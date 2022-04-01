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Зеленский и Путин встретятся в Стамбуле, - Эрдоган

зеленський,путін

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". По словам Эрдогана, договоренности, сформированные на переговорах делегаций Украины и России, закладывают основу для встречи уровня президентов двух стран.

"Если мы сможем провести эту встречу в Стамбуле, вернуть вспять негативные процессы и направить их в положительное русло, мы будем очень рады", – сказал турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что вчера провел разговор с украинским президентом Зеленским, а на сегодняшний день у него запланирован разговор с Путиным. Он отметил, что Зеленский положительно относится к возможности личной встречи с Путиным, ранее также выразившим свое согласие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира

"Мы заявили о готовности к организации подобной встречи, особенно в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается положительного мнения. Путин ранее также высказался положительно. По итогам сегодняшнего разговора, дату встречи определят сами стороны", - сказал Эрдоган.

Зеленский Владимир (20224) путин владимир (31211) Эрдоган Реджеп Тайип (893)


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Топ комментарии
+119
Да, давай зеля легалізуй військовго злочинця. Не забудь фоточку зробить з дурашливою посмішкою.
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01.04.2022 16:42
+52
Навіщо?!?!
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01.04.2022 16:43
+45
і про що з цим ідіотом можна говорити???
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01.04.2022 16:44
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Да, давай зеля легалізуй військовго злочинця. Не забудь фоточку зробить з дурашливою посмішкою.
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01.04.2022 16:42 Ответить
Наш ЗЕлуплений генераліссимус не підкачає.
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01.04.2022 16:49 Ответить
І руку потиснути теж.

Та, у Зелі з Коломийським аж палає, щоб з раші пошвидше санкції почали знімати. Це ж який ґешефт вимальовується!
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01.04.2022 16:49 Ответить
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01.04.2022 16:50 Ответить
Коли ми говоримо про нацистське коріння рашизму, теперішнього російського фашизму, я би дуже радив звернути увагу на Олександра Дугіна, такого собі фашиста-містика, сина офіцера КДБ, який мав доступ до архівів "Третього Рейху", захопився нацистськими культами. Все це він намагався продати ще Єльцину у якості ідеологічного наративу. Єльцину було не до того, Дугін пішов у маргінали.

Ми сміялися з Жириновського, який був рупором цих ідей, він був таким Геббельсом. А цей такий, я би сказав, Гіммлер. Він дрібненький, так: яка країна, такий і рейх. Але він будує не просто мракобісся, а все це позалюдське, інфернальне намагається впхати в російський наратив. Ядерний попіл, глибинний народ, для якого здорово і нормально закопуватися в нори, землянки. Тваринний такий підхід.

Я би звернув увагу на це добровільне позбавлення людяності, щоб зрозуміти, що відбувається. Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. - О. Покальчук https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
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01.04.2022 17:08 Ответить
С нашей стороны только УЛЬТИМАТУМ !!! Пусть сложат оружие и все валят к себе тогда остануться жить !!! Донбасс так же и Крым !!! Никого не держим кто хочет пусть валят за поребрик !!! Все оплатить до копеечки государству и каждому гражданину Украины !!! Не может быть никаких других переговоров
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01.04.2022 16:53 Ответить
ПЕРЕГОВОРЫ НАДО НАЧИНАТЬ ТАК ЗЕЛЕНСКИЙ- ВОЛЬДЕМАР! я слышал у вас РАК какая неожиданная ожидаемая долго радость... ой миль пардонес.. ..ну да ладно..... короче плешивый ты когда **** свалишь ..... СО ВСЕЙ УКРАИНЫ???
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01.04.2022 17:14 Ответить
Навіщо?!?!
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01.04.2022 16:43 Ответить
і про що з цим ідіотом можна говорити???
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01.04.2022 16:44 Ответить
Ви про кого з них....
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01.04.2022 16:44 Ответить
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01.04.2022 16:48 Ответить
Про капітуляцію русняво-фашистської орди, звісно
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01.04.2022 16:45 Ответить
Орда уже и без согласия пуйла капитулирует.
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01.04.2022 16:49 Ответить
Про віллу у Ялті, наприклад.
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01.04.2022 16:47 Ответить
Можна і про роялті з Кацапії.
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01.04.2022 16:50 Ответить
Як ліпше Крим наприклад подарувать
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01.04.2022 17:41 Ответить
Та смысл той встречи? Условие пуйла никто не примет.Если он вообще туда приедет.
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01.04.2022 16:44 Ответить
Може хоч після цього Зеленський зрозуміє що адекватного діалогу не буде. Він все сподівається достукатись до розуму там де його нема.
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01.04.2022 17:04 Ответить
"Зеленський зрозуміє..." це якась нісенітниця...або одне і те саме що і "як рак на горі свистне"
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01.04.2022 18:09 Ответить
Вова, убей моль.
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01.04.2022 16:45 Ответить
спочатку виколупайте окурка з бункеру
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01.04.2022 16:45 Ответить
Свиното, спробуй там де я зараз. Диванне лайно!
Ценор, може досить тролятину годувати. !

