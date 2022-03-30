Учреждения культуры и искусств постепенно начнут работу с 1 апреля, - Ткаченко

Каждое заведение культуры будет готовить свою программу и будет работать по собственному графику.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже с 1 апреля в Украине постепенно приступят к работе учреждения культуры и искусств. С уверенностью в победе нашего государства в войне, театры, оперы и концертные залы снова будут рады зрителям", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить положительные эмоции взрослым и детям, а также возродить надежду и веру в лучшее будущее.

"Каждое учреждение культуры будет готовить свою программу и будет работать по собственному графику. Поэтому подробную информацию о расписании, а также о приобретении билетов нужно узнавать на сайтах учреждений. Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку", - подытожил министр.

Смотрите: Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж