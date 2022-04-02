Встреча Зеленского и Путина с "высокой вероятностью" состоится в Турции, - Арахамия

Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Путин с высокой вероятностью проведут встречу в Турции.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас задача… готовить возможную встречу президентов. Господин Эрдоган вчера звонил и нам, и Путину. Якобы он тоже подтвердил со своей стороны, что они в ближайшее время готовы организовывать встречу. Мы ждем даты. Не известна дата, место, но считаем, что место с высокой вероятностью будет в Стамбуле или в Анкаре, в Турции", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о переговорах с РФ: Россия устно cогласилась с предложениями Украины, кроме вопроса оккупированного Крыма