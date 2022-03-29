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Новости Агрессия России против Украины Война
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Заместитель командира 234-го десантно-штурмового полка оккупантов погиб под Гостомелем, - Цымбалюк

зсу,армія

Журналист Роман Цымбалюк обнародовал информацию о том, что украинские силы уничтожили под Гостомелем заместителя командира 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Во время ведения боевых действий в Гостомеле (Киевская область) погиб заместитель командира 234-й десантно-штурмового полка (в/ч 74268, Псков) 76-й десантно-штурмовой дивизии", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й бригады ВС РФ Курило, - Генштаб

армия РФ (18994) ликвидация (3461) Гостомель (105)


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Топ комментарии
+64
Аслан






В Харьковской области стрелок-зенитчик выстрелом из ПЗРК уничтожил российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" взорвался в воздухе на высоте примерно 500 метров.

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29.03.2022 20:44
+60
опа кацап спёр наши носки но это ему не помогло
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29.03.2022 20:38
+38
Зато сдох без мозолей и с ногами в тепле)))
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29.03.2022 20:41
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опа кацап спёр наши носки но это ему не помогло
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29.03.2022 20:38 Ответить
Зато сдох без мозолей и с ногами в тепле)))
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29.03.2022 20:41 Ответить
Не подошли?
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29.03.2022 20:41 Ответить
почему не подошли? по моему идеально сидят!))))
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29.03.2022 20:43 Ответить
Ні.
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29.03.2022 20:44 Ответить
Загинув заступник, тепер черга за командиром. Нехай теж здохне.
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29.03.2022 20:45 Ответить
Их в таком мусоре в Украину отправляли, видно мотивировали убивать украинских военных, чтобы потом снимать их хорошую обувь
ВООБЩЕ ЭТО НА ВЕСЬ МИР ПОКАЗЫВАТЬ - российская армия насильников и мародёров
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29.03.2022 20:46 Ответить
Да и *** с ним... А если с пскова то вдвойне
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29.03.2022 20:39 Ответить
Бежал за отступающей колонной и сердце не выдержало?
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29.03.2022 20:39 Ответить
В Романа завжди присутній сарказм. Поважаю його як журналіста і як людину.
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29.03.2022 20:41 Ответить
Горе то какое
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29.03.2022 20:42 Ответить
головне щоб він був здоровий
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29.03.2022 20:44 Ответить
Гинуть люди, а моZZковити дохнуть, невже так важко запам'ятати!?
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29.03.2022 20:43 Ответить
Відправляються у пекло
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29.03.2022 20:45 Ответить
Скопитився
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29.03.2022 20:43 Ответить
Аслан






В Харьковской области стрелок-зенитчик выстрелом из ПЗРК уничтожил российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" взорвался в воздухе на высоте примерно 500 метров.

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29.03.2022 20:44 Ответить
На Харківщині у орків сьогодні великі втрати.
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29.03.2022 20:48 Ответить
Щось у цього стрілка-зенітчика бровки як чайки та оченята на дівочі дуже схожі,та й фігурка.Та й пальчики неначе з манікюром.Але ж я нічого проти не маю.Вибачаюсь,якщо помилився.
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29.03.2022 20:55 Ответить
Это у них боевой маникюр, чтобы в рукопашной врагу горло перерезать.
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29.03.2022 21:09 Ответить
Да уж, и пальчики то не похожи на мужские...
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29.03.2022 22:21 Ответить
деваха АГОНЬ!
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29.03.2022 21:01 Ответить
Наши украинские девчата, могут с плеча остановить танк на ходу Стугной или вертолет с ПЗРК.
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29.03.2022 21:08 Ответить
Лупят свиноцабак с тяжёлого...\дом дрожит...\
но зато можно под их грохот ночью спокойно спать...!
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29.03.2022 21:02 Ответить
а мені шкода що тільки заступник...де ж командир вештається?
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29.03.2022 20:44 Ответить
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29.03.2022 20:45 Ответить
Пскопський собака ще один знайшов собі місце. Чи ж тобі було мало твоєї землі? Нічого, крім гніву, нічого. Пустота якась.
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29.03.2022 20:51 Ответить
Кацапи не гинуть. Кацапи дохнуть!
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29.03.2022 20:53 Ответить
Здох кацапюра - нам в радість і в настрій.
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29.03.2022 20:58 Ответить
А и хер с ним...
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29.03.2022 20:58 Ответить
опять этот вонючий псков
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29.03.2022 21:04 Ответить
Собаке собачья смерть.
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29.03.2022 21:09 Ответить
Никогда не сравнивай собачек с орками - никогда
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29.03.2022 21:27 Ответить
Пусть бегут неуклюже московиты по лужам..
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29.03.2022 21:13 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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29.03.2022 21:15 Ответить
Та ну? я на вертолёты ставил. От трусы кацовертолетчики, боятся близко подлетать.
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29.03.2022 21:29 Ответить
Не загинув , а здох!!!
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29.03.2022 21:30 Ответить
Атлічна.
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29.03.2022 21:37 Ответить
здохло треба писать, воно без полових признакив
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29.03.2022 21:58 Ответить
не погиб, а здохла тварь
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30.03.2022 09:14 Ответить
 
 