївки.
https://youtu.be/MyPpxnsoboo
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30.03.2022 15:14 Відповісти
Путина бы да в этот огонь!
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30.03.2022 15:22 Відповісти
цей огонь - це квіточки, його вже чекає озеро огняне по той бік життя.

По Паливно-мастильних метеріалах - максимально треба пороздрібнювати їх,
пороздавати фермерам для с.г. техніки і т.п., що важливе - шукати підземні бомбосховища
Також максимально логістику пришвидшити, щоб не великі партії, на які не вигідно ракети тратити
були розосереджені.
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30.03.2022 17:57 Відповісти
 
 