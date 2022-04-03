Лікарі "Охматдиту" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки. ФОТО
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Дитина отримала поранення, коли в будинок її сім'ї у Миколаївській області влучив снаряд окупантів.
Історію 13-річної Софії розповіли у МОЗ, інформує Цензор.НЕТ
Понад місяць українські захисники боронять країну від російських вбивць по всій Україні. Разом із тим, й у тилу працюють та борються за кожне життя тисячі українських лікарів. За життя дорослих та дітей. Дітей із пораненнями, дітей, які втратили рідних та близьких, дітей, яких залишили без своєї домівки.
" 29 березня лікарі відділення нейрохірургії найбільшої дитячої лікарні України "Охматдит" прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку. За словами завідувача відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ "Охматдит" Павла Плавського, якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче — дитина б загинула", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ розповідають, що юна пацієнтка отримала поранення голови 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві, де в дитячій лікарні під обстрілами медики провели першу операцію. Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в "Охматдит". У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонні тіла. Проте вона каже, що це пусте, головне — що її дитина жива. Зараз дівчинка одужує, у неї ще присутній головний біль, вона багато спить. Але дитина щаслива, що все позаду.
"Дякуємо вам за збереження життя!", - МОЗ висловлює вдячність всім лікарям, фармацевтам та медичним працівникам в Україні, які попри надскладні умови, безсоння і загрозу життю продовжують працювати та рятують людей, не знаючи страху та втоми, забувши про відпочинок.
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Борис Ткачук
01 квітня, 2022 04:54
Після 36 днів війни, яку росія веде проти України, влада Грузії заявила, що приєдналася до міжнародних санкцій проти країни-агресора.
Про це сказала грузинська президентка Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN 31 березня.
«Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти рф, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора», - сказала глава держави.
За словами Зурабішвілі, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції, які створюються для підтримки України.
Джерело:
Інтерфакс-Україна
А цих падлюк - покараємо!
Грузія не планує вводити санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України.
Про це під час візиту до Аджарії заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі,передає "Новости-Грузия"