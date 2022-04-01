Лише Путін може зупинити війну проти України, - глава МЗС ФРН Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президенті РФ Путіні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Це в руках Путіна. Він той, хто почав війну без будь-яких причин. Тепер він зобов’язаний припинити війну. Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав… вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", - наголосила вона.
За словами Бербок, Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ #398010
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+48 MAKAROV #508144
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+20 Огусто
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Про ці всі штуки нам практично нічого не відому. Тому невідомо, як скоро ***** склеїть ласти. Ану, Володимир Войнович ("Москва 2042") мав рацію - і в ***** є Еліксир Безсмертя?
Телекартинка остаётся прежней, Галкин озвучит.
Бербок скажи еще шо все в руках небесных сил. И в небесную канцелярию позвони.
Своїми пустими заявами, вже просто дістали!
Войну остановить может только ВСУ и украинцы……
***** может только подписать капитуляцию рАссийки и застрелиться…….
Це ж намагання виправдати свою власну німецьку продажність та бездіяльність. Тьху на вас!
гас він сам собі перекриває, та і все всі вже давно зрозуміли і шукають не припізднутого постачальника продукта гнієнія.
а з війною то сама нескладуха - кроваві соплі по всій кацапській харі.
Кулеба ну сеажи їм вже це в лице бляха скільки можна вже !!!🤬