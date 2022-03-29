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Заступник командира 234-го десантно-штурмового полку окупантів загинув під Гостомелем, - Цимбалюк
Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію, що українські сили знищили під Гостомедем заступника командира 234-шо десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії.
Як інфорує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
"Під час ведення бойових дій у Гостомелі (Київська область) загинув заступник командира 234 десантно-штурмового полку (в/ч 74268, Псков) 76 десантно-штурмової дивізії", - зазначив він.
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+64 константен
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+38 Мобильный крематорий
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