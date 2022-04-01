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Новини Війна
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Лише Путін може зупинити війну проти України, - глава МЗС ФРН Бербок

путін

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президенті РФ Путіні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Це в руках Путіна. Він той, хто почав війну без будь-яких причин. Тепер він зобов’язаний припинити війну. Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав… вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", - наголосила вона.

За словами Бербок, Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але після завершення воєнних дій, - ЗМІ ФРН

Автор: 

путін володимир (23764) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+48
тільки ЗСУ може зупинити *****
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01.04.2022 20:29
+48
Зупинити війну може лише ЗСУ та український народ своїм спротивом.
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01.04.2022 20:29
+20
Не він, а його смерть.
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01.04.2022 20:28
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Не він, а його смерть.
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01.04.2022 20:28 Відповісти
тільки ЗСУ може зупинити *****
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01.04.2022 20:29 Відповісти
Давайте оружия много и очень много и мы все решим !!!
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01.04.2022 20:32 Відповісти
Путин болеет онкологией он и так скоро помрет.
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01.04.2022 20:35 Відповісти
Может быть, и не скоро. Онкология в старости может развиваться очень медленно.
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01.04.2022 20:41 Відповісти
Зі свого досвіду онкохворого скажу: тут багато що залежить і від загального стану пацієнта, і від того, яка конкретно пухлина, і від того, який орган та пухлина вразила, на якій стадії її діагностували та видалили (якщо вона видаляється), і ще від багатьох факторів.
Про ці всі штуки нам практично нічого не відому. Тому невідомо, як скоро ***** склеїть ласти. Ану, Володимир Войнович ("Москва 2042") мав рацію - і в ***** є Еліксир Безсмертя?
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01.04.2022 21:15 Відповісти
Ага, одно ***** сдыхает, его заменяют следующим - вот и весь "эликсир".
Телекартинка остаётся прежней, Галкин озвучит.
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01.04.2022 22:20 Відповісти
На расії дна немає. Тому там вигадати можуть будь-яку дурню і тут же її здійснити. І здійснити кривими руками. З усіма від того наслідками.
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01.04.2022 22:27 Відповісти
наприклад новічок в кампоті. та захерячать цю ***** плєшиву свої ж.
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01.04.2022 20:31 Відповісти
То - лише питання часу. Інша справа, що буде ***** v. 2.0. Не думаю, що заміна одного ***** на інше щось для нас кардинально поміняє. Тому для України та й, зрештою, для інших нормальних країн спокій настане лише тоді, коли на світі однією смєхдєржавою стане менше.
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01.04.2022 21:06 Відповісти
Зупинити війну може лише ЗСУ та український народ своїм спротивом.
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01.04.2022 20:29 Відповісти
та да , немцы уже пророчили нам капец через 2 часа , но не так сталось ...
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01.04.2022 20:31 Відповісти
Опять двадцать пять.
Бербок скажи еще шо все в руках небесных сил. И в небесную канцелярию позвони.
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01.04.2022 20:53 Відповісти
Та и не только немцы. Вся европа чуть ли ни ставки ставила. Помним эти страшные ночи. сна не было. сидели новости смотрели. а . если под утро сморивал сон. вскакивали и сразу спрашивали *как там Киев?держится* Ну а когда уже день-второй-третий.... поверили! Продержится. Слава Украине! Слава ЗСУ!!
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01.04.2022 21:00 Відповісти
.
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01.04.2022 20:32 Відповісти
Смерть ворогам!
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01.04.2022 20:37 Відповісти
моя мама(84роки) сказала, щоб зупинити війну треба три кулі-одну путіну, другу лаврову, третю шойгу.
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Лаврова треба у стоїло, і вволю вівса.
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01.04.2022 20:37 Відповісти
...з "бромом" і пургеном.
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01.04.2022 21:08 Відповісти
ЛИШЕ ЗСУ!
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Не Уйло може зупинити, а лише ЗСУ - коли перші ракети впадуть на Вороніж, Псков, Ростов і далі за списком розмова буде зовсім інакша!
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01.04.2022 20:34 Відповісти
И прежде чем взошла заря, рабы зарезали царя...(Г.Гейне "Валтасар") Может и так случиться.
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01.04.2022 20:43 Відповісти
Цілком можливо - такі традиції на Московії справді існують. Але треба враховувати, що наступний царьок буде нічим не кращий, бо є відображенням сутності того недонародця.
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01.04.2022 21:06 Відповісти
Німці так нічого і незрозуміли - тільки ЗСУ може закінчити війну, все інше тільки відтермінує її на майбутнє.
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01.04.2022 20:34 Відповісти
Только Гитлер мог остановить войну против Польши
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01.04.2022 20:35 Відповісти
і не поспориш, вірно підмічено.
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01.04.2022 20:42 Відповісти
Та какой там на *** путин ,войну остановит ВСУ и НАРОД УКРАИНЫ !!!!
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01.04.2022 20:35 Відповісти
це брехня Байден теж може.
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01.04.2022 20:36 Відповісти
