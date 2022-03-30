Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ривненской области, - ГСЧС. ВИДЕО

30 марта в 13:07 ликвидирован пожар на нефтебазе в Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на месте работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.

Напомним, что пожар произошел 28 марта 2022 года вследствие вражеского ракетного удара.

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