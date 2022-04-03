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Оккупанты держат в плену 11 глав местных громад, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В плену у русских военных находится 11 председателей местных громад.

Об этом сказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день в плену находятся 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских международный комитет Красного креста, ООН, международные организации, и мы требуем от всех, от кого это зависит, чтобы наши гражданские, наши мэры городов, наши священники, журналисты, активисты были освобождены, их незаконно удерживают, насильственно удерживают, и они имеют право, чтобы за них боролись. Мы это делаем и призываем это делать других", - сказала Верещук.

Она отметила, что также продолжаются переговоры по освобождению всех гражданских в рамках обмена военнопленными.

Верещук добавила, 2 апреля, после освобождения территории Киевской области от захватчиков стало известно об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко.

"Она была убита в плену российскими извергами. Это военное преступление. Виновные обязательно будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала министр.

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Кажуть, в лікарні привозять згвалтованих дівчаток з вибитими зубами.
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03.04.2022 11:19 Ответить
Шановні славутичани, у місті починають працювати ЗСУ щодо виявлення сторонніх осіб та предметів.
Прохання не панікувати! Про можливе місцезнаходження сторонніх предметів або підозрілих осіб повідомляти в Контакт-центр 0800330205
https://t.me/slavutych_mr/2463
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03.04.2022 11:22 Ответить
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03.04.2022 11:24 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 11:39 Ответить
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03.04.2022 12:04 Ответить
 
 