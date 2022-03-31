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Україна націоналізує 400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі

вагон

Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, що належать підприємствам з Росії та Білорусі. Їх збираються націоналізувати.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Черкаській області виявили 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю таких підприємств. А в зоні митного контролю виявлено залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству.

"Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направлено до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Росія націоналізує завод Volkswagen та переназве автомобіль на "Буратіно", - депутат Держдуми РФ Толстой. ВIДЕО

Бюро продовжує виявляти фірми, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти Росії та Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7922) націоналізація (378) росія (64911) вагони (798) Бюро економічної безпеки (608)


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Я вот подумал - 70% рашкинской армии это мародеры. Украинские специалисты могут для этих ублюдков подготавливать отличные тротиловые подарки в образе взрвающихся ноутбуков, телефонов и множество других ништяков. Это позволит гораздо быстрее вывести из строя этих дегенератов и отбить желание наживаться на людском горе.
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31.03.2022 15:04 Відповісти
Вы реально предполагаете, что в расейской армии есть целых 30% тех, кто не мародёры??????
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31.03.2022 17:23 Відповісти
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31.03.2022 15:08 Відповісти
Мародер это не солдат, он не будет воевать, думает только как наворованное в свой Мухосранск доставить, пусть разлагают своих орков соседей.
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31.03.2022 16:38 Відповісти
А если покопаться в карманах депутатов всех уровней, там не только мокшанские паспорта можно найти, но и имущество мокшанское на миллиарды. Многие из низ вполне нормально торговали с мокшандией еще месяц назад. Возможно пришло время прекратить торг и забрать в бюджет всю выручку.
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31.03.2022 15:29 Відповісти
писали за 15000 вагонов общее кол-во
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31.03.2022 15:41 Відповісти
Так це 400 ще в Черкаській області знайшли.
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31.03.2022 16:15 Відповісти
А як там інше кацапське майно, коли будуть націоналізовувати?
Чи вони усі вдолє зі владою?
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31.03.2022 15:51 Відповісти
 
 