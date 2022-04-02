В Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону РФ Петрухіна, - InformNapalm. ФОТО
В Україні ліквідували ще одного командира мотострілецького батальйону РФ. Цього разу "доля окупанта" наздогнала майора Руслана Петрухіна.
Про це повідомляється на сторінці волонтерського проєкту InformNapalm в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"#груз200 командир мотострілецького батальйону з озброєння 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії Східного військового округу майор Руслан Петрухін", - йдеться в повідомленні.
У волонтерській організації також зазначили, що Петрухіну дарма "не сиділося вдома". Російський майор вирушив в Україну під приводом "денацифікації". Він поїхав у чужу країну вбивати українців, а в результаті помер сам.
"Така доля у багатьох окупантів у всі часи", - додали в InformNapalm.
Зазначається також, що в Росії смерть окупанта підносять, ніби той здійснив "героїчний вчинок". У спільнотах країни-агресора пишуть, що Петрухін був родом з Узбекистану і жив в Оренбурзькій області. Вдома в нього залишилися дружина і троє дітей.
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То есть ст. лейтенант, а не полковник.
Його ж не кожного дня знімали для ЗМІ...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=pHQht63Fwzo https://www.youtube.com/watch?v=pHQht63Fwzo
- Нет. ПЕТУХИН поглотитель ...х... РОТОМ
https://www.youtube.com/watch?v=vLkfrbF3Hw8
без ********* татуся.
от тільки цей 200й підер любив лише своїх дітей,
а наших вбивав...
Не встиг пєтруха-асвабадітель виплатити іпотєку та настругати ще дєбільних діточок...
Горє то какоє!
а дівчата які? - дух відбирає...
хлопці працьовиті і при ділі.
все вже, петруха, нічого ти вже не побачиш - і це добре.
- Убили Петруху, Абдула зарезал.