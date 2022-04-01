Зеленский и Путин встретятся в Стамбуле, - Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". По словам Эрдогана, договоренности, сформированные на переговорах делегаций Украины и России, закладывают основу для встречи уровня президентов двух стран.

"Если мы сможем провести эту встречу в Стамбуле, вернуть вспять негативные процессы и направить их в положительное русло, мы будем очень рады", – сказал турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что вчера провел разговор с украинским президентом Зеленским, а на сегодняшний день у него запланирован разговор с Путиным. Он отметил, что Зеленский положительно относится к возможности личной встречи с Путиным, ранее также выразившим свое согласие.

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"Мы заявили о готовности к организации подобной встречи, особенно в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается положительного мнения. Путин ранее также высказался положительно. По итогам сегодняшнего разговора, дату встречи определят сами стороны", - сказал Эрдоган.