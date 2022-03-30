Мирна угода автоматично не призведе до зняття санкцій з Росії, - Рютте

Мирна угода між Росією та Україною не веде автоматично до скасування європейських санкцій проти РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

За словами Рютте, мирна угода між Україною та Росією, за якою Україна відмовляється від території чи суверенітету, також не є причиною відновлення відносин з Росією.

"Мирна угода, укладена під дулом пістолета, - це не спосіб повернутися до нормального життя", - сказав Рютте.

Він також назвав Путіна людиною, "рухомим реваншизмом та ревізіонізмом".

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