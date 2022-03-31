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Окупанти намагаються створити в Маріуполі свою "адміністрацію"

пушилин

Голова окупаційної адміністрації т. зв. "ДНР" Денис Пушилін наказав створити "адміністрацію міста Маріуполя".

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам "ДНР" видання, повідомляє Цензор.НЕТ. Вони цитують "указ" Пушиліна.

"Постановлюю створити місцеву адміністрацію "Донецької Народної Республіки" - "адміністрацію міста Маріуполя", - йдеться в "документі".

Також Пушилін ухвалив керівництву адміністрації забезпечити розробку та затвердження положення органу місцевої влади, його структуру та штат співробітників".

Автор: 

Маріуполь (3222) окупація (6661) Пушилін (135)


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Топ коментарі
+10
- Ты кто?
- Глава администрации Мариуполя
- Ми українці
- Йа заблуділся
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31.03.2022 17:08
+9
Окупанти збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів, - Енергоатом

▪️Окупанти двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

▪️Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

▪️рашисти будували окопи прямо в Рудому лісі - найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Отримавши значні дози опромінювання, окупанти запанікували за перших ознак хвороби.

▪️наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
https://t.me/UkraineNow/8026
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31.03.2022 17:04
+5
пізно, якщо вже побачили перші ознаки хвороби, значить вже все, кінець. Їм би не до України йти воювати, а на кремль, до тих, хто послав їх на ганебну і дурну, марну смерть.
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31.03.2022 17:11
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Окупанти збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів, - Енергоатом

▪️Окупанти двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

▪️Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

▪️рашисти будували окопи прямо в Рудому лісі - найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Отримавши значні дози опромінювання, окупанти запанікували за перших ознак хвороби.

▪️наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
https://t.me/UkraineNow/8026
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31.03.2022 17:04 Відповісти
пізно, якщо вже побачили перші ознаки хвороби, значить вже все, кінець. Їм би не до України йти воювати, а на кремль, до тих, хто послав їх на ганебну і дурну, марну смерть.
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31.03.2022 17:11 Відповісти
там по ходу й техніка світиться.
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31.03.2022 17:36 Відповісти
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31.03.2022 18:13 Відповісти
- Ты кто?
- Глава администрации Мариуполя
- Ми українці
- Йа заблуділся
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31.03.2022 17:08 Відповісти
Ойц….пеніс душилЄн……
Як кажуть: не кажи «гоп»…….
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31.03.2022 17:34 Відповісти
А я уже думала,что он свои шмотки собирает ..в направлении «руцкий корабль….
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31.03.2022 17:41 Відповісти
А почему бы ему офис МММ не открыть у него это ой как харашо получалось
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31.03.2022 17:53 Відповісти
напишут что Мариуполь часть днр а днр типа присоединится к рф, а територию мордора типа нельзя атаковать и все
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31.03.2022 17:57 Відповісти
 
 