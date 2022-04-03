Мародерство – это реальность российской армии, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мародерство является действительностью армии Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в фейсбуке.
"Мародерство - это позорная реальность российской армии. Реальность, которая навсегда искореняет в сознании даже самых упорных приверженцев "русского мира" мифы о величии "второй армии мира", героизации "деды воевали", "романтизации офицеров белогвардейской армии" и другой бред. Сегодня российская армия – это армия жлобов. А их главные трофеи – это микроволновки, фены, электрочайники, унитазы и "кавры на стену", которые они отжали в разбитых городках и переправляют своим самкам в "русские зажопински", - пишет Стефанчук.
Стефанчук напомнил "лайфхак", что именно для таких "охотников за халявой" Верховная Рада приняла закон, который предлагает не размениваться по мелочам.
"Сдай танк - получи $100.000, БМП - $50.000, РСЗО - $25.000, военный автомобиль - $10.000. Есть предложения и для "зажиточных господ". За боевой самолет или корабль 1 или 2 ранга - $1.000 000" и 4 ранга - $500.000. Для "оптовых клиентов" действует система лояльности. Сдай "железный гроб", что может стать твоей "последней обителью", - отметил Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
Щось Юзіка не видно…
Скажіть, чи знаєте ви ще армію, яка би так мародерила ?
Ні, вони крадуть і в своїх!
Вашій увазі - чергові перехоплення СБУ (https://t.me/SBUkr).
Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.
Переконаний, що це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.
Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто - втік.
Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі.
Але… теж скаржиться на крадіжки…. Щоправда в них крадуть гроші з платіжних карток.
«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла».
Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».
А й справді: краще б окупанти залишалися вдома та стерегли своє майно від своїх, аніж зазіхали на чуже. https://t.me/operativnoZSU/17124
Потом украли историю Руси-Украины.
- В масштабах...