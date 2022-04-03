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Минздрав (4826) ОХМАТДЕТ (146) ранение (3240) дети войны (80)

Врачи "Охматдета" извлекли обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ребенок получил ранение, когда в дом его семьи в Николаевской области попал снаряд оккупантов.

Историю 13-летней Софии рассказали в Минздраве, информирует Цензор.НЕТ.

Врачи Охматдета извлекли обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки 01
Врачи Охматдета извлекли обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки 02

Более месяца украинские защитники защищают страну от российских убийц по всей Украине. Вместе с тем и в тылу работают и борются за каждую жизнь тысячи украинских врачей. За жизни взрослых и детей. Детей с ранениями, детей, потерявших родных и близких, детей, которых оставили без своего дома.

"29 марта врачи отделения нейрохирургии крупнейшей детской больницы Украины "Охматдет" прооперировали 13-летнюю Софию. Из ее головы медики извлекли обломок снаряда, который прошел через висок и остановился между полушариями головного мозга. По словам заведующего отделением детской нейрохирургии НДСБ "Охматдет" Павла Плавского, если бы обломок прошел на 1 см выше или ниже — ребенок бы погиб", - говорится в сообщении.

Врачи Охматдета извлекли обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки 03
Врачи Охматдета извлекли обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки 04
Врачи Охматдета извлекли обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки 05

В Минздраве рассказывают, что юная пациентка получила ранения головы 5 марта во время российских обстрелов в Николаевской области. Три недели София проходила лечение в Николаеве, где в детской больнице под обстрелами медики провели первую операцию. В конце марта девушка с матерью смогли попасть в "Охматдет". У матери Софии, Людмилы, в теле до сих пор находятся два посторонних тела. Однако она говорит, что это пустое, главное, что ее ребенок жив. Сейчас девочка поправляется, у нее еще присутствует головная боль, она много спит. Но ребенок счастлив, что все позади.

"Благодарим вас за сохранение жизни!", - в свою очередь Минздрав выражает благодарность всем врачам, фармацевтам и медицинским работникам в Украине, которые, несмотря на сверхсложные условия, бессонницу и угрозу жизни, продолжают работать и спасают людей, не зная страха и усталости, забыв об отдыхе .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы в тылу: как работает больница "Охматдет" в военное время. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
Одужуй, маленька, і будь щасливою. Все буде добре!

А цих падлюк - покараємо!
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03.04.2022 17:25
+14
Коли параша буде нищити Грузію, чи буде в інтересах України допомагати ?
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03.04.2022 17:27
+11
нікого вже параша нищити не буде. ми свідки історичного кінця рашки як такої.
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03.04.2022 17:45
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Коли параша буде нищити Грузію, чи буде в інтересах України допомагати ?
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03.04.2022 17:27 Ответить
нікого вже параша нищити не буде. ми свідки історичного кінця рашки як такої.
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03.04.2022 17:45 Ответить
Если б так, но нет... Развалилась Ымперия, стала СэРэСэРэ, крякнула ымперия зла - стала фашистская *********. Безусловно развалится и это недострана - ошибка природы, но вместо неё снова вылезет какой-то мацквабадский улус со своим недофюрером и начнётся все заново.
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03.04.2022 18:08 Ответить
но каждый раз все меньше и меньше, заметь
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03.04.2022 18:19 Ответить
Что да, то да. Жаль территория у них огромная
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03.04.2022 19:08 Ответить
Але цього разу ми їх відспіваємо.
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03.04.2022 18:52 Ответить
Друзі, слава Українським Лікарям! В мене сусід лікар. Він живе на роботі. Ми знайшли йому "розкладушку" і матрац. Працює цілодобово. Це те ж саме, що бути на передовій. Пошана вам, лікарі!
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03.04.2022 18:56 Ответить
твої слова та до бога! смерть пі..........расам
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03.04.2022 18:39 Ответить
Буде!
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03.04.2022 17:45 Ответить
Ну і пошли вони вслід за кацапським кораблем.....)
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03.04.2022 18:09 Ответить
Грузія після більше як місяця війни в Україні вирішила приєднатися до санкцій проти росії


Борис Ткачук

01 квітня, 2022 04:54






Після 36 днів війни, яку росія веде проти України, влада Грузії заявила, що приєдналася до міжнародних санкцій проти країни-агресора.

