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Мирное соглашение автоматически не приведет к снятию санкций с России, - Рютте
Мирное соглашение между Россией и Украиной не ведет автоматически к отмене европейских санкций против РФ.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.
По словам Рютте, мирное соглашение между Украиной и Россией, согласно которому Украина отказывается от территории или суверенитета, также не является причиной возобновления отношений с Россией.
"Мирное соглашение, заключенное под дулом пистолета, – это не способ вернуться к нормальной жизни", – сказал Рютте.
Он также назвал Путина человеком, "подвижным реваншизмом и ревизионизмом".
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+13 Aleks Schneider #511482
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Хоч почитайте що там мирного ?
Як знав....чи дійсно знав ?
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори? НАЙГОЛОВНІШЕ: Хіба наші героїчні воїни на передовій та народ не заслуговують знати дерективи підписані Президентом? Чи можемо ми довіряти експромтам вів Арахмії Подоляка Ермака які так палко тискаються та обнімаються з ворогом! Чи все буде вирішуватися через таємні записки передані через пУтлерівських олігархів?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
Якщо відповіді на попередні питання негативні або їх немає це не переговори; це - КОНСУЛЬТАЦІЇ
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Прохання поширити!
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 11 hrs ·
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych До перемовин та підготовки "мирного договору" з окупантом долучився видатний дипломат https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZWLcxOysrQdlBvVLbtdpJPZyEwiGW88g7GAbDlNF-FGU8Rf2AeqEx5Kk0VLN6uqzOVoeYT1XhdFuhmx9Ov8G2TiYFkWVpE6Uq8ds1OMOjFmJe29wQQ2ZsQs7WP11lcl3n8&__tn__=*NK-R #Чалий .
Він є автором "геніального" Будапештського меморандуму, згідно якого Україна віддавала свій третій у світі арсенал зброї в обмін на папірчик, яким підтерлися всі.
Скоріш за все він зробив висновки й писатиме мирний договір на наждачці.
А політичне керівництво русне вони міняти, звичайно, не будуть. Нехай воюють за себе самі.
Звичайно сумно що Україна стала полем бою у цій війні але нажаль і самі українці доклали зусиль на протязі 30 років щоб це трапилось саме на їхній землі. Іронія у тім що саме ті регіони України, які чинили опір українізації, найбільше виступали проти входження у демократичний цивілізований світ, долучення до системи безпеки НАТО, сьогодні несуть найбільші жертви від рук тих хто для них завжди був "адін братскій народам".
Нажаль наміри уряду домовитися (саме домовитися) про "мір" на віддомих вже умовах, означає відмову від прийнятих і відображених у Конституції України цінностей, через які Україна і отримує сьогодні неймовірно широку підтримку світу. А це значить зупинка постачання озброєнь, повна зупинка фінансування і теперішньої допомоги у гуманітарних питаннях.
Натомість ізоляція рф не припиниться, оскільки це протистояння переросло межі України.
Ті, хто сподівається що закінчення таким чином війни принесе нормалізацію і стабільність у житті, будуть швидко розчаровані. Україна, ставши зоною контролю і впливу крємля, одночасно стане субєктом для мокші економічних компенсацій на території рф. Зрозуміло що ніяких репарацій на відбудову України таким мирним "дагаварняком" не передбачується. Про фінансування відбудови за рахунок арештованих за кордоном активів мокшандії також не варто мріяти. Якщо вони будуть передані у по суті окуповану Україно, то без сумнівів будуть перекачані до крємля. Захід це розуміє і безумовно цього не допустить.
Тож Україні залишається тільки два шляхи - боротися до повної перемоги з підтримкою світу чи капітулювати (до чого намагаються підштовхнути призначені ОПУ перемовники) і стати частиною північного тайожного улусу, з наступними масовими депортаціями і знищенням українського етносу як такого.