Вернусь, поговоримо.

Всім адекватним форумчанам привіт! Повірте, перемога незабаром!!!
Нам скоро паски пекти)
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01.04.2022 16:56 Ответить
Ти впевнений,«боєць»? ВПЕВНЕНИЙ?А якщо вони даґаварятся пасєрєдіне,ти не зникнеш з форуму? Визнаєш публічно себе бовдурем? Зробиш сєппуку? Щось дуже сумнівно...
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01.04.2022 17:07 Ответить
Эти глаза напротив.
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01.04.2022 16:45 Ответить
Это очко напротив.
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01.04.2022 17:39 Ответить
класс... гидрант хочет встретиться с военным преступником и убийцей... тогда точно число пожеланий не совпадет с числом выполненных пожеланий... неужели гидрант не понимает как его даже за мысль о встрече с военным преступником ненавидят в Украине...а ненависть штука такая - сейчас ее нет, а через секунду зальет глаза миллионам и снесут они гидранта прямо с взлетной полосы...
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01.04.2022 16:46 Ответить
Назва - сама собою, текст - сам собою. Ніяк не пов'язані. "Зустрінуться" і "можуть зустрітися" - не тотожні речі. Дитячий анекдот: - Яка вірогідність того, що вийшовши з будинку ти зустрінеш справжнього живого динозавра?
- 50/50
- ?????
- або зустріну, або не зустріну!
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01.04.2022 16:46 Ответить
Що за маячнч?Ну ***......
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01.04.2022 16:46 Ответить
Кажется мальчик захотел в Ростов
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01.04.2022 16:46 Ответить
а может в месте "боевой мокшанской славы" ...
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01.04.2022 16:46 Ответить
В кацапстані від слова "пєрєгавори" у свинособак розриває пердаки. Бєлгород - тому підтвердження.
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01.04.2022 16:47 Ответить
Зачем?
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01.04.2022 16:47 Ответить
нужен турецкий доброволец, опыт уничтожения мокшанских дипломатов у турков уже есть.
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01.04.2022 16:48 Ответить
А стол подходящий нашли?
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01.04.2022 16:48 Ответить
Хто із здоромислящих людей в цивілізованому світі зустрічається
із терористами ?
Для чого , щоби терористам , в даному випадку , уникнути санкцій ?
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01.04.2022 16:48 Ответить
Моніка хоче роказати, як краще бігати на Хрещатику по прапору України?
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01.04.2022 16:48 Ответить
нарешті збудеться мрія ідіота.
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01.04.2022 16:49 Ответить
*****? Русосвинофашисты ещё не вышли за пределы Украины и не прекратили обстрелы! Собрался лично сдать Украину?
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01.04.2022 16:49 Ответить
лучше уже сразу в Гааге встретиться, че уж там
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01.04.2022 16:50 Ответить
Слабо в это верю..Постепенно начинает оказывать МАССИВНОЕ давление..на происходящее…
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01.04.2022 16:50 Ответить
Гарний привід виманити крису з нори, і зробити так, щоб вона назад вже не добралася...
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01.04.2022 16:51 Ответить
Вони ж як овечка Доллі,там ще парочка в запасі.
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01.04.2022 16:57 Ответить
Вова если ты там собрался подписывать то что озвучивал подохляк и Трахомония, можешь не возвращаться
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01.04.2022 16:52 Ответить
как он нездорово выглядит
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01.04.2022 16:54 Ответить
Туркло буде радий
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01.04.2022 16:54 Ответить
нагода ***** заарештувати...
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01.04.2022 16:55 Ответить
Після чого клованові в Україну краще буде не повертатися. Тому білий рефрижератор з червоним написом нехай попередньо доправлять до Стамбула паромом.
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01.04.2022 16:57 Ответить
Спостерігаємо та фіксуємо порушення Конституції гарантом та іншими посадовими особами. Після Перемоги будемо притягати.
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01.04.2022 16:58 Ответить
якщо заключать будь-який договір, перемоги не буде, буде розгром України з а рік-два
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01.04.2022 17:54 Ответить
Не заключать - в них нема повноважень. Плюс рішення Верховної Ради має бути. Плюс зараз воєнний стан.
Любий договір, заключений цим збіговиськом на чолі зі світилом нашої дипломатії Арахамією, - буде нікчемним.
Так що спостерігаємо і відмічаємо на олівець. А ЗСУ свою роботу нехай далі роблять.
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01.04.2022 18:54 Ответить
З вбивцею та терористом перемовини не ведуть.Хто веде перемовини з путлером, у того руки в крові.
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01.04.2022 16:58 Ответить
Как? Как? Кааааак можно встречаться с тем, кто называл тебя неофашистом и наркоманом? С тем кто уничтожил города, убил людей и до сих пор убивает... Много кому хотелось проснутся и что бы настал мир. Но многие уже не проснутся... Не может быть никакого доверия безумцу, оно опять замышляет какую-то подляну.
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01.04.2022 16:58 Ответить
Это конечно жесть, мальчик пацифист (нужно просто перестать стрелять) хочет встретится с международным террористом, на котором клейма негде ставить (химатаки в Сирии, например).
О чем будет разговор?
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01.04.2022 16:59 Ответить
"дагаваріться пасєрєдінє"
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01.04.2022 20:56 Ответить
Микола Лазоренко:
 Його і зараз не розумієш. То він в інтерв'ю західним ЗМІ говорить головне - мир, а "територіі то таке" просто земля, то на другий день говорить, що не здамо жодного клаптика рідної землі.

