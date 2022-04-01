Путин ставит задачу до 9 мая закончить войну парадом победы, - Данилов

Российские оккупанты планируют переформатировать свои силы и идти в наступление.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Он (Путин. - Ред.) только сейчас переформатирует свои войска для того, чтобы дальше продолжать наносить удары по нашей стране. Я хотел бы обратиться ко всем: не радуйтесь сегодня от того, что якобы кто-то их добровольно покидает. Это работа нашей армии, это работа наших Вооруженных сил, когда мы освобождаем свои города один за другим. За каждым таким увольнением стоит гибель наших ребят, защищающих нашу страну", - подчеркнул он.

Данилов напомнил, что у оккупантов есть сакральный день - 9 мая.

"И до 9 мая путин ставит задачу закончить парадом победы эту войну. Нам нужно понимать, что у нас впереди еще очень много боев, нам нужно защищать свою страну, и расслабляться никому не советую", - подытожил секретарь СНБО.

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