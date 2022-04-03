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Генсек НАТО о зверствах РФ в Буче: Такой жестокости мы не видели в Европе десятилетиями. Эта война должна закончиться

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал гибель мирных жителей в Буче. Он назвал действия российских оккупантов "жестокостью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно и совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и их убивают. И это просто подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что призывает Международный уголовный суд приступить к расследованию военных преступлений России.

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Топ комментарии
+59
НАТО-продовжуйте й надалі жувати соплі...
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03.04.2022 17:55
+41
Профессор Талк

@SergejTalk

29 мар.


Американский журнал Politico написал, что успехи Путина во многом обязаны использованию полезных европейских идиотов.
И дал вот эту фотографию.

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03.04.2022 18:01
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Олександр Бригинець

@bryhynets

Отже, погляди окупанта і гаранта від окупанта - співпадають? Гарного нам влада знайшла гаранта в особі однодумця *****( Щось мені здається, що пана посла Мельника скоро зачистять спільними зусиллями трьох зацікавлених президентів(

Штайнмайер разделяет идею Путина об "отсутствии украинского народа", - посол

https://www.rbc.ua/rus/news/shtaynmayer-razdelyaet-ideyu-putina-otsutstvii-1648970425.html

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03.04.2022 18:04 Ответить
Такого быть не может. Это же большой друг Украины
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781547989069824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E830781692952637442%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2017%2F02%2F12%2F7061546%2F
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03.04.2022 18:11 Ответить
Той же РБК-Україна пише:

Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на членство в НАТО

Цікаво. А Україна?
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03.04.2022 18:19 Ответить
А в Украине коррупция, которая выгодна хозяину Зе, поэтому он продвигает нейтральный статус
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03.04.2022 18:46 Ответить
Якась кострубата стаття.
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03.04.2022 18:27 Ответить
Ємбарго на енергоносії!!! Хоть щось зробіть якщо сцикуєте давати наступальну зброю
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03.04.2022 18:04 Ответить
А крім заяв? стурбованості, та пустих резолюцій є якісь методи щоб зупинити кривавого демона в Кремлі? Він сам не зупиниться, для нього людська кров тільки заохочення.
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03.04.2022 18:04 Ответить
Так, ****, остановите! Ведь у вас все есть есть- самолеты, танки, вертолеты, ракеты, корабли.
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03.04.2022 18:04 Ответить
Яиц нет.
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03.04.2022 18:21 Ответить
покажите нам "наиглубочайшую озабоченность" и фотосессию с озабоченным макроном, ну или с канцлером, кто у них щас там. тьфу
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03.04.2022 18:05 Ответить
Не треба призначати на посаду генсека НАТО економіста а потрібно військового в Югославії могли бомбити чогоб не розбомбити росію
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03.04.2022 18:05 Ответить
НАТО - Ми дуже занепокоєні, війну треба негайно зупинити! Але нехай це зробить хтось інший...
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03.04.2022 18:06 Ответить
думав, думав і сказав ... а толку ?
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03.04.2022 18:06 Ответить
Так, треба щось робити з клоакою нацизму.
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03.04.2022 18:08 Ответить
Подолякова ферма зараз оголосить війну НАТО !
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03.04.2022 18:08 Ответить
Столтенберг, війна має не просто закінчитись, а закінчитись поразкою найогиднішої, наймерзеннішої діри у світі - Московії, тільки так. Будь який інший варіант буде поразкою всього людського на планеті, бо москальські орки це антицивілізація, котра несе лише моральне та фізичне рабство й деградацію. Україна воює не з москальськими свінособаками, вона воює з абсолютним злом і це не перебільшення.
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03.04.2022 18:09 Ответить
... и обоссавшийся подпрыгнул на сковородке
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03.04.2022 18:09 Ответить
Букви

@Bykvu

· 13 мин

Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:

https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
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03.04.2022 18:09 Ответить
Добре, що генсек НАТО не читає коменти на Цензорі...
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03.04.2022 18:10 Ответить
Слышь,моль бункерная плешивая? Столтенберг сказал ,что эта война должна закончится. Правда,непонятно кому он это изрёк? Может папе римскому? Или как обычно-в пустоту?
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03.04.2022 18:10 Ответить
Обосраные просто обосраные, КАК ЖЕ ***** С НИХ РЖЕТ, ПРОСТО УХАХАТЫВАЕТСЯ
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03.04.2022 18:12 Ответить
Такі жахіття навіть армія СРСР не робила. Ця держава деградувала повністю і стала дикою, завдяки таким як Соловйов, Кісельов, Скабеєва та інших пропагандистів ненависті. Наша мета знищити цих потвор!
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03.04.2022 18:12 Ответить
А ось,цей сраний генсек вже зрозмів що підоращі конкретна *****..,хлопці просто ******.
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03.04.2022 18:14 Ответить
Позорище. Неважливо як закінчиться ця війна, європа - цей зажирівший кабанчик - по любому буде наступна. Питання тільки хто перший заколить цього кабанчика на сальтісон - араби, москалі, негри з африки чи може навіть ми? Такий джек-пот висить - тільки прийди і візьми
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03.04.2022 18:14 Ответить
Кацапы пойдут после Украины на Европу, скорее всего.
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03.04.2022 18:15 Ответить
Сдохнут они здесь.
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03.04.2022 19:05 Ответить
Если бы вы не ссали помочь нам в войне против *****, этих жертв, возможно бы и не было. Позор вам, озабоченцы.
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03.04.2022 18:14 Ответить
***** получает $700 млн от продажи нефти и газа ежесуточно поэтому денег на выплаты силовым структурам и армии более чем достаточно, чтобы держать всех, кто обеспечивает
стабильность его режима. Поэтому никаких изменений в самом кремле, судя по всему, скоро в будущем можно не ожидать...Финансирование ЕС террориста и убийцы путина продолжается...
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03.04.2022 18:14 Ответить
перелякане сцикло...
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03.04.2022 18:14 Ответить
очнулись, ребята
а может подождете, пока пару миллионов еще уничтожат?

Усик вас покусал, что ли, что такая скорость мішления?
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03.04.2022 18:15 Ответить
"Зоркі соколи" прокинулися...
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03.04.2022 18:34 Ответить
Закінчитися і все ? Це все , що воно змогло проблеяти , на більше памперсів не вистачило ?
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03.04.2022 18:15 Ответить
оно обосраное, кацапам бы сразу сдалось, и в жопу бы дало, и мать своё отдало кацапам
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03.04.2022 18:18 Ответить
Так в чем же дело..Соберитесь всеми силами и ударьте по рашистам ..и война очень быстро закончится и зверства тоже ..А «оханьями и аханьями «она быстро не закончитс
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03.04.2022 18:16 Ответить
Им почти плевать..
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03.04.2022 18:21 Ответить
Від струсів повітря словами війна не закінчиться. Час слів минув панове ,настав час дій. Тому пане Столтенберг припиняйте базікати а давайте літаки те гармати.
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03.04.2022 18:16 Ответить
Шо в пусту бочку перднув.
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03.04.2022 18:16 Ответить
Хто-небудь, будь ласка, закрийте вже пельку тому обісцяному мудаку - реально дістав своїми стурбованостями. Ті європейці нагадують тупих обісцяних бройлерів, яким головне, щоб корм був.
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03.04.2022 18:17 Ответить
ах! я в шокє! какая плахая ета вайна! рібята, давайтє жіть мірна!
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03.04.2022 18:18 Ответить
до столтенберга просто дошло, что украинцы теперь будут резать русню по всему миру, и в рашке тоже, и ОН В УЖАСЕ, Бедные невинные расисяне, это же не они виноваты. А ПУПЭН
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03.04.2022 18:20 Ответить
Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder, которые были запрошены на прошлой неделе, - сообщает Welt со ссылкой на источники
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03.04.2022 18:19 Ответить
Ну так після таких новин відразу почали пишатися своїми друзями рашистами.
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03.04.2022 18:27 Ответить
кісєйна баришня Столтенберг потрясьон в саму душу! От слова "***" падаєт в обморок. Так расстроєн, шо аж кушать нє можєт
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03.04.2022 18:20 Ответить
Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder, которые были запрошены на прошлой неделе, - сообщает Welt со ссылкой на источники
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03.04.2022 18:20 Ответить
Двуличная гнида:

Столтенберг: Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО !!!!

https://charter97.org/ru/news/2022/4/3/462002/
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03.04.2022 18:21 Ответить
Для этих стран НАТО может найти относительно быстрый способ вступления.

Сообщает CNN.