Олександр Салтовський:
Однак маніакальне бажання "заглянуть в глаза" нікуди не зникло. Сподіваюсь, що хоча б бажання "сайтісь пасрєдінє" трохи притупилося.
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01.04.2022 16:59 Ответить
Встречаться с путиным - бессмысленно. У него инфернальная (адская) и неизлечимая ненависть к Украине и украинцам. Поэтому любые договора с ним - пустая бумажка, которую он будет выполнять лишь в той мере, в которой ему это выгодно, и игнорировать во всех остальных аспектах. Он недоговороспособен в нормальном человеческом понимании этого слова. И раз русские переговоры переговаривают, значит у них всё очень сложно, иначе бы они нас додавливали и не обращали бы ни на кого в мире внимания.

Поэтому я бы не вёл с ними никаких переговоров. Позитива для нас и так не будет, а негатив мы можем заработать. Надо их бить, пока цена не станет для них слишком высокой и они не отползут отсюда без всяких "переговоров" и "договоров". А уже после выхода их за наши границы можно будет ставить какие-то темы для переговоров как жить дальше. Пока что смысла в этом нет.

А любая отсрочка решения вопросов ОРДиЛО или Крымского полуострова, под которой подпишется Украина, будет означать прямую дорогу к ослаблению антироссийских санкций всем миром + даст русским переселенцам уверенность, что можно пускать корни в Крыму и на Донбассе. Через 15 лет там будет новое поколение, которое не будет помнить и хотеть Украину.

