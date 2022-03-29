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Заступник командира 234-го десантно-штурмового полку окупантів загинув під Гостомелем, - Цимбалюк

зсу,армія

Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію, що українські сили знищили під Гостомедем заступника командира 234-шо десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії.

Як інфорує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Під час ведення бойових дій у Гостомелі (Київська область) загинув заступник командира 234 десантно-штурмового полку (в/ч 74268, Псков) 76 десантно-штурмової дивізії", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї бригади ЗС РФ Курила, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17291) ліквідація (3899) Гостомель (139)


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Топ коментарі
+64
Аслан






В Харьковской области стрелок-зенитчик выстрелом из ПЗРК уничтожил российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" взорвался в воздухе на высоте примерно 500 метров.

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29.03.2022 20:44
+60
опа кацап спёр наши носки но это ему не помогло
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29.03.2022 20:38
+38
Зато сдох без мозолей и с ногами в тепле)))
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29.03.2022 20:41
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опа кацап спёр наши носки но это ему не помогло
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29.03.2022 20:38 Відповісти
Зато сдох без мозолей и с ногами в тепле)))
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29.03.2022 20:41 Відповісти
Не подошли?
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29.03.2022 20:41 Відповісти
почему не подошли? по моему идеально сидят!))))
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29.03.2022 20:43 Відповісти
Ні.
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29.03.2022 20:44 Відповісти
Загинув заступник, тепер черга за командиром. Нехай теж здохне.
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29.03.2022 20:45 Відповісти
Их в таком мусоре в Украину отправляли, видно мотивировали убивать украинских военных, чтобы потом снимать их хорошую обувь
ВООБЩЕ ЭТО НА ВЕСЬ МИР ПОКАЗЫВАТЬ - российская армия насильников и мародёров
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29.03.2022 20:46 Відповісти
Да и *** с ним... А если с пскова то вдвойне
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29.03.2022 20:39 Відповісти
Бежал за отступающей колонной и сердце не выдержало?
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29.03.2022 20:39 Відповісти
В Романа завжди присутній сарказм. Поважаю його як журналіста і як людину.
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29.03.2022 20:41 Відповісти
Горе то какое
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29.03.2022 20:42 Відповісти
головне щоб він був здоровий
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29.03.2022 20:44 Відповісти
Гинуть люди, а моZZковити дохнуть, невже так важко запам'ятати!?
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29.03.2022 20:43 Відповісти
Відправляються у пекло
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29.03.2022 20:45 Відповісти
Скопитився
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29.03.2022 20:43 Відповісти
Аслан






В Харьковской области стрелок-зенитчик выстрелом из ПЗРК уничтожил российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" взорвался в воздухе на высоте примерно 500 метров.

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29.03.2022 20:44 Відповісти
На Харківщині у орків сьогодні великі втрати.
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29.03.2022 20:48 Відповісти
Щось у цього стрілка-зенітчика бровки як чайки та оченята на дівочі дуже схожі,та й фігурка.Та й пальчики неначе з манікюром.Але ж я нічого проти не маю.Вибачаюсь,якщо помилився.
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29.03.2022 20:55 Відповісти
Это у них боевой маникюр, чтобы в рукопашной врагу горло перерезать.
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29.03.2022 21:09 Відповісти
Да уж, и пальчики то не похожи на мужские...
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29.03.2022 22:21 Відповісти
деваха АГОНЬ!
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29.03.2022 21:01 Відповісти
Наши украинские девчата, могут с плеча остановить танк на ходу Стугной или вертолет с ПЗРК.
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29.03.2022 21:08 Відповісти
Лупят свиноцабак с тяжёлого...\дом дрожит...\
но зато можно под их грохот ночью спокойно спать...!
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29.03.2022 21:02 Відповісти
а мені шкода що тільки заступник...де ж командир вештається?
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29.03.2022 20:44 Відповісти
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29.03.2022 20:45 Відповісти
Пскопський собака ще один знайшов собі місце. Чи ж тобі було мало твоєї землі? Нічого, крім гніву, нічого. Пустота якась.
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29.03.2022 20:51 Відповісти
Кацапи не гинуть. Кацапи дохнуть!
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29.03.2022 20:53 Відповісти
Здох кацапюра - нам в радість і в настрій.
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29.03.2022 20:58 Відповісти
А и хер с ним...
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29.03.2022 20:58 Відповісти
опять этот вонючий псков
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29.03.2022 21:04 Відповісти
Собаке собачья смерть.
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29.03.2022 21:09 Відповісти
Никогда не сравнивай собачек с орками - никогда
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29.03.2022 21:27 Відповісти
Пусть бегут неуклюже московиты по лужам..
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29.03.2022 21:13 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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29.03.2022 21:15 Відповісти
Та ну? я на вертолёты ставил. От трусы кацовертолетчики, боятся близко подлетать.
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29.03.2022 21:29 Відповісти
Не загинув , а здох!!!
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29.03.2022 21:30 Відповісти
Атлічна.
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29.03.2022 21:37 Відповісти
здохло треба писать, воно без полових признакив
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29.03.2022 21:58 Відповісти
не погиб, а здохла тварь
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30.03.2022 09:14 Відповісти
 
 