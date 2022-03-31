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Украина национализирует 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси

вагон

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, принадлежащих предприятиям из России и Беларуси. Их собираются национализировать.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Черкасской области было выявлено 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, которые являются собственностью таких предприятий. А в зоне таможенного контроля обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.

"Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации", - говорится в сообщении.

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Бюро продолжает выявлять фирмы, конечными бенефициарами которых являются резиденты России и Беларуси.

Беларусь (7886) национализация (237) россия (95352) вагоны (179) Бюро экономической безопасности (205)


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Я вот подумал - 70% рашкинской армии это мародеры. Украинские специалисты могут для этих ублюдков подготавливать отличные тротиловые подарки в образе взрвающихся ноутбуков, телефонов и множество других ништяков. Это позволит гораздо быстрее вывести из строя этих дегенератов и отбить желание наживаться на людском горе.
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31.03.2022 15:04 Ответить
Вы реально предполагаете, что в расейской армии есть целых 30% тех, кто не мародёры??????
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31.03.2022 17:23 Ответить
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31.03.2022 15:08 Ответить
Мародер это не солдат, он не будет воевать, думает только как наворованное в свой Мухосранск доставить, пусть разлагают своих орков соседей.
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31.03.2022 16:38 Ответить
А если покопаться в карманах депутатов всех уровней, там не только мокшанские паспорта можно найти, но и имущество мокшанское на миллиарды. Многие из низ вполне нормально торговали с мокшандией еще месяц назад. Возможно пришло время прекратить торг и забрать в бюджет всю выручку.
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31.03.2022 15:29 Ответить
писали за 15000 вагонов общее кол-во
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31.03.2022 15:41 Ответить
Так це 400 ще в Черкаській області знайшли.
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31.03.2022 16:15 Ответить
А як там інше кацапське майно, коли будуть націоналізовувати?
Чи вони усі вдолє зі владою?
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31.03.2022 15:51 Ответить
 
 