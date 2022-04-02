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Украинская электроэнергия позволяет обеспечить стабильную работу европейской энергосистемы, - еврокомиссар по энергетике Симсон

лэп

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отмечает важность синхронизации украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E, благодаря чему обеспечивается стабильность работы энергосистемы ЕС.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина после синхронизации уже становится важным фактором надежной работы европейской энергосистемы", – сказала Симсон.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко добавил, что Украина может помочь европейским странам "спрыгнуть с крючка" российского ископаемого топлива, в частности путем предоставления своих подземных хранилищ газа и поставок электроэнергии.

Также Галущенко и Симсон обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Украины и Европы.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

С 30 марта начались первые тестовые экспортные поставки небольших объемов электроэнергии в Европу. По результатам проведенного аукциона пропускную способность в размере 210 МВт приобрело ООО "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК.

Автор: 

энергетика (2552) Евросоюз (17063) Галущенко Герман (257)


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Манкурти бабушки бині мовчать? Фантастика,а що сталось, ще півтора місяця назад, Україна імпортує велечезну кількість ел.енергії, а сьогодні експортує. Вот тільки не потрібно розказувати, що в нас просіла економіка і рижий захотів заробити.
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02.04.2022 15:07 Ответить
Украина ж уже прошла тест на совместимость или как там его. КОнечно мы синхронизуемся с Европой, а чем больше стран присоединено к ней, тем электросистема стабильнее.
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02.04.2022 23:20 Ответить
 
 