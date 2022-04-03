Врачи "Охматдета" извлекли обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ребенок получил ранение, когда в дом его семьи в Николаевской области попал снаряд оккупантов.
Историю 13-летней Софии рассказали в Минздраве, информирует Цензор.НЕТ.
Более месяца украинские защитники защищают страну от российских убийц по всей Украине. Вместе с тем и в тылу работают и борются за каждую жизнь тысячи украинских врачей. За жизни взрослых и детей. Детей с ранениями, детей, потерявших родных и близких, детей, которых оставили без своего дома.
"29 марта врачи отделения нейрохирургии крупнейшей детской больницы Украины "Охматдет" прооперировали 13-летнюю Софию. Из ее головы медики извлекли обломок снаряда, который прошел через висок и остановился между полушариями головного мозга. По словам заведующего отделением детской нейрохирургии НДСБ "Охматдет" Павла Плавского, если бы обломок прошел на 1 см выше или ниже — ребенок бы погиб", - говорится в сообщении.
В Минздраве рассказывают, что юная пациентка получила ранения головы 5 марта во время российских обстрелов в Николаевской области. Три недели София проходила лечение в Николаеве, где в детской больнице под обстрелами медики провели первую операцию. В конце марта девушка с матерью смогли попасть в "Охматдет". У матери Софии, Людмилы, в теле до сих пор находятся два посторонних тела. Однако она говорит, что это пустое, главное, что ее ребенок жив. Сейчас девочка поправляется, у нее еще присутствует головная боль, она много спит. Но ребенок счастлив, что все позади.
"Благодарим вас за сохранение жизни!", - в свою очередь Минздрав выражает благодарность всем врачам, фармацевтам и медицинским работникам в Украине, которые, несмотря на сверхсложные условия, бессонницу и угрозу жизни, продолжают работать и спасают людей, не зная страха и усталости, забыв об отдыхе .
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Борис Ткачук
01 квітня, 2022 04:54
Після 36 днів війни, яку росія веде проти України, влада Грузії заявила, що приєдналася до міжнародних санкцій проти країни-агресора.
Про це сказала грузинська президентка Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN 31 березня.
«Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти рф, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора», - сказала глава держави.
За словами Зурабішвілі, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції, які створюються для підтримки України.
Джерело:
Інтерфакс-Україна
А цих падлюк - покараємо!
Грузія не планує вводити санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України.
Про це під час візиту до Аджарії заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі,передає "Новости-Грузия"