"У нас хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они обратятся, то их одобрят все 30 союзников. Мы найдем способы сделать это относительно быстро", - заявил Столтенберг.
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03.04.2022 18:23 Ответить
Так закончи эту войну - закрой небо. дай самолеты и тяжелое оружие.
Твои озабоченности заткни себе в зад
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03.04.2022 18:22 Ответить
Согласна, нужно заканчивать - а для этого нужно выразить беспокойство 5 раз, выразить очень сильное беспокойство 7 раз и позвонить попросить ***** 3 раза....
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03.04.2022 18:23 Ответить
можно еще на колени встать и попросить у ***** прощения, поклястья в верности великой расисе
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03.04.2022 18:27 Ответить
Кстати, это предложение сработает. Рашка предложит европе присоединиться к ней областями и признать путлера своим тсарём. И настанет руцкий мир на всю европу.
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03.04.2022 19:33 Ответить
Что-то мне подсказывает, что с такой решимостью, НАТО и свои страны защищать обосрется.
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03.04.2022 18:24 Ответить
Внаслідок знищення ерефії.
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03.04.2022 18:24 Ответить
Столтенберг, ****, закрой либо небо, либо пасть нах@й...
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03.04.2022 18:26 Ответить
норвежец
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03.04.2022 18:28 Ответить
Вот....наконец-то Европа и Мир начинают понимать, что такое гнилая душенка КАЦАПА
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03.04.2022 18:29 Ответить
Ти такої високої думки про путіна??...
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03.04.2022 18:46 Ответить
В 2014 зверства были такие же страшные, просто смартофонов было меньше. По интернету сами же уроды с ДНР, ЛНР и рашки выкладывали такое видео, что оцепенеешь.
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03.04.2022 18:30 Ответить
И никого сраной метлой из совбеза гнать не надо?
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03.04.2022 18:30 Ответить
Это не воин, это баба-истеричка.
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03.04.2022 18:31 Ответить
Ну да ребятки, если вы будете только языками чесать то все это быстро не закончится😡
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03.04.2022 18:32 Ответить
Германия отказала Украине по ее запросу предоставить 100 немецких БМП «Marder», пишет «Die Welt»

«Для того, чтобы коалиция «Светофор» (эсдеки, «зеленые» и либералы) наконец-то решила усилить давление и ввести дальнейшие санкции (в том числе эмбарго на нефть и газ), должны были убиты еще сотни украинских гражданских, а женщины - быть изнасилованными», - пишет Андрей Мельник, посол Украины в Германии.
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03.04.2022 18:32 Ответить
" ...ця війна повинна закінчитися" - это ярко.
Война, заканчивайся! Раз, два! Так это себе Столтенберг представляет?
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03.04.2022 18:33 Ответить
НАТО немає власної армії і озброєнь. Це всього лиш свого роду штаб для комунікації і координації дій армій країн-членів НАТО.
Рішення про розгортання бойових дій приймається колегіально, за участю урядів країн НАТО.
Україна має серед країн НАТО як прихильників так і опонентів. Повинно бути зрозуміло що колегіального рішення про участь НАТО у війні з мокшами годі сподіватися. Країна НАТО, яка прийме участь у війні, бере на свій ризик і відповідальність наслідків таких дій.
Яку реальну пряму військову допомогу ви очикуєте країні, яка не у складі НАТО? Особливо у світлі постійних звинувачень і критики зі сторони політичного керівництва України, далеко не з метою зближення а навпаки.
Спитайте себе - чи втрутитесь ви самі, не маючи впевнености у надійності того, на чію сторону ви стали?
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03.04.2022 18:34 Ответить
путін прямим текстом сказав його ворог - нато. Чого ще цьому натові потрібно : вони хочуть передати війну з москалями на плечі своїх дітей та онуків ?
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03.04.2022 19:55 Ответить
Я розумію вашу фрустрацію але часи, коли війни розпочиналися через емоції, давно у минулому.
Ваше питання насправді не може буди адресовано до НАТО як організації а радше індивідуально до кожної країни-члена НАТО і суспільств цих країн.
По правді кажучи, 70% військового потенціалу НАТО є армія США, тож законномірно що без згоди уряду США, жоден мембер НАТО не візьме відповідальність на себе.
Згоду США неможливо отримати, допоки політичне керівництво України не викликає у них довіри.
І нажаль навіть сьогоднішні дії керівництва в Україні відверто спрямовані на погіршення стосунків з НАТО, США і теперішними Західними союзниками України.
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03.04.2022 20:22 Ответить
Пішов нахе...,підар обосраний
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03.04.2022 18:35 Ответить
Нужно больше жутких видео показывать в ЕС и США. Может дойдет и дадут оружие по мощнее.
Информ атака очень полезна, тем более, что нам врать нечего в отличие от рашки.
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03.04.2022 18:36 Ответить
"А Васька слушает да ест."
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03.04.2022 18:38 Ответить
Навіть якщо кацами вб'ють його дружину а дитину згвалтують, то риторика цього йолопа не зміниться
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03.04.2022 18:39 Ответить
Столтєнберг терпіло. Тким плювати в лице будеш, а вони витеруться і попросять вибачення
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03.04.2022 18:43 Ответить
Так потому ***** и охамело. Оно просчитало все - ссыкливый Запад, беспомощное НАТО, дряхлый дед в США, убежавший с Афгана. Просчиталось только с Украиной.
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03.04.2022 18:58 Ответить
постоянно стоять в стороне
и делать вид что просто поставляю оружие
(и то только малую часть, в которой нуждаются украинцы)
и типа не вмешиваясь иначе плешивый фюррер запустить тактическое или обычное яо
это стратегия ошибочная
скоординированные бомбардировки одновременно всех приграничных военных баз
аэродромов и нефтебаз (включая белорашку)
сильно бы охладило пыл рашен армии и руководства

