Заместитель командира 234-го десантно-штурмового полка оккупантов погиб под Гостомелем, - Цымбалюк

Журналист Роман Цымбалюк обнародовал информацию о том, что украинские силы уничтожили под Гостомелем заместителя командира 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Во время ведения боевых действий в Гостомеле (Киевская область) погиб заместитель командира 234-й десантно-штурмового полка (в/ч 74268, Псков) 76-й десантно-штурмовой дивизии", - отметил он.

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