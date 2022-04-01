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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни ліквідували заступника командира 83-ї десантної бригади окупантів гвардії підполковника Слабцова. ФОТО

Українські захисники знищили гвардії підполковника російської армії Віталія Слабцова. Він був заступником командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у твітері офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Заступник командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади підполковник Віталій Слабцов. Заблукавши на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї бригади ЗС РФ Курила, - Генштаб

Українські воїни ліквідували заступника командира 83-ї десантної бригади окупантів гвардії підполковника Слабцова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник командира 234-го десантно-штурмового полку окупантів загинув під Гостомелем, - Цимбалюк

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874)


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Топ коментарі
+75
Давно генералов не было. Хочу генерала!
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01.04.2022 20:08
+60
Здохла чергова елітна кацапська смердюча свиня...
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01.04.2022 20:08
+52
Не вередуйте, буде ще.
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01.04.2022 20:09
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Давно генералов не было. Хочу генерала!
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01.04.2022 20:08 Відповісти
Не вередуйте, буде ще.
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01.04.2022 20:09 Відповісти
Я сподіваюсь, що будуть скоро в кліткі кадирку возити по Києву.
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01.04.2022 20:15 Відповісти
вони не смачні. а ось молоденькі буряти саме те!
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01.04.2022 20:16 Відповісти
Мсье гурман?
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Якщо довго немає нічого, то хоча б побийте Шуфрича.
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01.04.2022 22:20 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська смердюча свиня...
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01.04.2022 20:08 Відповісти
що в тій фашистській свинособаці елітного? може друге підборіддя?
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01.04.2022 20:47 Відповісти
не ображайте свиней!
вони корисні!
ця кацяпура тягне тільки, ні навіть не на таграна, на "вошь жирную, лобковую"!
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01.04.2022 20:58 Відповісти
срочно надо послать фотографию трупа свинокозлорылого оккупанта его родным и близким...
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01.04.2022 20:09 Відповісти
Це від них і є інфа.
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01.04.2022 20:10 Відповісти
ну и рожа.
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01.04.2022 20:09 Відповісти
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01.04.2022 20:11 Відповісти
в дубае руськой суке не продали сумочку. дорогую. она плачет в инстаграме.
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01.04.2022 20:11 Відповісти
«Мягкая украинизация в действии»: россияне за границей притворяются украинцами - курьезное видео

https://youtu.be/INGV3JUwt8s

и пачечка украинской соли на заднем плане (до слез)))

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01.04.2022 20:18 Відповісти
Орки дурні зовсім. Та вони, як би не прикидалися, а вимовити пароль - "Паляниця" не можуть. Гнати їх звідусіль копняками під дупу
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01.04.2022 21:13 Відповісти
kak toljko "iz Pribaltiki", tak srazu obratno v - na - pri - Baltiku, - peterburgj alj šosj riadom.
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02.04.2022 07:59 Відповісти
Руське - від слова Русь ! В русі кацапів не було й не буде . Русский - росіянин (українською мовою) , не "руський"!!!
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01.04.2022 20:22 Відповісти
Це, до речі, дійсно важливий момент. "Русь", "руський" - це українська історична спадщина, "русский" - російська. Треба переходити на ці стандарти.
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01.04.2022 20:37 Відповісти
Це було давно , то не треба переходити . Назва "россия" - крадене петром першим , а рабів московії назвали "русскими". Україні треба не використовувати термін "росія" , а називати цю виразку московією ...
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01.04.2022 21:04 Відповісти
Он генерал правда уже посмертно.
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01.04.2022 20:12 Відповісти
пасмєртно наградять трофєйним унітазом.
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01.04.2022 20:23 Відповісти
Приємна новина, а то чорти у пеклі вже чекати втомилися: одні лейтенанти, капітани, майори...
Хоча справжній бенкет буде, коли генерал-полковника смажитимуть!
Для колекції не вистачає, так би мовити!
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01.04.2022 20:12 Відповісти
ВАТОСАМКА-ДРУЖИНА ЦЬОГО УЙОБКА, ЗНАЙШЛА ВЖЕ СОБІ НОВОГО ****..РЯ?
ЧИ ЩЕ В ТРАУРІ?
КОВЫ И ВИДЕОТЕХНИКУ УСОПШИЙ ХОТЬ УСПЕЛ ПЕРЕДАТЬ?
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01.04.2022 20:13 Відповісти
Кто-то счёт ведёт генералов и полковников,который уже?
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01.04.2022 20:13 Відповісти
Генералів штук сім здається, полковників хз.
Багато в кацапський армії можливостей для кар'єрного зростання з'явилось!
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01.04.2022 20:57 Відповісти
ох и рожа!!
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01.04.2022 20:14 Відповісти
Тарас Чорновіл:. Мушу зробити один жорсткий акцент, бо офіціозна пропаганда аж занадто підло ********** роль і значенні у відбитті ворожої агресії певних персонажів. Тут лише епізодичний нарис.

