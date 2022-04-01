Путін ставить завдання до 9 травня закінчити війну парадом перемоги, - Данілов
Російські окупанти планують переформатувати свої сили та іти в наступ.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Він (Путін. - Ред.) тільки зараз переформатовує свої війська для того, щоб далі продовжувати завдавати удари по нашій країні. Я хотів би звернутись до всіх: не радійте на сьогодні від того, що нібито хтось їх добровільно покидає. Це робота нашої армії, це робота наших Збройних сил, коли ми звільняємо свої міста один за одним. За кожним таким звільненням стоїть загибель наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну", - наголосив він.
Данілов нагадав, що в окупантів є сакральний день - 9 травня.
"І до 9 травня путін ставить завдання закінчити парадом перемоги цю війну. Нам треба розуміти, що у нас попереду ще дуже багато боїв, нам треба боронити свою країну, і розслаблятися нікому не раджу", - підсумував секретар РНБО.
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Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
что делать с тем, что из этого вышло ...
Слава Нації. піZда фашистській *********.
несчастное , мелкое , плешивое и мерзкое ☹️
Возможно, пора остановиться, а президенту присмотреться к тому, что делают представители органов, не упоминаемых в Конституции, но которым он почему-то безгранично доверяет?
Накануне войны меня бомбили западные журналисты с вопросами: почему президент Зеленский говорит, что его разведка лучше знает, чем американская и почему он так критикует Запад за «панические» заявления о войне.
Гугл и фейсбук не дадут соврать, что я пытался объяснить позицию президента, смягчить критику его действий. Ну, а после начала войны постоянно, как и другие эксперты, подчеркивал, что мы откладываем всю критику довоенных ошибок на период после победы, а сейчас президент действует правильно, как и другие призывающие к единству политики.
Постоянно пытался сдерживаться и откладывать написание этого материала на потом:
- несмотря на бессмысленные конфронтационные заявления советника Ермака Арестовича и внештатного советника МВД Антона Геращенко;
- несмотря на включение в состав переговорной делегации пророссийского Александра Чалого, друга «регионалов» и подпевал Медведчука (так называемая «группа 16 июля») ;
- несмотря на назначение главой делегации переговорщиков «выдающегося дипломата», Арахамии, поклонника Си Цзиньпина и китайской компартии, который «будет руководить» министром обороны и заместителем министра иностранных дел;
- несмотря на заявления «великих комбинаторов», что мы получим гарантии безопасности, «лучшие», чем по статье натовского договора;
- несмотря на заявления Венедиктовой о продолжении «дела» Порошенко;
- несмотря на бесстыдный видосик во время «информационного марафона»: «кто-то уничтожает орков, кто-то выходит на митинги против оккупантов, а кто-то руководит страной»;
- несмотря на бесстыдное восхвалене «лидера мирового уровня» со стороны Подоляка и Ермака. Напомним, что Ермак это делал еще в 2019 году, а теперь говорит о своей правоте в Chatham House, где выступает на украинском, потому что английский у него слабенький: как он вел переговоры с представителем Трампа Джулиани и что он там наобещал? Что он наобещал россиянам в Минске - мы знаем: консультативный совет и свою подпись с «уполномоченными представителями ОРДЛО». Как он ведет переговоры о «гарантиях безопасности», мы можем только представить, судя по тому, что среди «гарантов» будут Китай и Израиль;
- несмотря на бесстыдные обвинения Ермака в адрес Запада, который зря критиковал украинскую власть - мол, мы все делали правильно.
Этот список можно продолжать. Но я все время удерживался. Но сегодня прозвучало очередное заявление Ермака: «Если бы Зеленский был президентом в 2014 году, Украина бы не потеряла Крым».
Имейте совесть, господин Ермак… Возможно, пора остановиться, а президенту присмотреться к тому, что делают представители органов, не упоминаемых в Конституции, но каким он почему-то безгранично доверяет?