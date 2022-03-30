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Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ривненской области, - ГСЧС. ВИДЕО

30 марта в 13:07 ликвидирован пожар на нефтебазе в Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на месте работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.

Напомним, что пожар произошел 28 марта 2022 года вследствие вражеского ракетного удара.

Смотрите также: Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж


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пожар (5941) ГСЧС (4965) нефтепродукты (148) Ровенская область (1233)


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кошмар, сколько ж там сгорело всего...
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30.03.2022 15:02 Ответить
Приблизно 43 години горіло.
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30.03.2022 15:03 Ответить
Чим зайнята говорящая голова з РНБО Данилов?
Чому не займається питанням належного збеігання критично важливих для виживання країни пального та продуктів харчування?
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30.03.2022 15:09 Ответить
І де треба зберігати пальне? У бомбосховищах?
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30.03.2022 15:14 Ответить
Не тримати багато в одному місці.
Ще й до мутного Гетманцева із його трекерами є питання.

НА ВОЛИНІ РОЗБИРАТИМУТЬСЯ З ПИТАННЯМ ТРЕКЕРІВ НА НАФТОБАЗАХ.

https://www.volynnews.com/news/all/na-naftobazakh-mozhut-buty-GPS-maiachky/

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30.03.2022 15:24 Ответить
Схоже декілька повних цистерн горіло, навели.
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30.03.2022 15:13 Ответить
ВІА Байрактар. Буде офіційним гімном Чорнобаївки.
https://youtu.be/MyPpxnsoboo
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30.03.2022 15:14 Ответить
Путина бы да в этот огонь!
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30.03.2022 15:22 Ответить
цей огонь - це квіточки, його вже чекає озеро огняне по той бік життя.

По Паливно-мастильних метеріалах - максимально треба пороздрібнювати їх,
пороздавати фермерам для с.г. техніки і т.п., що важливе - шукати підземні бомбосховища
Також максимально логістику пришвидшити, щоб не великі партії, на які не вигідно ракети тратити
були розосереджені.
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30.03.2022 17:57 Ответить
 
 