Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан, - Шмигаль
Після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щойно ситуація даватиме змогу, то президент і військове керівництво ухвалюватимуть рішення, згідно із законом, про завершення воєнного стану. Очевидно, що після воєнного стану продовжить діяти надзвичайний стан у нашій країні, оскільки це передбачає вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є в країні й для відновлення країни", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що надзвичайний стан діятиме певний період під час ліквідації наслідків війни.
За його словами, влада окремо ухвалюватиме рішення про поетапний вихід країни з таких станів.
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Ради сиюминутных выгод жертвуют будущим.
А кацы не успокоятся и рано или поздно захотят реванша.
Вважаю, що ця влада має піти. Дехто навіть сісти.
Єдине оправдання: пуйло грозить застосувати ядерну зброю для підписання миру на умовах москви. але ж він постійно ротами своїх посіпак цим погрожує. А ще кажуть, що головний .... - герой
боже всіх збав від цих "травневих, зелених шашликів."
схід і Марік волають на допомогу,
Одесса всі пляжи в мішки вже засипала і напоготові...
йде війна і думати наразі треба тільки про неї, а не про
"Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан"