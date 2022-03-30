Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ривненской области, - ГСЧС. ВИДЕО
30 марта в 13:07 ликвидирован пожар на нефтебазе в Ривненской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, на месте работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.
Напомним, что пожар произошел 28 марта 2022 года вследствие вражеского ракетного удара.
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Чому не займається питанням належного збеігання критично важливих для виживання країни пального та продуктів харчування?
Ще й до мутного Гетманцева із його трекерами є питання.
НА ВОЛИНІ РОЗБИРАТИМУТЬСЯ З ПИТАННЯМ ТРЕКЕРІВ НА НАФТОБАЗАХ.
https://www.volynnews.com/news/all/na-naftobazakh-mozhut-buty-GPS-maiachky/
https://youtu.be/MyPpxnsoboo
По Паливно-мастильних метеріалах - максимально треба пороздрібнювати їх,
пороздавати фермерам для с.г. техніки і т.п., що важливе - шукати підземні бомбосховища
Також максимально логістику пришвидшити, щоб не великі партії, на які не вигідно ракети тратити
були розосереджені.