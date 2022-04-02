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Встреча Зеленского и Путина с "высокой вероятностью" состоится в Турции, - Арахамия

зеленський,путін

Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Путин с высокой вероятностью проведут встречу в Турции.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас задача… готовить возможную встречу президентов. Господин Эрдоган вчера звонил и нам, и Путину. Якобы он тоже подтвердил со своей стороны, что они в ближайшее время готовы организовывать встречу. Мы ждем даты. Не известна дата, место, но считаем, что место с высокой вероятностью будет в Стамбуле или в Анкаре, в Турции", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о переговорах с РФ: Россия устно cогласилась с предложениями Украины, кроме вопроса оккупированного Крыма

Зеленский Владимир (20239) путин владимир (31216) Турция (3371) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+44
Арахамія не дурень, він ворог.
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02.04.2022 21:19
+36
ПНХ агрохімія, пора вже декого на "ісконную родіну" в абхазію повернуть.
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02.04.2022 21:08
+31
Дурень думкою багатіє.
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02.04.2022 21:08
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За 20 кілометрів від Києва під покривалом складені тіла 5 жінок. Їх рашистські наволочі зґвалтували, вбили й старалися спалити.

За це не буде прощення виродкам. Але й, якщо підтвердиться, що на вимогу одного дуже високого чина з дуже сумнівною посадою та репутацією, воєнним злочинцям умисно дали вийти, то прокляття й кара піде не тільки до проклятої Богом і людьми раші.






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02.04.2022 23:07 Ответить
Після цих переговорів з ****** та підписання отого лайна зеля може повернутися в Україну вже не президентом, а зрадником, якого заарештують прямо в аеропорту якщо ще не зіб'ють у повітрі. І те, що Залужний зараз на його боці ні про що не говорить. Залужний - це не вся армія. Його теж можна змінити. До того ж він може і змінити думку, бо йти проти армії та народу не вариант. Народ та армія не терпітимуть. Занадто багато армійців та цивільних громадян загинуло щоб нас зараз так принужували тими 15 пунктами позбавляючи навіть права самим обирати як називати вулиці і кого вважати героями не говорячи вже про згоду агресора на проведення нашою армією військоихі навчаннь. Також за цим договором ми втратимо крим та Донбас, бо цей дебіл заради "миру" віддасть кацапам весь Донбас, а не те, що було окуповано до 24 лютого 2022 року.
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02.04.2022 23:15 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUbX20sixgYv3Epwu30MxcOYC-********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Противники НАТО та приховані прорашистсьькі колаборанти (деякі, як то й же Олександр Чалий, не дуже й приховані) зустрічають оваціями кожне повідомлення від країни, яка заявляє, що готова надати безпекові гарантії Україні замість вступу в Альянс. А ви звернули увагу, хто саме про це каже?

Німеччина. Можете розслабитися. Це буде навіть не Будапештський меморандум. Вони й зараз є нашими офіційними гарантами в Четвірці... А про німецьку армію й їхню потенційну допомогу я недавно писав. Наші ЗСУ вже знищили в рази більше озброєнь, ніж є в усьому Бундесвері. Далі Італія. Що, запал спадає? Туреччина. Але тут я б порадив бути дуже обережними, бо в Анкари виключно свої інтереси. Й з рашею вона грається, а не воює.

Зате утримуються від відповіді ті, хто реально міг би щось гарантувати. США не просто мовчать, але й критикують сам факт переговорів на нинішньому етапі. Великобританія. Тут був радісний виск, коли їхня посол в ООН сказала про підтримку. Але миттєво відреагував віце-прем'єр, який чітко пояснив: гарантій на зразок тих, що в НАТО, нам поза блоком не дадуть. Ще є Франція. Там міністр закордонних справ уже розкритикував усю цю авантюру з переговорами. Ну, й найближчий союзник Польща. Рада б пообіцяти, але без США тепер таких стратегічних рішень не ухвалюватимуть.

Залишається єдиний безумовний гарант, про якого чомусь соромляться обізватися - це московія. Ці точно і загарантують, і доб'ють, як лише скотимося їм до рук. Але дехто цього явно дуже хоче.

І на останок. А скажіть мені: хто й коли сказав Зеленському, що Україну не приймуть в НАТО. На його вибрики: "Байден, чому ми не в НАТО", - була розумна відповідь: реформи й адаптація. А ще не треба замість оборонки гроші в асфальт закатувати. Пісяля війни, якщо раша реально ослабне, нас у НАТО будуть чекати. Але, звісно, без єрмаків, коломойських, татарових та всієї корумпованої братії... Може проблема у виборі: сваї люді або надійна безпека для країни?
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02.04.2022 23:20 Ответить
Знову й знову нагадуватиму: ось, полюбуйтеся, кого сьогодні арахамія закликав зробити гарантами безпеки України. Це ті, хто знищили мирний Маріуполь і розстріляли цю машину з написом "Діти". Це з тим, хто наказав робити ці злочини, зараз активно готують переговори для Зеленського. Проти цих переговорів наші союзники, які безкоштовно надають нам зброю й фінансову допомогу. Уже лунають заклики видати міжнародний ордер на арешт путіна. І з ним після всього цього мирні переговори, поступки й компроміси???












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02.04.2022 23:56 Ответить
Не будет никакой встречи. Бункерный корни пустил в бункере. Если только его голову привезут показать.
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03.04.2022 00:55 Ответить
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03.04.2022 05:07 Ответить
Ну просто тягне Зюзю заглянутив дупу *****.
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05.04.2022 15:15 Ответить
ПНХ *****
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06.08.2022 14:18 Ответить
Ну что теперь понятно почему мы не спешим освобождать Херсон? Дерьмак с Хламидией уже суетятся как устроить перемирие и капитуляцию. А Херсон может стать разменной монетой, мол ***** уходит с Херсона все равно он его не удержит, а левобережье забирает Рашка.
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06.08.2022 14:22 Ответить
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