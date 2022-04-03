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Лікарі "Охматдиту" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дитина отримала поранення, коли в будинок її сім'ї у Миколаївській області влучив снаряд окупантів.

Історію 13-річної Софії розповіли у МОЗ, інформує Цензор.НЕТ

Лікарі Охматдиту дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки 01
Лікарі Охматдиту дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки 02

Понад місяць українські захисники боронять країну від російських вбивць по всій Україні. Разом із тим, й у тилу працюють та борються за кожне життя тисячі українських лікарів. За життя дорослих та дітей. Дітей із пораненнями, дітей, які втратили рідних та близьких, дітей, яких залишили без своєї домівки.

" 29 березня лікарі відділення нейрохірургії найбільшої дитячої лікарні України "Охматдит"‎ прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку. За словами завідувача відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ "Охматдит" Павла Плавського, якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче — дитина б загинула", - йдеться у повідомленні.

Лікарі Охматдиту дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки 03
Лікарі Охматдиту дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки 04
Лікарі Охматдиту дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки 05

У МОЗ розповідають, що юна пацієнтка отримала поранення голови 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві, де в дитячій лікарні під обстрілами медики провели першу операцію. Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в "Охматдит". У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонні тіла. Проте вона каже, що це пусте, головне — що її дитина жива. Зараз дівчинка одужує, у неї ще присутній головний біль, вона багато спить. Але дитина щаслива, що все позаду.

"Дякуємо вам за збереження життя!", -  МОЗ висловлює вдячність всім лікарям, фармацевтам та медичним працівникам в Україні, які попри надскладні умови, безсоння і загрозу життю продовжують працювати та рятують людей, не знаючи страху та втоми, забувши про відпочинок.

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Топ коментарі
+21
Одужуй, маленька, і будь щасливою. Все буде добре!

А цих падлюк - покараємо!
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03.04.2022 17:25
+14
Коли параша буде нищити Грузію, чи буде в інтересах України допомагати ?
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03.04.2022 17:27
+11
нікого вже параша нищити не буде. ми свідки історичного кінця рашки як такої.
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03.04.2022 17:45
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Коли параша буде нищити Грузію, чи буде в інтересах України допомагати ?
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03.04.2022 17:27 Відповісти
нікого вже параша нищити не буде. ми свідки історичного кінця рашки як такої.
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03.04.2022 17:45 Відповісти
Если б так, но нет... Развалилась Ымперия, стала СэРэСэРэ, крякнула ымперия зла - стала фашистская *********. Безусловно развалится и это недострана - ошибка природы, но вместо неё снова вылезет какой-то мацквабадский улус со своим недофюрером и начнётся все заново.
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03.04.2022 18:08 Відповісти
но каждый раз все меньше и меньше, заметь
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03.04.2022 18:19 Відповісти
Что да, то да. Жаль территория у них огромная
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03.04.2022 19:08 Відповісти
Але цього разу ми їх відспіваємо.
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03.04.2022 18:52 Відповісти
Друзі, слава Українським Лікарям! В мене сусід лікар. Він живе на роботі. Ми знайшли йому "розкладушку" і матрац. Працює цілодобово. Це те ж саме, що бути на передовій. Пошана вам, лікарі!
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03.04.2022 18:56 Відповісти
твої слова та до бога! смерть пі..........расам
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03.04.2022 18:39 Відповісти
Буде!
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03.04.2022 17:45 Відповісти
Ну і пошли вони вслід за кацапським кораблем.....)
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03.04.2022 18:09 Відповісти
Грузія після більше як місяця війни в Україні вирішила приєднатися до санкцій проти росії


Борис Ткачук

01 квітня, 2022 04:54






Після 36 днів війни, яку росія веде проти України, влада Грузії заявила, що приєдналася до міжнародних санкцій проти країни-агресора.

Про це сказала грузинська президентка Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN 31 березня.

«Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти рф, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора», - сказала глава держави.

За словами Зурабішвілі, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції, які створюються для підтримки України.
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03.04.2022 18:27 Відповісти
Грузія не приєднається до економічних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Натомість там заявили, що підтримують нашу державу "на політичному рівні у всіх форматах".

Джерело:
Інтерфакс-Україна
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03.04.2022 18:39 Відповісти
Ну і? А де пруф? І його дата?
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03.04.2022 18:45 Відповісти
Одужуй, маленька, і будь щасливою. Все буде добре!

А цих падлюк - покараємо!
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03.04.2022 17:25 Відповісти
..орки Мордора, понятно, что в Бога вы не верите, но по-любому все беды України вернутся вам десятикратно, если вы доси не раздуплились.. и Он не будет выяснять "вы упоротый орк или хАроший узкий"..
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03.04.2022 17:25 Відповісти
Поправляйся, детка! Респект украинским медикам.
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03.04.2022 17:25 Відповісти
Дякую Лікарю і всім Медикам Хто приймав участь в лікуванні дитини
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03.04.2022 17:27 Відповісти
Слава таким лікарям, які не зраджують свою професію навіть у стані війни.... Не те, що інші лікарі (знаю про що кажу). Дититі скорішого одужання! Охматдитівським лікарям наснаги та подяки особисто від мене!
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03.04.2022 17:28 Відповісти
Боже, залиш мій розум, не можна такого казати, але наші айболіти зараз мають таку практику, якою будуть користуватися усі медики за академічну
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03.04.2022 17:28 Відповісти
Скорейшего выздоровления тебе детка, всё будет хорошо - поверь!
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03.04.2022 17:33 Відповісти
Скорейшего тебе выздоровления детка, всё будет хорошо - поверь!
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03.04.2022 17:38 Відповісти
А щоб пуйло з снарядом в голові здох.
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03.04.2022 17:50 Відповісти
Я,дивився дискавері. Якщо мілліони людей думають, щоб пуйло здох. скоро так і буде.
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03.04.2022 17:51 Відповісти
Ось такі друзі!
Грузія не планує вводити санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України.
Про це під час візиту до Аджарії заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі,передає "Новости-Грузия"
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03.04.2022 17:55 Відповісти
Ще раз доведено-наші лікарі НАЙКРАЩІ, а які чудеса творять при рятуванні наших бійців в Києві, Дніпрі та по всій Україні!!!! Велике Вам ДЯКУЄМО!!! Вам зичимо здоров'я,терпіння,мужності!
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03.04.2022 17:57 Відповісти
Цей Лікар і моїй дитині врятував життя, як і багатьом, багатьом, багатьом.Золоті руки.Дай Бог здоров'я всім.
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03.04.2022 18:02 Відповісти
Дитина жива і це найбільша радість для всіх нас 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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03.04.2022 18:10 Відповісти
Дитинко, Дитинко, будь ласка, живи на зло всім Нам .. Ми злі, невдячні люди.. живи з добром у серці... живи з добром у серці на зло усім Нам...живи на зло усім нам.. щоб люди були злими і неадячними Нам - але живуть счастливо, нас не слухаючи...
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03.04.2022 18:18 Відповісти
Дитинко, вибач, т9 точно касапи вигадали.. знай це.. і знай, за тебе точно помстилися, але ти точно можеш помститися за всіх... Але, Дитинко, ты вже перемогла, будь ласка, закопай нас усіх.. закопай і не питай..
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03.04.2022 18:47 Відповісти
видишь кадыровскую чечена и понимаешь...тварь... подохните чечены в свиной шкуре...
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03.04.2022 19:30 Відповісти
 
 