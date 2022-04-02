На Киевщине погиб документалист и фотограф Макс Левин. ФОТО
У него остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.
1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская на Киевщине полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина, передает Цензор.НЕТ.
Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.
Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия.
Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.
Макс Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. С 15 лет он мечтал стать фотографом. Юношей Максим посещал фотокружок и снимал на зеркальный "Киев-98". После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом. Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.
Более 10 лет Максим работал в редакции LB.ua, а также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL).
Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял журналист.
Вместе с коллегой Маркияном Лисейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 года военными, их семьями и гражданами Украины в целом. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.
Кроме журналистских работ, он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.
Алексей Чернышев и Максим Левин работали вместе в течение многих лет. В 2014 году, в разгар Революции Достоинства, они были ранены во время пикета под Киево-Святошинским судом 10 января.
У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.
Помощь в погребении и семье:
Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;
ПриватБанк: 5168757403122528 Инна Вареница.
Дату и место прощания с Максом Левиным семья сообщит в ближайшее время.
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