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Новости Война
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После отмены военного положения определенный период будет действовать чрезвычайное положение, - Шмыгаль

війна

После отмены военного положения в стране продолжит действовать чрезвычайное положение.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона в пятницу днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как только ситуация будет давать возможность, то президент и военное руководство будут принимать решение по закону о завершении военного положения. Очевидно, что после военного положения продолжит действовать чрезвычайное положение в нашей стране, поскольку это предполагает выход из ситуации, которая сегодня есть в стране и для восстановления страны", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что чрезвычайное положение будет действовать определенный период при ликвидации последствий войны.

По его словам, власти будут отдельно принимать решение о поэтапном выходе страны из таких состояний.

Читайте: Россия хочет создать мировой продуктовый кризис, - Шмигаль

чрезвычайное положение (205) военное положение (506) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+28
Про яке скасування військового стану може йти зараз мова, коли ще не звільнено Південь, Північ, Схід та Крим і йдуть обстріли міст?
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01.04.2022 18:19
+18
Схоже, що їм потрібно терміново можливість проводити референдум чи зміни до конституції...
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01.04.2022 18:18
+17
сначала кацапню победить надо
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01.04.2022 18:16
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сначала кацапню победить надо
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01.04.2022 18:16 Ответить
Схоже, що їм потрібно терміново можливість проводити референдум чи зміни до конституції...
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01.04.2022 18:18 Ответить
Таки так. І під це вони будуть підганяти і "перемоги", і "перемовини".
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01.04.2022 18:20 Ответить
про це ще дуже рано -не потрібен мір любой ціной і перемирья це відкладення і продовження війни в майбутноьму, якщо крим і донбасс не стане українським це не перемога а повернення на 23 лютого(якщо орки уйдуть с херсонс обл Мелітополя тд) вже не кажучи про мильеони біженців пів країни в руїнах про тисячі вбитих
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01.04.2022 18:31 Ответить
Это называется пиррова победа.
Ради сиюминутных выгод жертвуют будущим.
А кацы не успокоятся и рано или поздно захотят реванша.
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01.04.2022 18:44 Ответить
Про яке скасування військового стану може йти зараз мова, коли ще не звільнено Південь, Північ, Схід та Крим і йдуть обстріли міст?
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01.04.2022 18:19 Ответить
Так то оно так, но смотря правде в глаза , нужно признать , что до развала россии или кардинальной смены у них во власти за Крым можно забыть.
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01.04.2022 18:33 Ответить
Поживём, увидим...
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01.04.2022 19:15 Ответить
а причем тут Крым? Херсонскую обл еще не освободили, а уже патякают что будет потом.
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01.04.2022 20:05 Ответить
і знову будемо прокладати дороги........................
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01.04.2022 18:19 Ответить
Ті самі, до речі.
Вважаю, що ця влада має піти. Дехто навіть сісти.
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01.04.2022 18:30 Ответить
Мы уже победили? Я что-то пропустил? А то не пойму, чего это орки тут у нас хозяйничают досих пор.
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01.04.2022 18:28 Ответить
Єрмаку з Трахомонією і Чалим до цього ще дожити треба.
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01.04.2022 18:28 Ответить
вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є в країні й для відновлення країни", - сказав Шмигаль. ??????? ШО ЦЕ НАХ ЗНАЧИТЬ???? ШО ЗА ДОГОВОРНЯКИ ГОТУЮТЬ???
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01.04.2022 18:28 Ответить
шо за нах..????????
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01.04.2022 18:30 Ответить
а ты еще не понял? минск-3 (Стамбул-1)
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01.04.2022 18:38 Ответить
передих дають ворогу і аби світ відвернувся від допомоги
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01.04.2022 19:08 Ответить
Притримай коней, чувак. Які відміни, коли йде війна,чи може у вас вже закінчилась? Все обговорено-домовлено?..
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01.04.2022 18:49 Ответить
У зеленопузых уже мир настал судя по всему.
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01.04.2022 18:50 Ответить
хоч говорять натяками, але зрозуміло одне - перемога їм не потрібна. Хочуть припинити боротьбу з агресором, але так, щоб з обох сторін можна було кричати про перемогу: зелені про вже перестали бомбить, а москалі про воду в Крим і південь наш. Не дарма ж бо встановлюють адміністрацію на захоплених територіях і вимагають від вчителів почати заняття по російським підручникам. Значить надіються на консервацію свого перебування на цих територіях. Вже протягують оптоволоконний кабель з Криму. Може тому не дуже спішать деблокувати Маріуполь? Може тому і Ізюм здали розбитий і відступили. Схожі речі відбувалися під час одного із мінськів у Дебальцево. Коли іхтамнєти туди стягли сили і від Горлівки, і з інших навколишніх районів бойових дій. Я пам'ятаю подив багатьох військових: чому не вдарити оркам в тил і скажімо вигнати їх з Горлівки?
Єдине оправдання: пуйло грозить застосувати ядерну зброю для підписання миру на умовах москви. але ж він постійно ротами своїх посіпак цим погрожує. А ще кажуть, що головний .... - герой
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01.04.2022 18:55 Ответить
Я так понимаю военный стан хотят отменить чтобы провести рехвернендум во время войны?
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01.04.2022 19:01 Ответить
слушна думка...
боже всіх збав від цих "травневих, зелених шашликів."
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01.04.2022 19:12 Ответить
не зарано про "Після скасування воєнного стану" ?
схід і Марік волають на допомогу,
Одесса всі пляжи в мішки вже засипала і напоготові...
йде війна і думати наразі треба тільки про неї, а не про
"Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан"
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01.04.2022 19:02 Ответить
Ні в якому разі не відміняти військовий стан, до повного видалення свинособак орків із території України. 2. І повного зачищення судової гілки влади і прокуратури, всіх державних інституцій, силових структур, від кацапсінської агентури тісно повязаної з місцевою мафією і чисто кримінальними структурами. В іншому разі ми ніколи не виберемось із створеної мафією вигрібної клоаки.
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01.04.2022 20:40 Ответить
Чи ця людина не сповна розуму... А може воювать треба йти а не звиздіть )(уйню!
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01.04.2022 21:34 Ответить
 
 