Считаю саму идею переговоров с русскими вредной и контрпродуктивной в данной ситуации.
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01.04.2022 17:02 Ответить
Як не дивно це звучить, путінський режим страшніший за гітлерівський. Він універсально не людський. В Другій світовій у противника були люди без правил та з правилами. Путін зробив індульгенцію від совісті для всього населення Росії. В цьому принципова різниця.
Ці люди вибрали собі упиря понад 20 років тому, весь цей час йому поклонялися. Вони від нього нічим не відрізняються. Вони несуть таку саму моральну відповідальність. У них навіть немає уявлення про відповідальність. У них така опція атрофувалась, як свого часу хвіст у Homo sapiens, рудимент залишився у вигляді куприка. Але у них навіть куприка морального не залишилося. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
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01.04.2022 17:17 Ответить
для того, щоб заговорити окупацію 2014 року рашист обрав Мінськ і німецько- французьских посередників ,котрих прикупив саме для цього .Тепер ,щоб заговорити,на роки сьогоднішю війну проти України рашист прикупив турка. І знову Україна ,та її народ залишається без США І АНГЛІЇ.
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01.04.2022 17:03 Ответить
Всі нормальні політики (Байден, Джонсон і т.д.) цураються міжнародного терориста та військового злочинця Уйла і тільки в одного лишилась мрія "зазирнути йому у вічко і побачити там мир"... Тьху, пристойних слів просто нема (
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01.04.2022 17:06 Ответить
Если ты хочешь вальнуть Пуйла, действуй

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01.04.2022 17:07 Ответить
зелень повинен кинути в нього гранату і вбити! Йначе імпічмент і зрада!
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01.04.2022 17:09 Ответить
Накінець звершилась мрія бубочки найвелечнішого з найкривавівшим, а толку!
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01.04.2022 17:09 Ответить
Вова, когда будешь встречаться с этим окурком пожалуйста не продолжай бред Арахамии о особом статусе лугандона и о Крыме через 15 лет. Украинцы этого могут не понять. Будь предельно жест. В поросячие глазки его не заглядывай. Там кроме испуга и маниакального желания уничтожить нашу страну ничего не увидишь. Ты ему прямо с порога Донбасс наш, Крым наш, россия на .... с нашей территории. А если моль будет упираться то и Кубань это Украина.
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01.04.2022 17:12 Ответить
Сильно сомневаюсь, что ху*ло рискнёт самолично в Турцию поехать, там ему будет страшно. Ещё и посла "невинно убиенного" не ко времени вспомнит. ))
У него в последнюю минуту передвижной бункер не заведётся, а говорящие усы ёршика оправдание для нарита Z подходящее найдут.
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01.04.2022 17:12 Ответить
Зеленский дерьмо ты ходячее - во время войны ПЕРЕГОВОРЫ с ВРАГОМ не ВЕДУТ.
заруби это себе на носу!
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01.04.2022 17:13 Ответить
Зеля. тебе все простят, если на встрече у*бешь *****!
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01.04.2022 17:14 Ответить
Якщо зе хоче його придушити тоді ок,все решта це тотальна зрада!
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01.04.2022 17:15 Ответить
Неужели ********** решится выползти из бункера. Хотелось бы финал переговоров как в фильме "Гостья из будущего": " Именем закона галактики вы арестованы! Бросайте оружие, вы бессильны".
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01.04.2022 17:16 Ответить
И что? Сбудется мечта идиота?
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01.04.2022 17:16 Ответить
Там і залиште його собі,подаруйте кіоск з шаурмою,нехай працює.
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01.04.2022 17:23 Ответить
Зе тварь і його оп з подляками та дерьмаками

