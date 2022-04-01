После отмены военного положения определенный период будет действовать чрезвычайное положение, - Шмыгаль

После отмены военного положения в стране продолжит действовать чрезвычайное положение.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона в пятницу днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как только ситуация будет давать возможность, то президент и военное руководство будут принимать решение по закону о завершении военного положения. Очевидно, что после военного положения продолжит действовать чрезвычайное положение в нашей стране, поскольку это предполагает выход из ситуации, которая сегодня есть в стране и для восстановления страны", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что чрезвычайное положение будет действовать определенный период при ликвидации последствий войны.

По его словам, власти будут отдельно принимать решение о поэтапном выходе страны из таких состояний.

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