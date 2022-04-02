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В Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ Петрухина, - InformNapalm. ФОТО

ліквідація

В Украине ликвидирован еще один командир мотострелкового батальона РФ. На этот раз "судьба оккупанта" догнала майора Руслана Петрухина.

Об этом сообщается на странице волонтерского проекта InformNapalm в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"#груз200 командир мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии Восточного военного округа майор Руслан Петрухин", - говорится в сообщении.

В волонтерской организации также отметили, что Петрухину зря "не сиделось дома". Российский майор отправился в Украину под предлогом "денацификации". Он уехал в чужую страну убивать украинцев, а в результате умер сам.

"Такова судьба у многих оккупантов во все времена", - добавили в InformNapalm.

Отмечается также, что в России смерть оккупанта преподносят, будто тот совершил "героический поступок". В сообществах страны-агрессора пишут, что Петрухин был родом из Узбекистана и жил в Оренбургской области. Дома у него остались жена и трое детей.

Читайте также: Украинские воины ликвидировали заместителя командира 83-й десантной бригады оккупантов гвардии подполковника Слабцова. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19067) ликвидация (3483)


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Топ комментарии
+46
Цензор, пишіть коректно, не помер, а здох.
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02.04.2022 10:09
+29
Який він "петрухін"? ПЄТУХІН він, як і всі кацапи.
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02.04.2022 10:09
+20
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02.04.2022 10:08
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02.04.2022 10:08 Ответить
Чтото на фото как для майора у него звезд дохера. надеюсь дали посмертно
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02.04.2022 10:08 Ответить
А если прочитать под фото - "Командир мотострелковой РОТЫ".
То есть ст. лейтенант, а не полковник.
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02.04.2022 10:13 Ответить
На фото він якраз капітан, а не старлей. А майора могли дати після фотосесії або посмертно
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02.04.2022 10:28 Ответить
То он еще капитан
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02.04.2022 10:28 Ответить
То може це фотка 5-річної давнини. Знайшли фотку пєтрухі десь на навчаннях, коли він був ком.роти.
Його ж не кожного дня знімали для ЗМІ...
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02.04.2022 10:39 Ответить
Там написано,що тоді він був ком.роти (старлєй) Під фото.
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02.04.2022 12:12 Ответить
Цензор, пишіть коректно, не помер, а здох.
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02.04.2022 10:09 Ответить
Вони написали доля орка дігнала
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02.04.2022 10:14 Ответить
наздогнала)
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02.04.2022 10:28 Ответить
Який він "петрухін"? ПЄТУХІН він, як і всі кацапи.
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02.04.2022 10:09 Ответить
Взрыв на нефтебазе в Белгороде: у путинского "вермахта" закончилась живая сила. Кремль делает ставку на мобилизацию
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=pHQht63Fwzo https://www.youtube.com/watch?v=pHQht63Fwzo

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02.04.2022 10:09 Ответить
Mix TV OmTV UA Корупція.Інфо таке враження що зроблено одним і тим самим виданням...і їм подібні вже давно не дивлюсь..видають бажане за дійсне..ніякої аналітики.самі шось понапридумуть і радісним голосом розказують.. як іїх слухати то ми б вже перемогли як в Чорнобаївці
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02.04.2022 10:27 Ответить
Напевно, стосовно героїчного вчинку кацапновини відсилають до мему An Hero...))
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02.04.2022 10:10 Ответить
Для цього чорта краще було залишитись узбеком. 😊
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02.04.2022 10:13 Ответить
Україна - дєло тонкоє, Пєтрухін
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02.04.2022 10:13 Ответить
Дєло гіблоє.
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02.04.2022 10:18 Ответить
Убили Петруху ,зарезал Абдула ..
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02.04.2022 10:13 Ответить
Абдуленко
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02.04.2022 10:42 Ответить
Майорша с тремя засранными касапчиками асталась ано вам нада была.
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02.04.2022 10:17 Ответить
Юга-Васток, дело Тонкое, ПЕТРУХИН!11
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02.04.2022 10:19 Ответить
Свято продовжується
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02.04.2022 10:19 Ответить
-1..
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02.04.2022 10:22 Ответить
він був денацифікований
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02.04.2022 10:23 Ответить
********, ублюдком жил, ублюдком здох, земля стекловатой!
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02.04.2022 10:24 Ответить
- Петрухин - командир роты???
- Нет. ПЕТУХИН поглотитель ...х... РОТОМ
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02.04.2022 10:27 Ответить
П..зда Петрухі
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02.04.2022 10:27 Ответить
Командир полку «Азов» майор Денис Прокопенко спростовує фейки, щодо ніби-то евакуації командування
https://www.youtube.com/watch?v=vLkfrbF3Hw8
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02.04.2022 10:29 Ответить
жаль, что просто сдох, а был сожжен вместе с боевой техникой...
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02.04.2022 10:29 Ответить
добре буде дружині з трьома дітьми
без ********* татуся.
от тільки цей 200й підер любив лише своїх дітей,
а наших вбивав...
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02.04.2022 10:32 Ответить
Ватосамка не дочекалась нового холодильника, телевізора та брендових шмоток...
Не встиг пєтруха-асвабадітель виплатити іпотєку та настругати ще дєбільних діточок...
Горє то какоє!
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02.04.2022 10:34 Ответить
бальшой подвиг савершил ********.... сдох... хероически сдох ...
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02.04.2022 10:35 Ответить
Эх, не повезло, Петруха...
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02.04.2022 10:38 Ответить
Живими кацапи з України не вийдуть. Тут живе кацапська смерть.
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02.04.2022 10:41 Ответить
Атарвалі Ваньке встаньку )))
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02.04.2022 10:44 Ответить
а пєтрухе пєтрушку...
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02.04.2022 11:28 Ответить
кацапофашисты должны дохнуть минимум по 1000 голов за день.. и на рфии гореть каждый день...
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02.04.2022 10:52 Ответить
та він по списку 43 проходить а ви тілки зараз його відкопали
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02.04.2022 11:01 Ответить
ну шо, петруха, подобаються тобі україньські ліса та долини?
а дівчата які? - дух відбирає...
хлопці працьовиті і при ділі.
все вже, петруха, нічого ти вже не побачиш - і це добре.
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02.04.2022 11:12 Ответить
- А где Петруха?
- Убили Петруху, Абдула зарезал.
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02.04.2022 11:17 Ответить
https://youtu.be/5OWysET9mx8 Убили Петруху..
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02.04.2022 11:56 Ответить
у кобзона при нікчемному його житті не було таких аншлагів як зараз . А квитки щодня будут роздаватись .... касиром ВСУ .
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02.04.2022 11:22 Ответить
Добре б було, якби наші проінформували дружину, батьків, родичів цього загарбника про те, які він "подвиги" робив, про те, що він і його підлеглі вбивали українців, про те, що путін, саме путін послав його на погибель, про те, що діти цього майора стали сиротами через путіна !!!
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02.04.2022 11:49 Ответить
Самка этого "хероя" неинтересна даже Дамшуту или Равшану. Трое пащенков даже для них чересчур)
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02.04.2022 12:04 Ответить
до таких новин по можливості ще треба викладати сторінки з соцмереж, люди ж хочуть попрощатись ))
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02.04.2022 15:36 Ответить
Отсос у зсу, дело тонкое, Петрухин.
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12.08.2022 18:41 Ответить
 
 