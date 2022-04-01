Зеленский и Путин встретятся в Стамбуле, - Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". По словам Эрдогана, договоренности, сформированные на переговорах делегаций Украины и России, закладывают основу для встречи уровня президентов двух стран.
"Если мы сможем провести эту встречу в Стамбуле, вернуть вспять негативные процессы и направить их в положительное русло, мы будем очень рады", – сказал турецкий лидер.
Эрдоган сообщил, что вчера провел разговор с украинским президентом Зеленским, а на сегодняшний день у него запланирован разговор с Путиным. Он отметил, что Зеленский положительно относится к возможности личной встречи с Путиным, ранее также выразившим свое согласие.
"Мы заявили о готовности к организации подобной встречи, особенно в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается положительного мнения. Путин ранее также высказался положительно. По итогам сегодняшнего разговора, дату встречи определят сами стороны", - сказал Эрдоган.
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Та, у Зелі з Коломийським аж палає, щоб з раші пошвидше санкції почали знімати. Це ж який ґешефт вимальовується!
Ми сміялися з Жириновського, який був рупором цих ідей, він був таким Геббельсом. А цей такий, я би сказав, Гіммлер. Він дрібненький, так: яка країна, такий і рейх. Але він будує не просто мракобісся, а все це позалюдське, інфернальне намагається впхати в російський наратив. Ядерний попіл, глибинний народ, для якого здорово і нормально закопуватися в нори, землянки. Тваринний такий підхід.
Я би звернув увагу на це добровільне позбавлення людяності, щоб зрозуміти, що відбувається. Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. - О. Покальчук https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
Ценор, може досить тролятину годувати. !
Вернусь, поговоримо.
Всім адекватним форумчанам привіт! Повірте, перемога незабаром!!!
Нам скоро паски пекти)
- 50/50
- ?????
- або зустріну, або не зустріну!
із терористами ?
Для чого , щоби терористам , в даному випадку , уникнути санкцій ?
Любий договір, заключений цим збіговиськом на чолі зі світилом нашої дипломатії Арахамією, - буде нікчемним.
Так що спостерігаємо і відмічаємо на олівець. А ЗСУ свою роботу нехай далі роблять.
О чем будет разговор?
Його і зараз не розумієш. То він в інтерв'ю західним ЗМІ говорить головне - мир, а "територіі то таке" просто земля, то на другий день говорить, що не здамо жодного клаптика рідної землі.
Олександр Салтовський:
Однак маніакальне бажання "заглянуть в глаза" нікуди не зникло. Сподіваюсь, що хоча б бажання "сайтісь пасрєдінє" трохи притупилося.
Поэтому я бы не вёл с ними никаких переговоров. Позитива для нас и так не будет, а негатив мы можем заработать. Надо их бить, пока цена не станет для них слишком высокой и они не отползут отсюда без всяких "переговоров" и "договоров". А уже после выхода их за наши границы можно будет ставить какие-то темы для переговоров как жить дальше. Пока что смысла в этом нет.
А любая отсрочка решения вопросов ОРДиЛО или Крымского полуострова, под которой подпишется Украина, будет означать прямую дорогу к ослаблению антироссийских санкций всем миром + даст русским переселенцам уверенность, что можно пускать корни в Крыму и на Донбассе. Через 15 лет там будет новое поколение, которое не будет помнить и хотеть Украину.
Считаю саму идею переговоров с русскими вредной и контрпродуктивной в данной ситуации.
Ці люди вибрали собі упиря понад 20 років тому, весь цей час йому поклонялися. Вони від нього нічим не відрізняються. Вони несуть таку саму моральну відповідальність. У них навіть немає уявлення про відповідальність. У них така опція атрофувалась, як свого часу хвіст у Homo sapiens, рудимент залишився у вигляді куприка. Але у них навіть куприка морального не залишилося. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
У него в последнюю минуту передвижной бункер не заведётся, а говорящие усы ёршика оправдание для нарита Z подходящее найдут.
заруби это себе на носу!
ЗА ЩО ЦІ гниди ТАКОМУ ВЕЛИКОМУ, ВІЛЬНОМУ НАРОДУ І ЙОГО СЛАВНОМУ ВІЙСЬКУ
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського
Подоляк может ехать в Москву и продолжать обниматься с Мединским.
уйло приедет подписывать капитуляцию рашки.