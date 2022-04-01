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Новини Війна
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Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан, - Шмигаль

війна

Після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щойно ситуація даватиме змогу, то президент і військове керівництво ухвалюватимуть рішення, згідно із законом, про завершення воєнного стану. Очевидно, що після воєнного стану продовжить діяти надзвичайний стан у нашій країні, оскільки це передбачає вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є в країні й для відновлення країни", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що надзвичайний стан діятиме певний період під час ліквідації наслідків війни.

За його словами, влада окремо ухвалюватиме рішення про поетапний вихід країни з таких станів.

Також читайте: Міноборони оприлюднило розміри грошового забезпечення військових під час війни: На виплати спрямовано понад 15 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

надзвичайний стан (182) воєнний стан (568) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+28
Про яке скасування військового стану може йти зараз мова, коли ще не звільнено Південь, Північ, Схід та Крим і йдуть обстріли міст?
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01.04.2022 18:19
+18
Схоже, що їм потрібно терміново можливість проводити референдум чи зміни до конституції...
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01.04.2022 18:18
+17
сначала кацапню победить надо
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01.04.2022 18:16
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сначала кацапню победить надо
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01.04.2022 18:16 Відповісти
Схоже, що їм потрібно терміново можливість проводити референдум чи зміни до конституції...
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01.04.2022 18:18 Відповісти
Таки так. І під це вони будуть підганяти і "перемоги", і "перемовини".
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01.04.2022 18:20 Відповісти
про це ще дуже рано -не потрібен мір любой ціной і перемирья це відкладення і продовження війни в майбутноьму, якщо крим і донбасс не стане українським це не перемога а повернення на 23 лютого(якщо орки уйдуть с херсонс обл Мелітополя тд) вже не кажучи про мильеони біженців пів країни в руїнах про тисячі вбитих
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01.04.2022 18:31 Відповісти
Это называется пиррова победа.
Ради сиюминутных выгод жертвуют будущим.
А кацы не успокоятся и рано или поздно захотят реванша.
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01.04.2022 18:44 Відповісти
Про яке скасування військового стану може йти зараз мова, коли ще не звільнено Південь, Північ, Схід та Крим і йдуть обстріли міст?
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01.04.2022 18:19 Відповісти
Так то оно так, но смотря правде в глаза , нужно признать , что до развала россии или кардинальной смены у них во власти за Крым можно забыть.
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01.04.2022 18:33 Відповісти
Поживём, увидим...
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01.04.2022 19:15 Відповісти
а причем тут Крым? Херсонскую обл еще не освободили, а уже патякают что будет потом.
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01.04.2022 20:05 Відповісти
і знову будемо прокладати дороги........................
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01.04.2022 18:19 Відповісти
Ті самі, до речі.
Вважаю, що ця влада має піти. Дехто навіть сісти.
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01.04.2022 18:30 Відповісти
Мы уже победили? Я что-то пропустил? А то не пойму, чего это орки тут у нас хозяйничают досих пор.
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01.04.2022 18:28 Відповісти
Єрмаку з Трахомонією і Чалим до цього ще дожити треба.
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01.04.2022 18:28 Відповісти
вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є в країні й для відновлення країни", - сказав Шмигаль. ??????? ШО ЦЕ НАХ ЗНАЧИТЬ???? ШО ЗА ДОГОВОРНЯКИ ГОТУЮТЬ???
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01.04.2022 18:28 Відповісти
шо за нах..????????
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01.04.2022 18:30 Відповісти
а ты еще не понял? минск-3 (Стамбул-1)
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01.04.2022 18:38 Відповісти
передих дають ворогу і аби світ відвернувся від допомоги
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01.04.2022 19:08 Відповісти
Притримай коней, чувак. Які відміни, коли йде війна,чи може у вас вже закінчилась? Все обговорено-домовлено?..
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01.04.2022 18:49 Відповісти
У зеленопузых уже мир настал судя по всему.
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01.04.2022 18:50 Відповісти
хоч говорять натяками, але зрозуміло одне - перемога їм не потрібна. Хочуть припинити боротьбу з агресором, але так, щоб з обох сторін можна було кричати про перемогу: зелені про вже перестали бомбить, а москалі про воду в Крим і південь наш. Не дарма ж бо встановлюють адміністрацію на захоплених територіях і вимагають від вчителів почати заняття по російським підручникам. Значить надіються на консервацію свого перебування на цих територіях. Вже протягують оптоволоконний кабель з Криму. Може тому не дуже спішать деблокувати Маріуполь? Може тому і Ізюм здали розбитий і відступили. Схожі речі відбувалися під час одного із мінськів у Дебальцево. Коли іхтамнєти туди стягли сили і від Горлівки, і з інших навколишніх районів бойових дій. Я пам'ятаю подив багатьох військових: чому не вдарити оркам в тил і скажімо вигнати їх з Горлівки?
Єдине оправдання: пуйло грозить застосувати ядерну зброю для підписання миру на умовах москви. але ж він постійно ротами своїх посіпак цим погрожує. А ще кажуть, що головний .... - герой
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01.04.2022 18:55 Відповісти
Я так понимаю военный стан хотят отменить чтобы провести рехвернендум во время войны?
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01.04.2022 19:01 Відповісти
слушна думка...
боже всіх збав від цих "травневих, зелених шашликів."
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01.04.2022 19:12 Відповісти
не зарано про "Після скасування воєнного стану" ?
схід і Марік волають на допомогу,
Одесса всі пляжи в мішки вже засипала і напоготові...
йде війна і думати наразі треба тільки про неї, а не про
"Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан"
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01.04.2022 19:02 Відповісти
Ні в якому разі не відміняти військовий стан, до повного видалення свинособак орків із території України. 2. І повного зачищення судової гілки влади і прокуратури, всіх державних інституцій, силових структур, від кацапсінської агентури тісно повязаної з місцевою мафією і чисто кримінальними структурами. В іншому разі ми ніколи не виберемось із створеної мафією вигрібної клоаки.
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01.04.2022 20:40 Відповісти
Чи ця людина не сповна розуму... А може воювать треба йти а не звиздіть )(уйню!
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01.04.2022 21:34 Відповісти
 
 