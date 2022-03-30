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Новини Санкції проти Росії
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Мирна угода автоматично не призведе до зняття санкцій з Росії, - Рютте

рютте

Мирна угода між Росією та Україною не веде автоматично до скасування європейських санкцій проти РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

За словами Рютте, мирна угода між Україною та Росією, за якою Україна відмовляється від території чи суверенітету, також не є причиною відновлення відносин з Росією.

"Мирна угода, укладена під дулом пістолета, - це не спосіб повернутися до нормального життя", - сказав Рютте.

Він також назвав Путіна людиною, "рухомим реваншизмом та ревізіонізмом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, - прем’єр Нідерландів Рютте

Автор: 

Нідерланди (1553) санкції (11760) Рютте Марк (378)


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Топ коментарі
+13
А Рютте таки слил ЗЕлёных переговорщиков. Вот и доказательство того, что Украину ЗЕбилы таки сливают!
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30.03.2022 21:40
+10
Наши зеленые руководители вот тут то и приуныли. Ведь договорняк же был так близко.
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30.03.2022 21:37
+10
ПРО ТАК ЗВАНІ ПЕРЕГОВОРИ



З усіх тем «стамбульських» забули про головне:

ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?

Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?

Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?





кілька "технічних" питань:

1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?

2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?

3. Чи підписані Директиви на переговори? НАЙГОЛОВНІШЕ: Хіба наші героїчні воїни на передовій та народ не заслуговують знати дерективи підписані Президентом? Чи можемо ми довіряти експромтам вів Арахмії Подоляка Ермака які так палко тискаються та обнімаються з ворогом! Чи все буде вирішуватися через таємні записки передані через пУтлерівських олігархів?

4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?

Якщо відповіді на попередні питання негативні або їх немає це не переговори; це - КОНСУЛЬТАЦІЇ

5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?

6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?

7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?

8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).

9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?

10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?





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30.03.2022 21:50
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Это шютка такое
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30.03.2022 21:36 Відповісти
Наши зеленые руководители вот тут то и приуныли. Ведь договорняк же был так близко.
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30.03.2022 21:37 Відповісти
красава.
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30.03.2022 21:37 Відповісти
Я так розумію ,наші переговорщики почали дбать ,щоб з росії санкції зняли? Чи чому про це всі сьогодні говорять?
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30.03.2022 21:38 Відповісти
А Рютте таки слил ЗЕлёных переговорщиков. Вот и доказательство того, что Украину ЗЕбилы таки сливают!
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30.03.2022 21:40 Відповісти
Где-то плачит один рижый мальчик в трусеках - Абрамовченко... А ведь обещали, зелебобер говорил всё на мази будет
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30.03.2022 21:41 Відповісти
пріємнік?...
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30.03.2022 21:45 Відповісти
Яка мирна угода. Про що ви всі говорите ?
Хоч почитайте що там мирного ?
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30.03.2022 21:42 Відповісти
яка мирна угода?.... после всего что произошло.... какой мир
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30.03.2022 21:42 Відповісти
Недаремно Байден ще раніше сказав, що не бачить причин для здачі Україною територій та суверенітету.
Як знав....чи дійсно знав ?
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30.03.2022 21:43 Відповісти
На них работают разведки, а мы читаем интернет
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30.03.2022 21:46 Відповісти
Не скажу точно почему, но по мере возрастания количества таких заявлениях всё чаще вспоминаю избитую фразу Станиславского...
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30.03.2022 21:49 Відповісти
ПРО ТАК ЗВАНІ ПЕРЕГОВОРИ



З усіх тем «стамбульських» забули про головне:

ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?

Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?

Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?





кілька "технічних" питань:

1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?

2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?

3. Чи підписані Директиви на переговори? НАЙГОЛОВНІШЕ: Хіба наші героїчні воїни на передовій та народ не заслуговують знати дерективи підписані Президентом? Чи можемо ми довіряти експромтам вів Арахмії Подоляка Ермака які так палко тискаються та обнімаються з ворогом! Чи все буде вирішуватися через таємні записки передані через пУтлерівських олігархів?

4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?

Якщо відповіді на попередні питання негативні або їх немає це не переговори; це - КОНСУЛЬТАЦІЇ

5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?

6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?

7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?

8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).

9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?

10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?





Прохання поширити!
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30.03.2022 21:50 Відповісти
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya?__cft__[0]=AZWLcxOysrQdlBvVLbtdpJPZyEwiGW88g7GAbDlNF-FGU8Rf2AeqEx5Kk0VLN6uqzOVoeYT1XhdFuhmx9Ov8G2TiYFkWVpE6Uq8ds1OMOjFmJe29wQQ2ZsQs7WP11lcl3n8&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Кодря

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 11 hrs ·



https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych До перемовин та підготовки "мирного договору" з окупантом долучився видатний дипломат https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZWLcxOysrQdlBvVLbtdpJPZyEwiGW88g7GAbDlNF-FGU8Rf2AeqEx5Kk0VLN6uqzOVoeYT1XhdFuhmx9Ov8G2TiYFkWVpE6Uq8ds1OMOjFmJe29wQQ2ZsQs7WP11lcl3n8&__tn__=*NK-R #Чалий .

