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Мародерство - це реальність російської армії, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стефанчук

Мародерство є реальністю армії Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

"Мародерство - це ганебна реальність російської армії. Реальність, яка назавжди викорінює в свідомості навіть найупоротіших прибічників "русскага міра" міфи про велич "другої армії світу", героїзацію "дєди воєвалі", романтизацію "офіцеров белогвардєйской арміі" та іншу маячню. Сьогодні російська армія - це армія жлобів. А їхні головні трофеї - це мікрохвильовки, фени, електрочайники, унітази та "каври на стєну", які вони віджали в розтрощених містечках і переправляють своїм самкам в "русскіє зажопінскі", - пише Стефанчук.

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Стефанчук нагадав "лайфхак", що саме для таких "мисливців за халявою" Верховна Рада ухвалила закон, який пропонує не розмінюватися на дрібниці.

"Здай танк - отримай $100.000, БМП - $50.000, РСЗВ - $25.000, військовий автомобіль - $10.000. Є пропозиції і для "састаятєльних гаспод". За бойовий літак чи корабель 1 або 2 рангу - $1.000.000, а за бойовий вертоліт чи корабель 3 і 4 рангу - $500.000. Для "оптових клієнтов" діє система лояльності. Здай "залізну труну", що може стати твоєю "паслєднєй абітєлью", - зазначив Стефанчук.
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Топ коментарі
+22
І цей пачкун виліз ліцом торганути…
Щось Юзіка не видно…
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03.04.2022 14:31
+19
Почему только армии? Это реальность всей Кацапии ,это ее́ сущность.
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03.04.2022 14:33
+12
він занадто велика мішень - тому ховається.
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03.04.2022 14:33
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І цей пачкун виліз ліцом торганути…
Щось Юзіка не видно…
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03.04.2022 14:31 Відповісти
він занадто велика мішень - тому ховається.
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03.04.2022 14:33 Відповісти
То не ліцо.. то харя
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03.04.2022 14:41 Відповісти
був, був, піарився на Г+Г, аякже ж
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03.04.2022 15:09 Відповісти
Не будемо згадувати раду , давайте про окупантів
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03.04.2022 14:31 Відповісти
Почему только армии? Это реальность всей Кацапии ,это ее́ сущность.
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03.04.2022 14:33 Відповісти
Це не реальність, це ознака парашистів.
Скажіть, чи знаєте ви ще армію, яка би так мародерила ?
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03.04.2022 14:33 Відповісти
Перечитайте Ветхий Завет - вот откуда нрги растут.
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03.04.2022 14:42 Відповісти
Перечитайте Ветхий Завет об избранном народе.
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03.04.2022 14:47 Відповісти
Думаєте, російська армія мародерствує лише в нас?
Ні, вони крадуть і в своїх!

Вашій увазі - чергові перехоплення СБУ (https://t.me/SBUkr).

Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.

Переконаний, що це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.

Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто - втік.

Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі.

Але… теж скаржиться на крадіжки…. Щоправда в них крадуть гроші з платіжних карток.

«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла».

Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».

А й справді: краще б окупанти залишалися вдома та стерегли своє майно від своїх, аніж зазіхали на чуже. https://t.me/operativnoZSU/17124
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03.04.2022 14:49 Відповісти
Деді ваевали, тянули с Германии єшелонами, єто плохо склепанніе копии, но тоже крадут
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03.04.2022 15:34 Відповісти
Вонючие стервятники.
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03.04.2022 14:33 Відповісти
ти не в тему зараз виліз.
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03.04.2022 14:58 Відповісти
Може розкажеш який закон про зброю ти прийняв для Українців щоб не було мародерства та інших злочинів від окупантів.
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03.04.2022 14:45 Відповісти
На жаль, це стосується і наших громадян. Як людина, котра забезпечує охорону власності, попереджаю усіх охочих - від початку війни ми маємо ДУЖЕ розширені повноваження щодо мародерів. Поліція в курсі і, в разі затримання порушника нашими хлопцями, втручатися не буде.
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03.04.2022 14:49 Відповісти
Они всегда такими были. При своем князе Андрее "Боголюбском" (12 век), который считается святым в гундяевском сатанате, они разграбили Киев. Все что видели тащили к себе на север.
Потом украли историю Руси-Украины.
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03.04.2022 14:52 Відповісти
Помельчали дуже московити. Тепер вистачило лише на кілька сел під Києвом.
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03.04.2022 14:59 Відповісти
Еще добавлю, что и убивали тогда кого видели. Это уже с генетикой связано, которая уже тогда проявлялась.
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03.04.2022 15:04 Відповісти
Расияне-это не люди и не звери,это гниющая мерзость,тупая и отправленная алкоголем.Только полная изоляция России
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03.04.2022 15:14 Відповісти
- В чому різниця, "брат" між "мародерством" і "великим крадійництвом"?
- В масштабах...
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03.04.2022 15:24 Відповісти
второй человек в державе... в случае если что - не дай Бог - он становится главой... 38 дней - 2 или 3 выступления... или Украина идет к диктатуре? я уже не говорю о Залужном, командующим противостоянием...
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03.04.2022 15:59 Відповісти
Може хтось пояснити, чому ця жирна свиня засекретила депутатів, які голосували у п'ятницю за закон, який лобіював каломойше, для того аби прибрати до своїх рук приватбанк?
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03.04.2022 19:30 Відповісти
всплив
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03.04.2022 19:32 Відповісти
 
 