Міністр Рєзніков та міністерство оборони. Ті, хто дивляться офіційні канали можуть подумати, що міністр оборони - це і є основний командувач нашої армії, а його міністерство розробляє стратегічні плани відбиття ворожих атак. А про Залужного частина споживачів інформаційної локшини вже мабуть і забули. Та взагалі не здогадуються про колосальну роль у нашій боротьбі генерала Муженка, якого Зеленський ображено усунув, бо той не віддав честь уклоністові після інавгурації. Так само споживачі офіційної інформації думають, що мілашка Кім організовував захист Миколаєва, а про репресованого Зеленським і його колаборантським ДБР генерала Марченка навіть не здогадуються. Таких речей дуже багато. До всього іншого, на тому офіціозі ви почуєте багатьох чиновників, депутатів, усіляких речників та радників, які в найкращому випадку хоча б не шкодять, але переважно все значно гірше.

Отже, МО не має жодного стосунку до планування й ведення бойових дій. Від слова взагалі. Цим займається Генштаб, що не є складовою міністерства та Головнокомандувач і командування окремих напрямків. Міністр має зібрати, укомплектувати, підготувати й забезпечити армію та передати її у воєнний час у розпорядження Генштабу й командування. А коли армія звершує свій бойовий подвиг, міністерство має гарантувати їй безперебійне постачання всього необхідного та додатковий мобілізаційний ресурс. А ще на міністерстві функція комунікації із суспільством та створення героїчного образу нашого бійця, бо це реальна підтримка армії. З образом бійця уже проблема. На це накладено негласні обмеження. Війну мають в уяві людей виграти Зеленський, Рєзніков, Верещук, той же Кім, а далі взагалі ганебні мерзотники на зразок брехливих подоляків і арєстовічєй. Одна з причин, чому заблокували в ефірі патріотичні Прямий, 5-ий, Еспресо - вони забагато приділяли уваги армії та героїзували подвиги бійців. Саме так!

Про комунікацію. У МО є ціла замміністра пані Маляр, яка не посоромилася напередодні війни, коли наших військових жорстко недофінансовували, отримати астрономічні виплати на своє утримання. Її функція комунікувати із суспільством: не просто часом виходити на брифінги, щось писати у фейсбук та поширювати "геніальні" цитати свого міністра. Пригадуєте напередодні війни про партнерські й дружні відносини з МО Білорусі? Для дрібного трьопу й підхалімажу є пресслужба. Маляр мала вибудувати й упровадити концепцію інформаційної підтримки армії, мотивації до служби в ЗСУ, тієї ж героїзації, публікацію важливих повідомлень про реальні подвиги на місцях та механізм узгодження повідомлень із воєнною цензурою (а її хоч створили?). Урешті-решт, організувати надходження й оновлення даних про втрати ворога, як і про його злочини. Але окрім вихвалянь пана міністра та виступів рівня прессекретарки нічого не робить. А всю важливу інформацію ми отримуємо від Генштабу, нижчих рівнів командувань, від окремих бригад. Генштаб і бойові підрозділи не мають ні часу, ні змоги планомірно вести цю діяльність, але ведуть. А МО навіть кількість знищених цистерн ворога від початку війни перерахувати не може, хоча щодня до них надходять такі зведення. Тут цілковитий навіть не провал, а саботаж. . А тепер про дуже болісне. Колись ми взнаємо число наших загиблих бійців і за скорботою звернемо увагу, за яких обставин вони відали свої життя. На жаль, далеко не всі в бою. Розвідка й політичне керівництво тупо проsрали підготовку до початку вторгнення. Але за 20 годин уже знали точно. До моменту переходу частин у бойове розпорядження командування, МО мало подбати про їхню безпеку. Перші удари забрали багато життів, бо з казарм напередодні не вивели більшість бійців до укриттів. Більше пощастило тим, кого командувач уже розгортав у бойові порядки. А дальні тилові підрозділи ніхто не попередив і не забезпечив. Усі місяці до початку війни МО мало забезпечити укриття для солдатів і обладнати їх для тривалого комфортного перебування. Не було адекватно виконано. Я вам просто наведу два приклади, а їх десятки: Охтирка - одним точним ракетним ударом ворог убив 70!!! наших воїнів прямо в казармі. Місто вже було під постійним обстрілом, а бійці, які були не на позиціях не мали іншого належного місця для відпочинку. Евакуюватися в сховища просто не встигли. Миколаїв - ракетним ударом в одну мить ворог убив 50 наших бійців. Та сама історія. Хтось за це відповість? Це не питання до командування, це до тилових щурів.

