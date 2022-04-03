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Мародерство – это реальность российской армии, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стефанчук

Мародерство является действительностью армии Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в фейсбуке.

"Мародерство - это позорная реальность российской армии. Реальность, которая навсегда искореняет в сознании даже самых упорных приверженцев "русского мира" мифы о величии "второй армии мира", героизации "деды воевали", "романтизации офицеров белогвардейской армии" и другой бред. Сегодня российская армия – это армия жлобов. А их главные трофеи – это микроволновки, фены, электрочайники, унитазы и "кавры на стену", которые они отжали в разбитых городках и переправляют своим самкам в "русские зажопински", - пишет Стефанчук.

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Стефанчук напомнил "лайфхак", что именно для таких "охотников за халявой" Верховная Рада приняла закон, который предлагает не размениваться по мелочам.

"Сдай танк - получи $100.000, БМП - $50.000, РСЗО - $25.000, военный автомобиль - $10.000. Есть предложения и для "зажиточных господ". За боевой самолет или корабль 1 или 2 ранга - $1.000 000" и 4 ранга - $500.000. Для "оптовых клиентов" действует система лояльности. Сдай "железный гроб", что может стать твоей "последней обителью", - отметил Стефанчук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
І цей пачкун виліз ліцом торганути…
Щось Юзіка не видно…
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03.04.2022 14:31
+19
Почему только армии? Это реальность всей Кацапии ,это ее́ сущность.
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03.04.2022 14:33
+12
він занадто велика мішень - тому ховається.
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03.04.2022 14:33
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І цей пачкун виліз ліцом торганути…
Щось Юзіка не видно…
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03.04.2022 14:31 Ответить
він занадто велика мішень - тому ховається.
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03.04.2022 14:33 Ответить
То не ліцо.. то харя
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03.04.2022 14:41 Ответить
був, був, піарився на Г+Г, аякже ж
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03.04.2022 15:09 Ответить
Не будемо згадувати раду , давайте про окупантів
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03.04.2022 14:31 Ответить
Почему только армии? Это реальность всей Кацапии ,это ее́ сущность.
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03.04.2022 14:33 Ответить
Це не реальність, це ознака парашистів.
Скажіть, чи знаєте ви ще армію, яка би так мародерила ?
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03.04.2022 14:33 Ответить
Перечитайте Ветхий Завет - вот откуда нрги растут.
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03.04.2022 14:42 Ответить
Перечитайте Ветхий Завет об избранном народе.
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03.04.2022 14:47 Ответить
Думаєте, російська армія мародерствує лише в нас?
Ні, вони крадуть і в своїх!

Вашій увазі - чергові перехоплення СБУ (https://t.me/SBUkr).

Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.

Переконаний, що це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.

Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто - втік.

Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі.

Але… теж скаржиться на крадіжки…. Щоправда в них крадуть гроші з платіжних карток.

«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла».

Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».

А й справді: краще б окупанти залишалися вдома та стерегли своє майно від своїх, аніж зазіхали на чуже. https://t.me/operativnoZSU/17124
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03.04.2022 14:49 Ответить
Деді ваевали, тянули с Германии єшелонами, єто плохо склепанніе копии, но тоже крадут
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03.04.2022 15:34 Ответить
Вонючие стервятники.
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03.04.2022 14:33 Ответить
ти не в тему зараз виліз.
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03.04.2022 14:58 Ответить
Може розкажеш який закон про зброю ти прийняв для Українців щоб не було мародерства та інших злочинів від окупантів.
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03.04.2022 14:45 Ответить
На жаль, це стосується і наших громадян. Як людина, котра забезпечує охорону власності, попереджаю усіх охочих - від початку війни ми маємо ДУЖЕ розширені повноваження щодо мародерів. Поліція в курсі і, в разі затримання порушника нашими хлопцями, втручатися не буде.
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03.04.2022 14:49 Ответить
Они всегда такими были. При своем князе Андрее "Боголюбском" (12 век), который считается святым в гундяевском сатанате, они разграбили Киев. Все что видели тащили к себе на север.
Потом украли историю Руси-Украины.
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03.04.2022 14:52 Ответить
Помельчали дуже московити. Тепер вистачило лише на кілька сел під Києвом.
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03.04.2022 14:59 Ответить
Еще добавлю, что и убивали тогда кого видели. Это уже с генетикой связано, которая уже тогда проявлялась.
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03.04.2022 15:04 Ответить
Расияне-это не люди и не звери,это гниющая мерзость,тупая и отправленная алкоголем.Только полная изоляция России
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03.04.2022 15:14 Ответить
- В чому різниця, "брат" між "мародерством" і "великим крадійництвом"?
- В масштабах...
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03.04.2022 15:24 Ответить
второй человек в державе... в случае если что - не дай Бог - он становится главой... 38 дней - 2 или 3 выступления... или Украина идет к диктатуре? я уже не говорю о Залужном, командующим противостоянием...
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03.04.2022 15:59 Ответить
Може хтось пояснити, чому ця жирна свиня засекретила депутатів, які голосували у п'ятницю за закон, який лобіював каломойше, для того аби прибрати до своїх рук приватбанк?
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03.04.2022 19:30 Ответить
всплив
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03.04.2022 19:32 Ответить
 
 