РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10794 посетителя онлайн
Новости Война
44 150 121

Путин ставит задачу до 9 мая закончить войну парадом победы, - Данилов

путін

Российские оккупанты планируют переформатировать свои силы и идти в наступление.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Он (Путин. - Ред.) только сейчас переформатирует свои войска для того, чтобы дальше продолжать наносить удары по нашей стране. Я хотел бы обратиться ко всем: не радуйтесь сегодня от того, что якобы кто-то их добровольно покидает. Это работа нашей армии, это работа наших Вооруженных сил, когда мы освобождаем свои города один за другим. За каждым таким увольнением стоит гибель наших ребят, защищающих нашу страну", - подчеркнул он.

Данилов напомнил, что у оккупантов есть сакральный день - 9 мая.

"И до 9 мая путин ставит задачу закончить парадом победы эту войну. Нам нужно понимать, что у нас впереди еще очень много боев, нам нужно защищать свою страну, и расслабляться никому не советую", - подытожил секретарь СНБО.

Также читайте: Данилов о взрыве в Белгороде: Украина здесь ни при чем, но это может быть по всей территории РФ

Данилов Алексей (1066) путин владимир (31214)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+74
Ви ж пам'ятаєте вже легендарне фото з затонулим танчиком? А ось іще одне заливне. Рецепт простий. Танк орків разом з екіпажем занурюємо в р. Псел на Сумщині
P. S. Досвідчені рибалки кажуть, що це - раколовка
показать весь комментарий
01.04.2022 20:44
+53
Весь цвет армии под Харьковом полег. А кто 9 мая будет на Красной площади в параде участвовать и маршировать? Такие как чмоня?
показать весь комментарий
01.04.2022 20:45
+49
якщо ***** так бажає, то ми постараємося встигнути дійти до мацкви до 9 травня
показать весь комментарий
01.04.2022 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
треба їм так помогти. щоб хіба інваліди на калясках їхали!
показать весь комментарий
01.04.2022 23:14 Ответить
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) резервістів, особливо, добровольців, для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
показать весь комментарий
01.04.2022 23:15 Ответить
просто бракує зброї...
показать весь комментарий
01.04.2022 23:18 Ответить
класна фотка - такий собі старий дідок, видать ботокс потроху облазить
показать весь комментарий
01.04.2022 23:17 Ответить
Путин опять "ставит задание", а потом опять будет думать,
что делать с тем, что из этого вышло ...
показать весь комментарий
01.04.2022 23:30 Ответить
***** поставят в стойло 9 мая.

Слава Нації. піZда фашистській *********.
показать весь комментарий
01.04.2022 23:43 Ответить
9 тавня, парад у мацквi:
показать весь комментарий
02.04.2022 00:48 Ответить
гадаю, до 9-го травня, нажаль, ми не встигнемо; військова допомога з Заходу затримується...
показать весь комментарий
02.04.2022 00:52 Ответить
не доживет педофил до конца апреля... чтобы избежать мирового позора повесится...
показать весь комментарий
02.04.2022 00:52 Ответить
"парад побєди" під "лєбєдіноє озєро" - буде.
показать весь комментарий
02.04.2022 01:08 Ответить
***** прав - парад будет. Но не такой на какой он рассчитывал. Марш пленных кацапов в обосранных штанах, сжигание власовских тряпок на Майдане.
показать весь комментарий
02.04.2022 01:12 Ответить
фамилия кацапского недоумка должна писаться только с маленькой буквы, так же и название недостраны...
показать весь комментарий
02.04.2022 01:18 Ответить
На фото плєшен- фюрер

несчастное , мелкое , плешивое и мерзкое ☹️
показать весь комментарий
02.04.2022 01:59 Ответить
путин - *****, и Стугна-П тому свидетель, воистину
показать весь комментарий
02.04.2022 04:29 Ответить
Кому - война, а кому - «видосики» с рейтингами

Возможно, пора остановиться, а президенту присмотреться к тому, что делают представители органов, не упоминаемых в Конституции, но которым он почему-то безгранично доверяет?

Накануне войны меня бомбили западные журналисты с вопросами: почему президент Зеленский говорит, что его разведка лучше знает, чем американская и почему он так критикует Запад за «панические» заявления о войне.

Гугл и фейсбук не дадут соврать, что я пытался объяснить позицию президента, смягчить критику его действий. Ну, а после начала войны постоянно, как и другие эксперты, подчеркивал, что мы откладываем всю критику довоенных ошибок на период после победы, а сейчас президент действует правильно, как и другие призывающие к единству политики.

Постоянно пытался сдерживаться и откладывать написание этого материала на потом:

- несмотря на бессмысленные конфронтационные заявления советника Ермака Арестовича и внештатного советника МВД Антона Геращенко;

- несмотря на включение в состав переговорной делегации пророссийского Александра Чалого, друга «регионалов» и подпевал Медведчука (так называемая «группа 16 июля») ;

- несмотря на назначение главой делегации переговорщиков «выдающегося дипломата», Арахамии, поклонника Си Цзиньпина и китайской компартии, который «будет руководить» министром обороны и заместителем министра иностранных дел;

- несмотря на заявления «великих комбинаторов», что мы получим гарантии безопасности, «лучшие», чем по статье натовского договора;

- несмотря на заявления Венедиктовой о продолжении «дела» Порошенко;

- несмотря на бесстыдный видосик во время «информационного марафона»: «кто-то уничтожает орков, кто-то выходит на митинги против оккупантов, а кто-то руководит страной»;

- несмотря на бесстыдное восхвалене «лидера мирового уровня» со стороны Подоляка и Ермака. Напомним, что Ермак это делал еще в 2019 году, а теперь говорит о своей правоте в Chatham House, где выступает на украинском, потому что английский у него слабенький: как он вел переговоры с представителем Трампа Джулиани и что он там наобещал? Что он наобещал россиянам в Минске - мы знаем: консультативный совет и свою подпись с «уполномоченными представителями ОРДЛО». Как он ведет переговоры о «гарантиях безопасности», мы можем только представить, судя по тому, что среди «гарантов» будут Китай и Израиль;

- несмотря на бесстыдные обвинения Ермака в адрес Запада, который зря критиковал украинскую власть - мол, мы все делали правильно.

Этот список можно продолжать. Но я все время удерживался. Но сегодня прозвучало очередное заявление Ермака: «Если бы Зеленский был президентом в 2014 году, Украина бы не потеряла Крым».

Имейте совесть, господин Ермак… Возможно, пора остановиться, а президенту присмотреться к тому, что делают представители органов, не упоминаемых в Конституции, но каким он почему-то безгранично доверяет?
показать весь комментарий
02.04.2022 06:43 Ответить
дебил дебилом.
показать весь комментарий
02.04.2022 07:02 Ответить
Скорее всего ***** ОЧЕНЬ знатно обосрётся перед этим парадом (большими потерями или окружением большой Группы своих войск) и назовёт это всё «Великой победой» и проведут парад победы сборной россии по Кобзону
показать весь комментарий
02.04.2022 07:49 Ответить
А не пора ли вообще нах отменить в Украине дивятае МАЯ??????
показать весь комментарий
02.04.2022 11:17 Ответить
Лишити 8-ме, і не свято
показать весь комментарий
03.04.2022 14:06 Ответить
встречное предложение-провести парад УКРАИНСКИХ войск в москве!
показать весь комментарий
02.04.2022 13:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 