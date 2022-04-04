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Генсек НАТО про звірства РФ у Бучі: Такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями. Ця війна повинна закінчитися
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував загибель мирних жителів у Бучі. Він назвав дії російських окупантів "жорстокістю".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і їх вбивають. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися", - заявив Столтенберг.
Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.
Топ коментарі
+59 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.04.2022 17:55
+41 Перехватчик
показати весь коментар03.04.2022 18:01
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Будь ласка, зачекайте...
@bryhynets
Отже, погляди окупанта і гаранта від окупанта - співпадають? Гарного нам влада знайшла гаранта в особі однодумця *****( Щось мені здається, що пана посла Мельника скоро зачистять спільними зусиллями трьох зацікавлених президентів(
Штайнмайер разделяет идею Путина об "отсутствии украинского народа", - посол
https://www.rbc.ua/rus/news/shtaynmayer-razdelyaet-ideyu-putina-otsutstvii-1648970425.html
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781547989069824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E830781692952637442%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2017%2F02%2F12%2F7061546%2F
Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на членство в НАТО
Цікаво. А Україна?
@Bykvu
· 13 мин
Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:
https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
стабильность его режима. Поэтому никаких изменений в самом кремле, судя по всему, скоро в будущем можно не ожидать...Финансирование ЕС террориста и убийцы путина продолжается...
а может подождете, пока пару миллионов еще уничтожат?
Усик вас покусал, что ли, что такая скорость мішления?
Столтенберг: Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО !!!!
https://charter97.org/ru/news/2022/4/3/462002/
Сообщает CNN.
"У нас хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они обратятся, то их одобрят все 30 союзников. Мы найдем способы сделать это относительно быстро", - заявил Столтенберг.
Твои озабоченности заткни себе в зад
«Для того, чтобы коалиция «Светофор» (эсдеки, «зеленые» и либералы) наконец-то решила усилить давление и ввести дальнейшие санкции (в том числе эмбарго на нефть и газ), должны были убиты еще сотни украинских гражданских, а женщины - быть изнасилованными», - пишет Андрей Мельник, посол Украины в Германии.
Война, заканчивайся! Раз, два! Так это себе Столтенберг представляет?
Рішення про розгортання бойових дій приймається колегіально, за участю урядів країн НАТО.
Україна має серед країн НАТО як прихильників так і опонентів. Повинно бути зрозуміло що колегіального рішення про участь НАТО у війні з мокшами годі сподіватися. Країна НАТО, яка прийме участь у війні, бере на свій ризик і відповідальність наслідків таких дій.
Яку реальну пряму військову допомогу ви очикуєте країні, яка не у складі НАТО? Особливо у світлі постійних звинувачень і критики зі сторони політичного керівництва України, далеко не з метою зближення а навпаки.
Спитайте себе - чи втрутитесь ви самі, не маючи впевнености у надійності того, на чію сторону ви стали?
Ваше питання насправді не може буди адресовано до НАТО як організації а радше індивідуально до кожної країни-члена НАТО і суспільств цих країн.
По правді кажучи, 70% військового потенціалу НАТО є армія США, тож законномірно що без згоди уряду США, жоден мембер НАТО не візьме відповідальність на себе.
Згоду США неможливо отримати, допоки політичне керівництво України не викликає у них довіри.
І нажаль навіть сьогоднішні дії керівництва в Україні відверто спрямовані на погіршення стосунків з НАТО, США і теперішними Західними союзниками України.
Информ атака очень полезна, тем более, что нам врать нечего в отличие от рашки.
и делать вид что просто поставляю оружие
(и то только малую часть, в которой нуждаются украинцы)
и типа не вмешиваясь иначе плешивый фюррер запустить тактическое или обычное яо
это стратегия ошибочная
скоординированные бомбардировки одновременно всех приграничных военных баз
аэродромов и нефтебаз (включая белорашку)
сильно бы охладило пыл рашен армии и руководства
вечно шантажировать ядерной кнопкой нельзя
и вечно вестить на шантаж тоже
Війна не закінчитьСЯ. Війну ТРЕБА ЗАКІНЧИТИ! Відчуйте різницю. Пане Столтенберг!
Ще одне всралось і хоче ліліпутіну в очко зазирнути ?
Той хто не втручається, а дивиться як коїться тяжкий злочин, може
бути зарахований до співучасників злочину
І Духу живому.
Встане правда! встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
А поки що течуть ріки,
Кривавії ріки!