Громадянка Бербок явно відстала від життя, наразі сю війну можуть зупинити тільки збройні сили України. А також один неголений криворізький дегенерат, котрого зла іронія долі зробила верховним головнокомадувачем.
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01.04.2022 20:38 Відповісти
У твоєму коменті другий рядок лишній .
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01.04.2022 22:44 Відповісти
а ти тоді на який ***?!
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01.04.2022 20:38 Відповісти
Путін всемогущий? То може ви на його будете молитися?
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01.04.2022 20:38 Відповісти
Такое впечетление шо Запад нас подталкивает в "братские обьятия" РФ.
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01.04.2022 20:57 Відповісти
тю! Тётя, при чём тут путин? Как только ВСУ намолотит еще надцать тысяч кацапских тушек, и у голодных кацапов временно пропадет желание болтаться по нашему Донбассу и Крыму - так сразу война и закончится.
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01.04.2022 20:38 Відповісти
зупинити агресію кацапів проти України може лише український народ. Бербок, пливи *****
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01.04.2022 20:38 Відповісти
Як цуцикі кімнатні!
Своїми пустими заявами, вже просто дістали!
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01.04.2022 20:39 Відповісти
пішли ви нах обоє
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01.04.2022 20:40 Відповісти
Ми зупинимо цю війну, причому нашею перемогою та розпадом кацапетії на окремі калюжі.
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01.04.2022 20:41 Відповісти
Вот и я о том же , войну может остановить , только ВСУ . Все остальное от лукавого
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01.04.2022 20:42 Відповісти
Это ответ из другого контекста. Собственно, это был ответ на вопрос "Что может сделать дипломатия для того, чтобы остановить войну". Это ответ тем, кто считал, что если путлеру еще что-то дать, то он остановится и удовлетворится. Поэтому в ответе сказано, что путлер начал войну без каких-либо причин. Это обозначает, что нет предмета для переговоров и "поиска компромисса".
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01.04.2022 20:45 Відповісти
Глупая ты, Аналена…….
Войну остановить может только ВСУ и украинцы……
***** может только подписать капитуляцию рАссийки и застрелиться…….
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01.04.2022 20:45 Відповісти
ku*wa, які євро-ідіоти. І це ми туди намагаємося вступати?
Це ж намагання виправдати свою власну німецьку продажність та бездіяльність. Тьху на вас!
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01.04.2022 20:47 Відповісти
Точно.Це їхне (бюргерів) виправдання себе за попередні відтягування і безвільність ( ангела меркель) , а також авансом майбутній пофігизм.
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01.04.2022 21:28 Відповісти
А другу світову міг зупинити тільки Гітлер? У"""***** німці
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01.04.2022 20:50 Відповісти
Нет ..разве тот кто находится в агонии в состоянии себя остановить или что то изменить ..Остановить войну может только Украина…
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01.04.2022 20:53 Відповісти
Эта Фрекен-Бок до сих несёт всякую дичь, все эти подлизы, от Макарона Штольца и тд, они НИЧЕРТА Не понимают
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01.04.2022 20:55 Відповісти
Це все напівшістки на гроші ********* , німецький народ скоро їх на вилах понесе , прозріння вже скоро
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01.04.2022 21:36 Відповісти
Зеленая партия этой дамы долгие годы на деньги раши, вела политику подсаживания Германии на газовую иглу. закрыли АЭС, закрыли шахты.
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01.04.2022 21:06 Відповісти
нічого ***** вже не може - шантаж, чи то гасом, чи то війною оце все, що він міг.
гас він сам собі перекриває, та і все всі вже давно зрозуміли і шукають не припізднутого постачальника продукта гнієнія.
а з війною то сама нескладуха - кроваві соплі по всій кацапській харі.
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01.04.2022 21:12 Відповісти
Помилкова думка. Путін не зупинить війну. Зупинить війну далекобійна зброя, яка зруйнує тилову інфрастуктуру ворога.
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01.04.2022 21:13 Відповісти
Ну досить вже лизати цьому ***** прямо чи опосередковано
Кулеба ну сеажи їм вже це в лице бляха скільки можна вже !!!🤬
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01.04.2022 21:32 Відповісти
Фрицы-они и есть фрицы-неисправимы,***
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01.04.2022 21:44 Відповісти
Або живий або мертвий
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01.04.2022 21:47 Відповісти
Лише людоїд зможе припинити їсти людей. Ці европейці якісь неадеквати. Наша Зе-срань недалеко відскочила.
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01.04.2022 21:49 Відповісти
шо там ще хочуть "щедрi" нiмцi нам продати
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01.04.2022 22:07 Відповісти
войну может закончить парад украинской победы на раздолбанной красной площади, и исчезновение этой недоимперии раз и навсегда, со всеми её Гулагами, репрессиями, кровью, насилием, тупостью, вечной бедностью, терпильностью, доносами, тройками, орками и прочей нечестью. этой херни не должно быть на карте больше никогда.
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02.04.2022 04:01 Відповісти
Путин войну точно не остановит не для того он начинал войну и тратил огромные деньги чтобы сейчас остановить войну.
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02.04.2022 18:12 Відповісти
Воно,нездатне. Підштовхнути маховик одна справа... А зупинити нелюдей моде лише Україна!
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03.04.2022 17:20 Відповісти
Хліісьуа курва, й немаскується. Су..а продажна. Все наколішках досмердоти повзе. Лайно з лайняними наративами!!!
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03.04.2022 17:17 Відповісти
Досить з швабів,що викохали нелюдив,до себе подібних...! Зараз заткнути смердючу пельку, й підмахувати ЗСУ!
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03.04.2022 17:23 Відповісти
 
 