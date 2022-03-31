Окупанти намагаються створити в Маріуполі свою "адміністрацію"

Голова окупаційної адміністрації т. зв. "ДНР" Денис Пушилін наказав створити "адміністрацію міста Маріуполя".

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам "ДНР" видання, повідомляє Цензор.НЕТ. Вони цитують "указ" Пушиліна.

"Постановлюю створити місцеву адміністрацію "Донецької Народної Республіки" - "адміністрацію міста Маріуполя", - йдеться в "документі".

Також Пушилін ухвалив керівництву адміністрації забезпечити розробку та затвердження положення органу місцевої влади, його структуру та штат співробітників".