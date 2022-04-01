Рада ввела 100% гарантирование банковских вкладов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5542-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 298 парламентариев.

В переходных положениях документа указано, что на период военного положения и трех месяцев с момента его прекращения или отмены Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает каждому вкладчику банка средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынком.

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Норма касается банков, которые будут отнесены к категории неплатежеспособных в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Законопроект определяет правовую основу для участия Сбербанка в системе гарантирования вкладов физических лиц и соответствующие положения, разработанные с целью обеспечить плавность переходного периода банка. Кроме того, предусмотрено постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам с 400 до 600 тыс. гривен (в течение определенного периода) в случае обеспечения финансовой устойчивости ФГВФЛ.

Как сообщалось, общая сумма вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 февраля 2022 составила 658,3 млрд грн. Вклады 98,1% вкладчиков в банках – участниках Фонда не превышали 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 245,1 млрд. грн.