В Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ Петрухина, - InformNapalm. ФОТО

В Украине ликвидирован еще один командир мотострелкового батальона РФ. На этот раз "судьба оккупанта" догнала майора Руслана Петрухина.

Об этом сообщается на странице волонтерского проекта InformNapalm в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"#груз200 командир мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии Восточного военного округа майор Руслан Петрухин", - говорится в сообщении.

В волонтерской организации также отметили, что Петрухину зря "не сиделось дома". Российский майор отправился в Украину под предлогом "денацификации". Он уехал в чужую страну убивать украинцев, а в результате умер сам.

"Такова судьба у многих оккупантов во все времена", - добавили в InformNapalm.

Отмечается также, что в России смерть оккупанта преподносят, будто тот совершил "героический поступок". В сообществах страны-агрессора пишут, что Петрухин был родом из Узбекистана и жил в Оренбургской области. Дома у него остались жена и трое детей.

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