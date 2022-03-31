Україна націоналізує 400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі

Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, що належать підприємствам з Росії та Білорусі. Їх збираються націоналізувати.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Черкаській області виявили 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю таких підприємств. А в зоні митного контролю виявлено залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству.

"Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направлено до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Росія націоналізує завод Volkswagen та переназве автомобіль на "Буратіно", - депутат Держдуми РФ Толстой. ВIДЕО

Бюро продовжує виявляти фірми, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти Росії та Білорусі.