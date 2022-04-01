Путин ставит задачу до 9 мая закончить войну парадом победы, - Данилов
Российские оккупанты планируют переформатировать свои силы и идти в наступление.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Он (Путин. - Ред.) только сейчас переформатирует свои войска для того, чтобы дальше продолжать наносить удары по нашей стране. Я хотел бы обратиться ко всем: не радуйтесь сегодня от того, что якобы кто-то их добровольно покидает. Это работа нашей армии, это работа наших Вооруженных сил, когда мы освобождаем свои города один за другим. За каждым таким увольнением стоит гибель наших ребят, защищающих нашу страну", - подчеркнул он.
Данилов напомнил, что у оккупантов есть сакральный день - 9 мая.
"И до 9 мая путин ставит задачу закончить парадом победы эту войну. Нам нужно понимать, что у нас впереди еще очень много боев, нам нужно защищать свою страну, и расслабляться никому не советую", - подытожил секретарь СНБО.
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Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
что делать с тем, что из этого вышло ...
Слава Нації. піZда фашистській *********.
несчастное , мелкое , плешивое и мерзкое ☹️
Возможно, пора остановиться, а президенту присмотреться к тому, что делают представители органов, не упоминаемых в Конституции, но которым он почему-то безгранично доверяет?
Накануне войны меня бомбили западные журналисты с вопросами: почему президент Зеленский говорит, что его разведка лучше знает, чем американская и почему он так критикует Запад за «панические» заявления о войне.
Гугл и фейсбук не дадут соврать, что я пытался объяснить позицию президента, смягчить критику его действий. Ну, а после начала войны постоянно, как и другие эксперты, подчеркивал, что мы откладываем всю критику довоенных ошибок на период после победы, а сейчас президент действует правильно, как и другие призывающие к единству политики.
Постоянно пытался сдерживаться и откладывать написание этого материала на потом:
- несмотря на бессмысленные конфронтационные заявления советника Ермака Арестовича и внештатного советника МВД Антона Геращенко;
- несмотря на включение в состав переговорной делегации пророссийского Александра Чалого, друга «регионалов» и подпевал Медведчука (так называемая «группа 16 июля») ;
- несмотря на назначение главой делегации переговорщиков «выдающегося дипломата», Арахамии, поклонника Си Цзиньпина и китайской компартии, который «будет руководить» министром обороны и заместителем министра иностранных дел;
- несмотря на заявления «великих комбинаторов», что мы получим гарантии безопасности, «лучшие», чем по статье натовского договора;
- несмотря на заявления Венедиктовой о продолжении «дела» Порошенко;
- несмотря на бесстыдный видосик во время «информационного марафона»: «кто-то уничтожает орков, кто-то выходит на митинги против оккупантов, а кто-то руководит страной»;
- несмотря на бесстыдное восхвалене «лидера мирового уровня» со стороны Подоляка и Ермака. Напомним, что Ермак это делал еще в 2019 году, а теперь говорит о своей правоте в Chatham House, где выступает на украинском, потому что английский у него слабенький: как он вел переговоры с представителем Трампа Джулиани и что он там наобещал? Что он наобещал россиянам в Минске - мы знаем: консультативный совет и свою подпись с «уполномоченными представителями ОРДЛО». Как он ведет переговоры о «гарантиях безопасности», мы можем только представить, судя по тому, что среди «гарантов» будут Китай и Израиль;
- несмотря на бесстыдные обвинения Ермака в адрес Запада, который зря критиковал украинскую власть - мол, мы все делали правильно.
Этот список можно продолжать. Но я все время удерживался. Но сегодня прозвучало очередное заявление Ермака: «Если бы Зеленский был президентом в 2014 году, Украина бы не потеряла Крым».
Имейте совесть, господин Ермак… Возможно, пора остановиться, а президенту присмотреться к тому, что делают представители органов, не упоминаемых в Конституции, но каким он почему-то безгранично доверяет?