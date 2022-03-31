Окупанти намагаються створити в Маріуполі свою "адміністрацію"
Голова окупаційної адміністрації т. зв. "ДНР" Денис Пушилін наказав створити "адміністрацію міста Маріуполя".
Про це повідомляють підконтрольні бойовикам "ДНР" видання, повідомляє Цензор.НЕТ. Вони цитують "указ" Пушиліна.
"Постановлюю створити місцеву адміністрацію "Донецької Народної Республіки" - "адміністрацію міста Маріуполя", - йдеться в "документі".
Також Пушилін ухвалив керівництву адміністрації забезпечити розробку та затвердження положення органу місцевої влади, його структуру та штат співробітників".
Топ коментарі
+10 Олег Кущ #490032
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Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів, - Енергоатом
▪️Окупанти двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.
▪️Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.
▪️рашисти будували окопи прямо в Рудому лісі - найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Отримавши значні дози опромінювання, окупанти запанікували за перших ознак хвороби.
▪️наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
https://t.me/UkraineNow/8026
- Глава администрации Мариуполя
- Ми українці
- Йа заблуділся
Як кажуть: не кажи «гоп»…….