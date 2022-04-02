Українська електроенергія дозволяє забезпечити стабільну роботу європейської енергосистеми, - єврокомісар з енергетики Сімсон

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон наголошує на важливості синхронізації української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E, завдяки чому забезпечується стабільність роботи енергосистеми ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна після синхронізації вже стає важливим фактором надійної роботи європейської енергосистеми", - сказала Сімсон.

В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко додав, що Україна може допомогти європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива, зокрема, шляхом надання своїх підземних сховищ газу та постачання електроенергії.

Також Галущенко та Сімсон обговорили питання забезпечення ядерної безпеки України та Європи.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

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З 30 березня почалися перші тестові експортні поставки невеликих обсягів електроенергії в Європу. За результатами проведеного аукціону, пропускну спроможність у розмірі 210 МВт придбало ТОВ "Д.Трейдінг" з групи ДТЕК.