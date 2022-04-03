Оккупанты держат в плену 11 глав местных громад, - Верещук

В плену у русских военных находится 11 председателей местных громад.

Об этом сказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день в плену находятся 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских международный комитет Красного креста, ООН, международные организации, и мы требуем от всех, от кого это зависит, чтобы наши гражданские, наши мэры городов, наши священники, журналисты, активисты были освобождены, их незаконно удерживают, насильственно удерживают, и они имеют право, чтобы за них боролись. Мы это делаем и призываем это делать других", - сказала Верещук.

Она отметила, что также продолжаются переговоры по освобождению всех гражданских в рамках обмена военнопленными.

Верещук добавила, 2 апреля, после освобождения территории Киевской области от захватчиков стало известно об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко.

"Она была убита в плену российскими извергами. Это военное преступление. Виновные обязательно будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала министр.

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