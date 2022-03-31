Оккупанты пытаются создать в Мариуполе свою "администрацию"
Глава оккупационной администрации т. н. "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ создать "администрацию города Мариуполя".
Об этом сообщают подконтрольные боевикам "ДНР" издания, пишет Цензор.НЕТ. Они цитируют "указ" Пушилина.
"Постановляю создать местную администрацию "Донецкой Народной Республики" – "администрацию города Мариуполя", – говорится в "документе".
Также Пушилин принял руководство администрации обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников".
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+10 Олег Кущ #490032
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Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів, - Енергоатом
▪️Окупанти двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.
▪️Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.
▪️рашисти будували окопи прямо в Рудому лісі - найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Отримавши значні дози опромінювання, окупанти запанікували за перших ознак хвороби.
▪️наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
https://t.me/UkraineNow/8026
- Глава администрации Мариуполя
- Ми українці
- Йа заблуділся
Як кажуть: не кажи «гоп»…….