Він є автором "геніального" Будапештського меморандуму, згідно якого Україна віддавала свій третій у світі арсенал зброї в обмін на папірчик, яким підтерлися всі.

Скоріш за все він зробив висновки й писатиме мирний договір на наждачці.
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30.03.2022 21:52 Відповісти
В принципі до чого ті переговори - мирний договір в будьякому форматі і вимогами просто щоб зупинити війну і звільнити максимум територій, щоб Україна змогла відновити позиції, перекинути війська і перегрупуватися, санкції не знімуть доки не повернуть всі території, тобто в документах може бути все що завгодно але доки не повернуть всі території разом з кримом раша буде в СССР.
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30.03.2022 21:56 Відповісти
Про європейський політикум. Президенти, прем'єри, депутати - просто державні чиновники на певний термін. Це одна із основ демократії. А зеленський і путін вважають себе правителями, звідси і заяви "спілкуйся зі мною як із рівним", і т.д. Розвиток у бік ЄС та НАТО можливий лише з державними лідерами, які усвідомлюють, що вони просто чиновники.
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30.03.2022 22:02 Відповісти
Ага. Автоматичного не буде. Буде НЕАВТОМАТИЧНЕ зняття санкцій.
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30.03.2022 22:06 Відповісти
Не снимут уже до полной смены режима (бункерный подохнет или повесят). Это (возможно) всем понятно. Но долго доходит. Они там в ЕС и США не верили в украинцев. Думали что сольют страну. И боялись РФ. А в итоге кремлевская петушня обгадилась на весь мир. И теперь додавят до последнего. С таким ****** как у нас в РФ это трудности не составит. Он собрал вокруг себя самую отборную мразоту.
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30.03.2022 22:30 Відповісти
Эта стая которую он собирал вокруг себя 20 лет может только воровать и врать. Как и он сам. Так что Украина будет жить, а РФ уже нет. Незачем моей стране жить если она терпит такую власть.
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30.03.2022 22:32 Відповісти
Россия не закончится окончательно, возможно потеряет часть территорий в ближайшем будущем.
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30.03.2022 23:19 Відповісти
Минус Кавказ. Минус ДВ. Останется Москва и тундра. Я надеюсь. Хотя и тундра может свалить. То что происходит только начало. Даже если бункерный подохнет сегодня это не остановить. РФ гнилая насквозь. Вся власть гнилая. И народ в большинстве своём гниль. Если только США захочет (сдуру) сохранить эту пустоту как в 90х.
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30.03.2022 23:28 Відповісти
Для тих, хто ще не зрозумів. Такі заяви - другий фронт.

А політичне керівництво русне вони міняти, звичайно, не будуть. Нехай воюють за себе самі.
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30.03.2022 22:15 Відповісти
Потрібно усвідомити що ця війна переросла з площини Україна проти мокшандії у площину Західна Демократія проти мокшанського авторитаризму.
Звичайно сумно що Україна стала полем бою у цій війні але нажаль і самі українці доклали зусиль на протязі 30 років щоб це трапилось саме на їхній землі. Іронія у тім що саме ті регіони України, які чинили опір українізації, найбільше виступали проти входження у демократичний цивілізований світ, долучення до системи безпеки НАТО, сьогодні несуть найбільші жертви від рук тих хто для них завжди був "адін братскій народам".
Нажаль наміри уряду домовитися (саме домовитися) про "мір" на віддомих вже умовах, означає відмову від прийнятих і відображених у Конституції України цінностей, через які Україна і отримує сьогодні неймовірно широку підтримку світу. А це значить зупинка постачання озброєнь, повна зупинка фінансування і теперішньої допомоги у гуманітарних питаннях.

Натомість ізоляція рф не припиниться, оскільки це протистояння переросло межі України.
Ті, хто сподівається що закінчення таким чином війни принесе нормалізацію і стабільність у житті, будуть швидко розчаровані. Україна, ставши зоною контролю і впливу крємля, одночасно стане субєктом для мокші економічних компенсацій на території рф. Зрозуміло що ніяких репарацій на відбудову України таким мирним "дагаварняком" не передбачується. Про фінансування відбудови за рахунок арештованих за кордоном активів мокшандії також не варто мріяти. Якщо вони будуть передані у по суті окуповану Україно, то без сумнівів будуть перекачані до крємля. Захід це розуміє і безумовно цього не допустить.

Тож Україні залишається тільки два шляхи - боротися до повної перемоги з підтримкою світу чи капітулювати (до чого намагаються підштовхнути призначені ОПУ перемовники) і стати частиною північного тайожного улусу, з наступними масовими депортаціями і знищенням українського етносу як такого.
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30.03.2022 22:36 Відповісти
Німці знімуть санкції ще не встигне чорнило висохти і венгри також. Цього буде досить щоб посипалось. Хто бажає парі ?
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31.03.2022 01:25 Відповісти
 
 