Мародерство - це реальність російської армії, - Стефанчук
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Мародерство є реальністю армії Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.
"Мародерство - це ганебна реальність російської армії. Реальність, яка назавжди викорінює в свідомості навіть найупоротіших прибічників "русскага міра" міфи про велич "другої армії світу", героїзацію "дєди воєвалі", романтизацію "офіцеров белогвардєйской арміі" та іншу маячню. Сьогодні російська армія - це армія жлобів. А їхні головні трофеї - це мікрохвильовки, фени, електрочайники, унітази та "каври на стєну", які вони віджали в розтрощених містечках і переправляють своїм самкам в "русскіє зажопінскі", - пише Стефанчук.
Стефанчук нагадав "лайфхак", що саме для таких "мисливців за халявою" Верховна Рада ухвалила закон, який пропонує не розмінюватися на дрібниці.
"Здай танк - отримай $100.000, БМП - $50.000, РСЗВ - $25.000, військовий автомобіль - $10.000. Є пропозиції і для "састаятєльних гаспод". За бойовий літак чи корабель 1 або 2 рангу - $1.000.000, а за бойовий вертоліт чи корабель 3 і 4 рангу - $500.000. Для "оптових клієнтов" діє система лояльності. Здай "залізну труну", що може стати твоєю "паслєднєй абітєлью", - зазначив Стефанчук.
Будь ласка, зачекайте...
Щось Юзіка не видно…
Скажіть, чи знаєте ви ще армію, яка би так мародерила ?
Ні, вони крадуть і в своїх!
Вашій увазі - чергові перехоплення СБУ (https://t.me/SBUkr).
Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.
Переконаний, що це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.
Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто - втік.
Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі.
Але… теж скаржиться на крадіжки…. Щоправда в них крадуть гроші з платіжних карток.
«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла».
Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».
А й справді: краще б окупанти залишалися вдома та стерегли своє майно від своїх, аніж зазіхали на чуже. https://t.me/operativnoZSU/17124
Потом украли историю Руси-Украины.
- В масштабах...