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В Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону РФ Петрухіна, - InformNapalm. ФОТО

ліквідація

В Україні ліквідували ще одного командира мотострілецького батальйону РФ. Цього разу "доля окупанта" наздогнала майора Руслана Петрухіна.

Про це повідомляється на сторінці волонтерського проєкту InformNapalm в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"#груз200 командир мотострілецького батальйону з озброєння 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії Східного військового округу майор Руслан Петрухін", - йдеться в повідомленні.

У волонтерській організації також зазначили, що Петрухіну дарма "не сиділося вдома". Російський майор вирушив в Україну під приводом "денацифікації". Він поїхав у чужу країну вбивати українців, а в результаті помер сам.

"Така доля у багатьох окупантів у всі часи", - додали в InformNapalm.

Зазначається також, що в Росії смерть окупанта підносять, ніби той здійснив "героїчний вчинок". У спільнотах країни-агресора пишуть, що Петрухін був родом з Узбекистану і жив в Оренбурзькій області. Вдома в нього залишилися дружина і троє дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ліквідували заступника командира 83-ї десантної бригади окупантів гвардії підполковника Слабцова. ФОТО

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874)


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Топ коментарі
+46
Цензор, пишіть коректно, не помер, а здох.
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02.04.2022 10:09
+29
Який він "петрухін"? ПЄТУХІН він, як і всі кацапи.
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02.04.2022 10:09
+20
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02.04.2022 10:08
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02.04.2022 10:08 Відповісти
Чтото на фото как для майора у него звезд дохера. надеюсь дали посмертно
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02.04.2022 10:08 Відповісти
А если прочитать под фото - "Командир мотострелковой РОТЫ".
То есть ст. лейтенант, а не полковник.
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02.04.2022 10:13 Відповісти
На фото він якраз капітан, а не старлей. А майора могли дати після фотосесії або посмертно
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02.04.2022 10:28 Відповісти
То он еще капитан
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02.04.2022 10:28 Відповісти
То може це фотка 5-річної давнини. Знайшли фотку пєтрухі десь на навчаннях, коли він був ком.роти.
Його ж не кожного дня знімали для ЗМІ...
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02.04.2022 10:39 Відповісти
Там написано,що тоді він був ком.роти (старлєй) Під фото.
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02.04.2022 12:12 Відповісти
Цензор, пишіть коректно, не помер, а здох.
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02.04.2022 10:09 Відповісти
Вони написали доля орка дігнала
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02.04.2022 10:14 Відповісти
наздогнала)
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02.04.2022 10:28 Відповісти
Який він "петрухін"? ПЄТУХІН він, як і всі кацапи.
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02.04.2022 10:09 Відповісти
Взрыв на нефтебазе в Белгороде: у путинского "вермахта" закончилась живая сила. Кремль делает ставку на мобилизацию
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=pHQht63Fwzo https://www.youtube.com/watch?v=pHQht63Fwzo

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02.04.2022 10:09 Відповісти
Mix TV OmTV UA Корупція.Інфо таке враження що зроблено одним і тим самим виданням...і їм подібні вже давно не дивлюсь..видають бажане за дійсне..ніякої аналітики.самі шось понапридумуть і радісним голосом розказують.. як іїх слухати то ми б вже перемогли як в Чорнобаївці
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02.04.2022 10:27 Відповісти
Напевно, стосовно героїчного вчинку кацапновини відсилають до мему An Hero...))
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02.04.2022 10:10 Відповісти
Для цього чорта краще було залишитись узбеком. 😊
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02.04.2022 10:13 Відповісти
Україна - дєло тонкоє, Пєтрухін
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02.04.2022 10:13 Відповісти
Дєло гіблоє.
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02.04.2022 10:18 Відповісти
Убили Петруху ,зарезал Абдула ..
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02.04.2022 10:13 Відповісти
Абдуленко
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02.04.2022 10:42 Відповісти
Майорша с тремя засранными касапчиками асталась ано вам нада была.
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02.04.2022 10:17 Відповісти
Юга-Васток, дело Тонкое, ПЕТРУХИН!11
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02.04.2022 10:19 Відповісти
Свято продовжується
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02.04.2022 10:19 Відповісти
-1..
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02.04.2022 10:22 Відповісти
він був денацифікований
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02.04.2022 10:23 Відповісти
********, ублюдком жил, ублюдком здох, земля стекловатой!
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02.04.2022 10:24 Відповісти
- Петрухин - командир роты???
- Нет. ПЕТУХИН поглотитель ...х... РОТОМ
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02.04.2022 10:27 Відповісти
П..зда Петрухі
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02.04.2022 10:27 Відповісти
Командир полку «Азов» майор Денис Прокопенко спростовує фейки, щодо ніби-то евакуації командування
https://www.youtube.com/watch?v=vLkfrbF3Hw8
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02.04.2022 10:29 Відповісти
жаль, что просто сдох, а был сожжен вместе с боевой техникой...
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02.04.2022 10:29 Відповісти
добре буде дружині з трьома дітьми
без ********* татуся.
от тільки цей 200й підер любив лише своїх дітей,
а наших вбивав...
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02.04.2022 10:32 Відповісти
Ватосамка не дочекалась нового холодильника, телевізора та брендових шмоток...
Не встиг пєтруха-асвабадітель виплатити іпотєку та настругати ще дєбільних діточок...
Горє то какоє!
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02.04.2022 10:34 Відповісти
бальшой подвиг савершил ********.... сдох... хероически сдох ...
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02.04.2022 10:35 Відповісти
Эх, не повезло, Петруха...
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02.04.2022 10:38 Відповісти
Живими кацапи з України не вийдуть. Тут живе кацапська смерть.
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02.04.2022 10:41 Відповісти
Атарвалі Ваньке встаньку )))
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02.04.2022 10:44 Відповісти
а пєтрухе пєтрушку...
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02.04.2022 11:28 Відповісти
кацапофашисты должны дохнуть минимум по 1000 голов за день.. и на рфии гореть каждый день...
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02.04.2022 10:52 Відповісти
та він по списку 43 проходить а ви тілки зараз його відкопали
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02.04.2022 11:01 Відповісти
ну шо, петруха, подобаються тобі україньські ліса та долини?
а дівчата які? - дух відбирає...
хлопці працьовиті і при ділі.
все вже, петруха, нічого ти вже не побачиш - і це добре.
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02.04.2022 11:12 Відповісти
- А где Петруха?
- Убили Петруху, Абдула зарезал.
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02.04.2022 11:17 Відповісти
https://youtu.be/5OWysET9mx8 Убили Петруху..
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02.04.2022 11:56 Відповісти
у кобзона при нікчемному його житті не було таких аншлагів як зараз . А квитки щодня будут роздаватись .... касиром ВСУ .
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02.04.2022 11:22 Відповісти
Добре б було, якби наші проінформували дружину, батьків, родичів цього загарбника про те, які він "подвиги" робив, про те, що він і його підлеглі вбивали українців, про те, що путін, саме путін послав його на погибель, про те, що діти цього майора стали сиротами через путіна !!!
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02.04.2022 11:49 Відповісти
Самка этого "хероя" неинтересна даже Дамшуту или Равшану. Трое пащенков даже для них чересчур)
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02.04.2022 12:04 Відповісти
до таких новин по можливості ще треба викладати сторінки з соцмереж, люди ж хочуть попрощатись ))
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02.04.2022 15:36 Відповісти
Отсос у зсу, дело тонкое, Петрухин.
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12.08.2022 18:41 Відповісти
 
 