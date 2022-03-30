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Новини Війна
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Заклади культури та мистецтв поступово розпочнуть роботу з 1 квітня, - Ткаченко

музика

Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв. З упевненістю у перемозі нашої держави у війні, театри, опери та концертні зали знову будуть раді глядачам", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє.

"Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку", - підсумував міністр.

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мистецтво (137) культура (432) театр (158) Ткаченко Олександр (509) опера (42)


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Олександр Ткаченко -- дурь натуральная . Кто не может воевать пусть помогают работы немерянно
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30.03.2022 19:50 Відповісти
снижана егорова на майдани нэзабаром...с бальшим микрохфоном..
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30.03.2022 19:51 Відповісти
Повітряна тривога кожен день по декілька раз, що він марить.
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30.03.2022 19:55 Відповісти
Многое можно показывать онлайн, скопление народа в одном месте приманит ракету
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30.03.2022 19:55 Відповісти
По моему ,это полная хрень...
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30.03.2022 22:54 Відповісти
 
 