вечно шантажировать ядерной кнопкой нельзя
и вечно вестить на шантаж тоже
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03.04.2022 18:44 Ответить
Это совсем не те слова, которые должен был сказать генсек НАТО
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03.04.2022 18:53 Ответить
Какое НАТО, такой и генсек. Чрезвычайную озабоченность высказал?
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03.04.2022 18:54 Ответить
"ця війна повинна закінчитися"
Війна не закінчитьСЯ. Війну ТРЕБА ЗАКІНЧИТИ! Відчуйте різницю. Пане Столтенберг!
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03.04.2022 18:55 Ответить
Эти мучительные смерти мирных жителей Украины также на ответственности НАТО. Это всё результат "глубокой озабоченности" вместо решительных действий. Начиная с 2008 года.
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03.04.2022 19:02 Ответить
С 2019 года. Это результат "усталости ат вайны".
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03.04.2022 19:36 Ответить
І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися", - заявив Столтенберг. Джерело: https://censor.net/ua/n3331023


Ще одне всралось і хоче ліліпутіну в очко зазирнути ?
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03.04.2022 19:02 Ответить
Занепокоєння в студію!!!
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03.04.2022 19:02 Ответить
А таки правда - багато крові на руках НАТО тому що вони НЕ ВТРУЧАЮТЬСЯ.
Той хто не втручається, а дивиться як коїться тяжкий злочин, може
бути зарахований до співучасників злочину
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03.04.2022 19:06 Ответить
Закончиться как , с этого места можно по подробнее
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03.04.2022 19:10 Ответить
Війна скинчится коли рашку буде зруйновано, а москалі та інши ,, братские народи" будуть знищені
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03.04.2022 19:29 Ответить
Війна показує, що ефективність міжнародних інституцій прямує до нуля. ООН - повна імпотенція. ОБСЄ - ні про що. Гаага - розслідування, які можуть тривати десятки років і рішення трибуналу деякі країни просто ігноруватимуть. НАТО... Має всі шанси приєднатися до квазі гарантів безпеки та паперових стурбованих бюрократичних помийок. І чим більше країн в цьому блоці - тим менше шансів на прийняття рішення. Угорщина, яка смердить газромівськими грошима, може за велінням кремля заблокувати вступ будь-якої країни до альянсу. А можливо й інші стратегічні рішення.
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03.04.2022 19:36 Ответить
Мн 17 уже расследовали
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03.04.2022 19:39 Ответить
И до, озабоченная или глубокое?
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03.04.2022 19:46 Ответить
сербы такие же геноцидники как и кацапы братушки, только без ядерного зонтика
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03.04.2022 20:11 Ответить
Должна! Дерусификацией...
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03.04.2022 20:26 Ответить
Цікаво, а генсек свою заяву погодив з путлером? Якщо ні, то це загроза для нато, навіть пряма провокація з боку альянсу. Чи після того, як українці дали під сраку москалям Єнс став хоробрим на висловлювання.
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03.04.2022 20:36 Ответить
Йенс Столтенберг просто сделал очередное политическое заявление. Все бы ничего, если бы он не был типичным леваком и бывшим марксистом, хотя бывших марксистов наверное не бывает. Как не может быть бывшего агента "Стеклов", которого в свое время плотно курировал майор Кириллов. Папа молодого перспективного Столтенберга тогда был премьер-министром и сыночка отмазал. Но осадочек остался.
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03.04.2022 21:02 Ответить
Ми віруєм Твоїй силі
І Духу живому.
Встане правда! встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
А поки що течуть ріки,
Кривавії ріки!
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03.04.2022 21:12 Ответить
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