Украина национализирует 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, принадлежащих предприятиям из России и Беларуси. Их собираются национализировать.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Черкасской области было выявлено 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, которые являются собственностью таких предприятий. А в зоне таможенного контроля обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.

"Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации", - говорится в сообщении.

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Бюро продолжает выявлять фирмы, конечными бенефициарами которых являются резиденты России и Беларуси.