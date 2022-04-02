В Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ Петрухина, - InformNapalm. ФОТО
В Украине ликвидирован еще один командир мотострелкового батальона РФ. На этот раз "судьба оккупанта" догнала майора Руслана Петрухина.
Об этом сообщается на странице волонтерского проекта InformNapalm в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"#груз200 командир мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии Восточного военного округа майор Руслан Петрухин", - говорится в сообщении.
В волонтерской организации также отметили, что Петрухину зря "не сиделось дома". Российский майор отправился в Украину под предлогом "денацификации". Он уехал в чужую страну убивать украинцев, а в результате умер сам.
"Такова судьба у многих оккупантов во все времена", - добавили в InformNapalm.
Отмечается также, что в России смерть оккупанта преподносят, будто тот совершил "героический поступок". В сообществах страны-агрессора пишут, что Петрухин был родом из Узбекистана и жил в Оренбургской области. Дома у него остались жена и трое детей.
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То есть ст. лейтенант, а не полковник.
Його ж не кожного дня знімали для ЗМІ...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=pHQht63Fwzo https://www.youtube.com/watch?v=pHQht63Fwzo
- Нет. ПЕТУХИН поглотитель ...х... РОТОМ
https://www.youtube.com/watch?v=vLkfrbF3Hw8
без ********* татуся.
от тільки цей 200й підер любив лише своїх дітей,
а наших вбивав...
Не встиг пєтруха-асвабадітель виплатити іпотєку та настругати ще дєбільних діточок...
Горє то какоє!
а дівчата які? - дух відбирає...
хлопці працьовиті і при ділі.
все вже, петруха, нічого ти вже не побачиш - і це добре.
- Убили Петруху, Абдула зарезал.