ЗА ЩО ЦІ гниди ТАКОМУ ВЕЛИКОМУ, ВІЛЬНОМУ НАРОДУ І ЙОГО СЛАВНОМУ ВІЙСЬКУ
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01.04.2022 17:25 Ответить
Позиція України, як вона сформульована публічно Арахамією-Подоляком, це - реабілітація Російської Федерації за вчинену нею агресію щодо України.
Фактично це пропозиція угоди про колаборацію від певних кіл в оточенні Президента Зеленського
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01.04.2022 17:52 Ответить
Украине не надо никаких переговоров. Враг должен остаться врагом.
Подоляк может ехать в Москву и продолжать обниматься с Мединским.
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01.04.2022 18:26 Ответить
Переговорная позиция у Зеленского лучше и сильне, поэтому крыса не явится на встречу. Крыса не любит быть в слабой позиции.
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01.04.2022 18:00 Ответить
Вова! Не здавай Україну!
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01.04.2022 18:08 Ответить
а Байден отказался встречаться. вроде бы.
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01.04.2022 18:10 Ответить
Отказался...
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01.04.2022 19:02 Ответить
зато подчиненные - вроде как нет. всякие иранские ядерные программы и т.п. торговые партнеры, однако. все как у нас.
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01.04.2022 19:26 Ответить
Всі дивились "Дюну"? Так ось, ця зустріч має сенс якщо Вові вставлять у зуб капсулу з отруйним газом.
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01.04.2022 18:13 Ответить
Сьогодні ВР прийняла в першому читанні закон, що Росія це країна-терорист. Отже, велична бубочка хоче на очах всього світу реабілітувати терориста. Зелі наскучили санкції, накладені на Росію?
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01.04.2022 18:16 Ответить
если сможет уговорит вернутся до начало войны с последующим через 15 лет про Крым то жизни спасли бы молодым людям. победа Украины уже это факт. но выбивать их будет трудно
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01.04.2022 18:16 Ответить
Не о чем говорить с бешеной собакой.
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01.04.2022 18:25 Ответить
Стерты города, убиты дети, старики и женщины, закатованы жители, расстреляны беженцы, зеля побойся Бога не садись с тварью за стол, тебя не поймут.
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01.04.2022 18:27 Ответить
Вірю ЗСУ. І не вірю Зеленському і його Арахамії... Зеля загляне знову в очко ***** і віддасть росіянам наш Крим на 15 років і відмовитися від НАТО... Я і всі мої знайомі виступаємо виключно за вступ в НАТО... Інакше кров наших людей була марно пролита... Адже ***** виступав з головною вимогою, щоб Україна не вступала в НАТО... І що, ми задовольнимо хотєлки цього кацабського педофіла? Тому тільки в НАТО!
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01.04.2022 18:33 Ответить
Гуантанамо ждет
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01.04.2022 18:50 Ответить
Какая милота) Любимые встретятся. Зеленскому и автограф ***** может дать. Вот радости у Зели будет))
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01.04.2022 18:57 Ответить
****,я в ****,стільки діванних коментаторів,що прям аж дах рве,а чи хоть один подумав,який би зеля не був клоун,але він хоче зупинити смерть,яку рашисти несуть цивільному населенню,дітям,зупинити мародерства,гвалтування жінок і малолітніх дітей.Не дай бог у когось із вас,диванних коментаторів вбили б родича,чи згвалтували дитину,хотів би я тоді на вас подивитись,як би ви коментували.Ума **** аж пре,мудаки,а чи хоть один пішов із вас на захист,хоча б ту ж саму тероборону.та *** там,нахера,краще обсирати з теплого крісла дії влади,для врегулювання збройного конфлікту.От так у нас завжди,скільки не старайся,а все одно будеш козлом,обсерють,обгадять,менталітет такий в нас,відпрацьований роками.Всім не вгодиш,краще дякуйте збройним силам,волонтерам,та дипломатам,які кожен по своєму ведуть переговори задля миру.Слава Україні.
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01.04.2022 19:31 Ответить
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01.04.2022 21:38 Ответить
ууу скока зрады в комментах.
уйло приедет подписывать капитуляцию рашки.
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02.04.2022 06:25 Ответить
 
 