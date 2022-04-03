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Окупанти тримають у полоні 11 голів місцевих громад, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

У полоні у російських військових перебуває 11 голів місцевих громад.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні в полоні перебуває 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян міжнародний комітет Червоного хреста, ООН, міжнародні організації, і ми вимагаємо від усіх, від кого це залежить, щоб наші цивільні, наші мери міст, наші священники, журналісти, активісти були визволені. Їх незаконно утримують, насильницьки утримують, і вони мають право, щоб за них боролися. Ми це робимо, і закликаємо це робити інших", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що також продовжуються перемовини для звільнення усіх цивільних у межах обміну військовополоненими.

Також Верещук додала, 2 квітня, після звільнення території Київської області від загарбників стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко.

"Вона була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є військовим злочином. Винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права", - сказала міністерка.

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Автор: Наталя Джума
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Кажуть, в лікарні привозять згвалтованих дівчаток з вибитими зубами.
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03.04.2022 11:19 Відповісти
Шановні славутичани, у місті починають працювати ЗСУ щодо виявлення сторонніх осіб та предметів.
Прохання не панікувати! Про можливе місцезнаходження сторонніх предметів або підозрілих осіб повідомляти в Контакт-центр 0800330205
https://t.me/slavutych_mr/2463
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03.04.2022 11:22 Відповісти
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03.04.2022 11:24 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 11:39 Відповісти
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03.04.2022 12:04 Відповісти
 
 