Далі, фінансування армії. Я розумію, що тут головна вина не Рєзнікова, а Зеленського та всієї злодійської опи й корумпованих і безхребетних слуг, які радісно закопували гроші в асфальт, замість віддати на оборону. Але міністр мусить вимагати належного забезпечення армії. Навіть нікчемний міністр Таран у минулому бюджетному процесі аж кричав про нестачу 50 мільярдів на мінімальне (!!!), без розвитку й переозброєння забезпечення армії. Саме цю суму вимагала внести в бюджет фракція ЄС. Але новий міністр оборони виявився "чєво с ізволітє". Пригадуєте в січні, якраз за місяць до вторгнення, фракція ЄС знову підняла на цю тему бучу. Тоді на брифінгу спікер Стефанчук сповістив, що він "учора телефонував міністру оборони й Рєзнікоа йому підтвердив, що армія всім належно забезпечена й додаткових коштів не потребує". Адже ж це було! І лише за яких 15 годин до вторгнення раптом злякалися й виділили 36 додаткових мільярдів, які почали освоювати лише після того, як Україну накрили ракетні удари й на нашу землю увірвався ворог. Хтось за це відповість? Це не командування, не Генштаб. Це виключна прерогатива Міноборони.

Зірвані всі програми переозброєння. Абсолютно всі, включно з тими, які вже не просто були розроблені, але й пройшли випробування, як ті ж Нептуни. Коли зараз із кораблів рашистського флоту біля Севастополя відбувається запуск убивчих крилатих ракет, знайте: і ці кораблі, й так званий кримський міст за стратегічними напрацюваннями РНБО та Генштабу мали бути ліквідовані саме Нептунами. Тільки це ще було інше РНБО, при Порошенкові. Звісно, ракети запускає й українців убиває путін і його воєнщина. Але запобігти цьому мало й могло наше командування. Тільки політична влада та Міноборони вкрали в нього цей механізм. А може хтось попрацював на стороні ворога?

Натомість, пан міністр якогось біса їздить на переговори з московитами, коли там не його місце, а досвідчених дипломатів. Там ручкається з ворогом. Може ще й до обнімашок дійдуть. А як же - "партнери" знову зустрілися... А ми маємо жувати їхню брехливу пропагандистську жуйку...

Я б міг ще багато перераховувати того, що мало виконати й не виконало і МО, і РНБО, а зараз для залатування чужих дірок командування розривається між фронтами, а бійці платять своїми життями. Міг би ще розповісти про роль в кількох страшних трагедіях і гуманітарних катастрофах вознесеної на п'єдестал віце-прем'єрки Верещук. Колись напишу окремо. А зараз у підсумку. Давайте ніколи не забувати, що подвиг і майбутню перемогу творять мужні бійці і мудрі командири. І про них нині влада старається не особливо часто згадувати. А тилові щурі, яких підносять на інформаційні Олімпи, насправді, повністю провалили свою справу. І робити саме з них героїв дня - це, щонайменше, підло й ницо.

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01.04.2022 20:14 Відповісти
Тарас Чорновіл чи ПравдаЛюбка ?

