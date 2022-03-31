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Оккупанты пытаются создать в Мариуполе свою "администрацию"

пушилин

Глава оккупационной администрации т. н. "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ создать "администрацию города Мариуполя".

Об этом сообщают подконтрольные боевикам "ДНР" издания, пишет Цензор.НЕТ. Они цитируют "указ" Пушилина.

"Постановляю создать местную администрацию "Донецкой Народной Республики" – "администрацию города Мариуполя", – говорится в "документе".

Также Пушилин принял руководство администрации обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников".

Мариуполь (5705) оккупация (10112) Пушилин (134)


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Топ комментарии
+10
- Ты кто?
- Глава администрации Мариуполя
- Ми українці
- Йа заблуділся
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31.03.2022 17:08
+9
Окупанти збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів, - Енергоатом

▪️Окупанти двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

▪️Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

▪️рашисти будували окопи прямо в Рудому лісі - найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Отримавши значні дози опромінювання, окупанти запанікували за перших ознак хвороби.

▪️наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
https://t.me/UkraineNow/8026
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31.03.2022 17:04
+5
пізно, якщо вже побачили перші ознаки хвороби, значить вже все, кінець. Їм би не до України йти воювати, а на кремль, до тих, хто послав їх на ганебну і дурну, марну смерть.
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31.03.2022 17:11
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Окупанти збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів, - Енергоатом

▪️Окупанти двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

▪️Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

▪️рашисти будували окопи прямо в Рудому лісі - найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Отримавши значні дози опромінювання, окупанти запанікували за перших ознак хвороби.

▪️наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
https://t.me/UkraineNow/8026
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31.03.2022 17:04 Ответить
пізно, якщо вже побачили перші ознаки хвороби, значить вже все, кінець. Їм би не до України йти воювати, а на кремль, до тих, хто послав їх на ганебну і дурну, марну смерть.
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31.03.2022 17:11 Ответить
там по ходу й техніка світиться.
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31.03.2022 17:36 Ответить
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31.03.2022 18:13 Ответить
- Ты кто?
- Глава администрации Мариуполя
- Ми українці
- Йа заблуділся
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31.03.2022 17:08 Ответить
Ойц….пеніс душилЄн……
Як кажуть: не кажи «гоп»…….
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31.03.2022 17:34 Ответить
А я уже думала,что он свои шмотки собирает ..в направлении «руцкий корабль….
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31.03.2022 17:41 Ответить
А почему бы ему офис МММ не открыть у него это ой как харашо получалось
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31.03.2022 17:53 Ответить
напишут что Мариуполь часть днр а днр типа присоединится к рф, а територию мордора типа нельзя атаковать и все
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31.03.2022 17:57 Ответить
 
 