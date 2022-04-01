Путін ставить завдання до 9 травня закінчити війну парадом перемоги, - Данілов

Російські окупанти планують переформатувати свої сили та іти в наступ.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Путін. - Ред.) тільки зараз переформатовує свої війська для того, щоб далі продовжувати завдавати удари по нашій країні. Я хотів би звернутись до всіх: не радійте на сьогодні від того, що нібито хтось їх добровільно покидає. Це робота нашої армії, це робота наших Збройних сил, коли ми звільняємо свої міста один за одним. За кожним таким звільненням стоїть загибель наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну", - наголосив він.

Данілов нагадав, що в окупантів є сакральний день - 9 травня.

"І до 9 травня путін ставить завдання закінчити парадом перемоги цю війну. Нам треба розуміти, що у нас попереду ще дуже багато боїв, нам треба боронити свою країну, і розслаблятися нікому не раджу", - підсумував секретар РНБО.

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