Не можу впевнено сказати, хто з них більший ган_дон?
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01.04.2022 20:24 Відповісти
Мы все прекрасно помним, как Тарасик был главой избирательного штаба Януковича в 2004 году. Пошел он нахер
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01.04.2022 20:27 Відповісти
Похер що висрав тарасик три-два-расик, цей лизун сраки мудаковича! Перевзуватися це так природно.Його батько перевертається в труні.
https://www.pravda.com.ua/news/2004/09/28/3002799/
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01.04.2022 20:31 Відповісти
Я сам из Харькова, в 0-е ездил на наладки практически по всей Украине. Так вот в Черновцах и Ивано-Франковске среди работяг, с которыми я работал не было более ненавидимого политика, чем Тарасик Чорновил, который пошел в партию регионов. А сейчас он строит из себя политолога и патриота
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01.04.2022 20:34 Відповісти
Не люблю Т. Чорновола як особистість - але в чому він тут неправий? І скільки зеле-ботів налетіло відразу - отже болюче питання зачеплено! Чому майже жодного нашого полководця країна практично не знає, справжніх наших героїв, завдяки кому зараз країна і тримається - їх просто не показують, про них не говорять, некомільфо, а комільфо - усіляких, прости Господи, "мєтра-сексуалів" типу абдрестовича чи зєлі власною персоною прославляти і тикати кожні півгодини в ефір "єдиного телемарафону"(красивої назви штучного придушення свободи слова). Спочатку вторгнення ще було досить популярно оприлюднувати якісь таки відео-монологи наших простих воїнів, вони надихали, потім і вони були витіснені кімами та рєзніковами - піарщиками себе любимих, зеленЕнькими...
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01.04.2022 20:43 Відповісти
Не на часі
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01.04.2022 21:35 Відповісти
І я скажу, чому показують чергову "зелену" пику замість того ж самого начальника генштабу, чи генерала, відповідального за окремий напрямок, чи хоча б речника якогось офіційного від військових - вони, зелені, бояться! Бояться, що люди зрозуміють, хто насправді рятує країну, на чиїх плечах тримається фронт і тил - і скліьки вони голосів тоді віддадуть "зекомандє" на наступних виборах?.. Ото ж бо. А може взагалі, у разі чого(відвертого зливу України на "перемовинах", хоч і не хочу в це вірити остаточно)- найпритомніші військові візьмуть владу у свої руки і отримають підтримку народу в цьому, а не будуть якоюсь "хунтою"... Бійтесь, "монобільшість", правильно боїтеся!..
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01.04.2022 20:58 Відповісти
Доп. Мешок нужен, чересчур уж большой
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01.04.2022 20:17 Відповісти
Гори в АДу,**** путлеровская!!!…
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01.04.2022 20:18 Відповісти
чё они у них все жирные такие? Что не полковник - то жиртрест.
Интересная "армия" : солдаты гномы и боровы командиры.
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01.04.2022 20:21 Відповісти
🇩🇪🇺🇦 Германия передаст Украине 58 бронетранспортёров, оснащёных пушками и пулемётами.
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01.04.2022 20:22 Відповісти
а шо это за косплей формы Вермахта у кацапов?
шото я пропустил, раньше у красных армейцев в петлицах были кубари, шпалы ...
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01.04.2022 20:22 Відповісти
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Кількість зірочок на погонах відповідає кількості зпізджених асвабадітєлєм холодильників в Ірпені.
Що не зрозуміло?
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01.04.2022 20:43 Відповісти
а форму пошти рашки ти бачив? там відразу зігангути хочеться.
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01.04.2022 21:17 Відповісти
видел )))
уже тогда надо было задуматься.
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01.04.2022 22:11 Відповісти
Какой жирный, нашим червям будет год что жрать
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01.04.2022 20:23 Відповісти
смолы ему в аду, да погарячей
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01.04.2022 20:27 Відповісти
Земля тебе су*а стекловатой
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01.04.2022 20:28 Відповісти
Оберштурмбаннфюрер войск-оккупантов, мародёров, насильников!
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01.04.2022 20:32 Відповісти
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Мля,ну и фамилии у них
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01.04.2022 20:41 Відповісти
ослаб слабцов і пішов на вечерю до хробаків
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01.04.2022 20:51 Відповісти
У говна появилась реальная возможность карьерного роста - стать перегноем..)))
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01.04.2022 21:00 Відповісти
Полковнику ни кто, .....не пишет)))
Слава ЗСУ!!!
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01.04.2022 22:42 Відповісти
 
 