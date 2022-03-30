Заклади культури та мистецтв поступово розпочнуть роботу з 1 квітня, - Ткаченко

Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв. З упевненістю у перемозі нашої держави у війні, театри, опери та концертні зали знову будуть раді глядачам", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє.

"Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку", - підсумував міністр.

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