Про це сказала грузинська президентка Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN 31 березня.

«Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти рф, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора», - сказала глава держави.

За словами Зурабішвілі, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції, які створюються для підтримки України.
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03.04.2022 18:27 Ответить
Грузія не приєднається до економічних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Натомість там заявили, що підтримують нашу державу "на політичному рівні у всіх форматах".

Джерело:
Інтерфакс-Україна
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03.04.2022 18:39 Ответить
Ну і? А де пруф? І його дата?
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03.04.2022 18:45 Ответить
Одужуй, маленька, і будь щасливою. Все буде добре!

А цих падлюк - покараємо!
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03.04.2022 17:25 Ответить
..орки Мордора, понятно, что в Бога вы не верите, но по-любому все беды України вернутся вам десятикратно, если вы доси не раздуплились.. и Он не будет выяснять "вы упоротый орк или хАроший узкий"..
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03.04.2022 17:25 Ответить
Поправляйся, детка! Респект украинским медикам.
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03.04.2022 17:25 Ответить
Дякую Лікарю і всім Медикам Хто приймав участь в лікуванні дитини
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03.04.2022 17:27 Ответить
Слава таким лікарям, які не зраджують свою професію навіть у стані війни.... Не те, що інші лікарі (знаю про що кажу). Дититі скорішого одужання! Охматдитівським лікарям наснаги та подяки особисто від мене!
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03.04.2022 17:28 Ответить
Боже, залиш мій розум, не можна такого казати, але наші айболіти зараз мають таку практику, якою будуть користуватися усі медики за академічну
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03.04.2022 17:28 Ответить
Скорейшего выздоровления тебе детка, всё будет хорошо - поверь!
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03.04.2022 17:33 Ответить
Скорейшего тебе выздоровления детка, всё будет хорошо - поверь!
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03.04.2022 17:38 Ответить
А щоб пуйло з снарядом в голові здох.
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03.04.2022 17:50 Ответить
Я,дивився дискавері. Якщо мілліони людей думають, щоб пуйло здох. скоро так і буде.
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03.04.2022 17:51 Ответить
Ось такі друзі!
Грузія не планує вводити санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України.
Про це під час візиту до Аджарії заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі,передає "Новости-Грузия"
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03.04.2022 17:55 Ответить
Ще раз доведено-наші лікарі НАЙКРАЩІ, а які чудеса творять при рятуванні наших бійців в Києві, Дніпрі та по всій Україні!!!! Велике Вам ДЯКУЄМО!!! Вам зичимо здоров'я,терпіння,мужності!
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03.04.2022 17:57 Ответить
Цей Лікар і моїй дитині врятував життя, як і багатьом, багатьом, багатьом.Золоті руки.Дай Бог здоров'я всім.
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03.04.2022 18:02 Ответить
Дитина жива і це найбільша радість для всіх нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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03.04.2022 18:10 Ответить
Дитинко, Дитинко, будь ласка, живи на зло всім Нам .. Ми злі, невдячні люди.. живи з добром у серці... живи з добром у серці на зло усім Нам...живи на зло усім нам.. щоб люди були злими і неадячними Нам - але живуть счастливо, нас не слухаючи...
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03.04.2022 18:18 Ответить
Дитинко, вибач, т9 точно касапи вигадали.. знай це.. і знай, за тебе точно помстилися, але ти точно можеш помститися за всіх... Але, Дитинко, ты вже перемогла, будь ласка, закопай нас усіх.. закопай і не питай..
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03.04.2022 18:47 Ответить
видишь кадыровскую чечена и понимаешь...тварь... подохните чечены в свиной шкуре...
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03.04.2022 19:30 Ответить
 
 