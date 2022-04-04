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"Вулиці всіяні тілами", - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив жахливу інформацію про те, що в братській могилі поховали 280 трупів людей, які були вбиті російськими окупантами.Увага! нижче фотографії, які не рекомендовані неповнолітнім та особам з нестійкою психікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Федорук повідомив у коментарі АFP телефоном, що вони "вже поховали 280 людей у братських могилах", оскільки українська армія повернула контроль над ключовим містом під Києвом. Як свідчить агенція, він сказав, що сильно зруйновані вулиці міста завалені трупами.

Також дивіться: Десятки тіл цивільних зі зв'язаними руками та розстріляних окупантами в Бучі: Так виглядає геноцид. ФОТО 18+

Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими окупантами в Бучі. ФОТО 18+

Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла людей лежать просто на дорозі: Наслідки злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині. ВIДЕО 18+

Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 03

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Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 04
Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 05
Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 06

Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 07

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+168
Кожен росіянин повинен здохнути
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03.04.2022 00:51
+114
Кожен!
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03.04.2022 00:52
+103
РоZZия должна быть ликвидирована как государство, раздроблена на мелкие кусочки, а граждане этой недостраны денацифицированы!!
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03.04.2022 00:54
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Сьогодні мені хтось під італійським прапором написав, що мовляв усе одно треба залишатися цивілізованою людиною, не можна самим перетворюватися на воєнних злочинців, бла бла бла.
Після таких фактів повторю остаточно свої побажання. Тільки нелюдська жорстокість, воєнні злочини, табори смерті, газові камери, крематорії, Бабині Яри та доктор Йосип Менгеленко для усього бидлонаселення ерефії. Усі 140 млн. у жерло геноциду! І Хатинь у кожну кацапську дярєвню. Увійшли - усіх, від новонароджених до хричів, у придатну для цього будівлю - і масова кремація живцем!
І не треба, синьоре (чи синьоро), про "жоден народ на таке не заслуговує". Ці - заслуговують.
(і взагалі я расист, тож не треба мені тут... ви там в Європі вже дотолерастилися до мультирасового зоопарку. Утім я не про це: саме існування кацапів є знущанням над вищою з усіх рас - Білою. Якась гидка суміш слов'ян із усіма типами унтерменшів... тьху, гидота! У Бухенвальд!)
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03.04.2022 02:48 Відповісти
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03.04.2022 05:03 Відповісти
Кожен із кацап після війни, який не здохне, то повинен буде відпизженим в свій п'ятак свинячий.
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03.04.2022 08:16 Відповісти
Независимая международная Комиссия по расследованию военных преступлений обнаружила в освобожденном от российских православных оккупантов украинском городе Буче, сфотографировала и зафиксировала в документах для Суда в Гааге, ЧЕТЫРЕСТА ДЕСЯТЬ трупов гражданских лиц со связанными руками и расстрелянных в затылок. На телах многих покойников имелись признаки пыток. У некоторых замученных жертв были отрезаны уши, языки, ступни ног, просверлены электродрелью коленные чашечки и участки обожженной кожи.

Некоторые женщины были с отрезанной грудью и перед смертью изнасилованы. По всем признакам видно, что в Украину пришли православные звери, а не люди.

Господи Вседержитель! «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).

Ты «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8). Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, поступить с российскими православными садистами министра нападения и разрушения РФ Сергея Шойгу так, как Ты это сделал с врагами Израиля - Ассирийцами. «И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела мертвые» (Книга пророка Исаии 37:36). Аминь!

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04.04.2022 12:52 Відповісти
я очень благодарен тому парню, который простреливал ноги кацапским ублюдкам. Только тотальный террор. Кровь всех невинно убитых взывает к отмщению и на голове кучм, кравчуков и ещё длинного списка деятелей разных мастей
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03.04.2022 08:24 Відповісти
російські фашисти мають бути покарані в 1000 раз більше, ніж фашисти під час вітчизняної війни, ні в якому разі цю нечисть не відпускати додому, вони мають відбудовувати Украіну
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03.04.2022 08:31 Відповісти
Хочу бачити ,,ядерні гриби ,,над містами московії, хочу бачити киплячу Волгу,та мільй.они обвуглених москалів
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03.04.2022 09:25 Відповісти
Ну ветераны ВОВ о фашистам даже такое нерассказывали.Оказывается русский мир хуже фашистов.нацистов и даже мразей.За каменную стену на сотни лет и пусть сами как крысы грызутся ..
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03.04.2022 10:11 Відповісти
цивилизованному миру это не объяснить... даже страшные фото и ужасные факты....
этот мир проглотил уже не одно бесчинство, беззаконие и преступление срахи... закрою глаза и на это
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03.04.2022 10:19 Відповісти
Каждая мразь которая это совершила понимает, что если его возьмут в плен,или добровольная сдача . Его ждет горячий жратва , звонок маме, и возвращение домой или обмен. Человека убить ради забавы безнаказанно. Ответ за все должен быть однозначным на месте где поймали , без колебаний.За одного гражданского троих мразей в расход.. Ни о какой Гааги и речи нет .
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03.04.2022 13:20 Відповісти
Не хлопче то не так, читала: один офицер давав интервью, казав так" нас 40 миллионов их 140 миллионов, на каждого из нас по 40 касабов и не промажте!
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04.04.2022 14:18 Відповісти
Эти нелюди не вечные, прийдется отвечать на том свете по полной.Там не получится уйти от ответственности.
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03.04.2022 13:35 Відповісти
В 1939 они разделили Польшу с немцами, дальше можно не рассуждать.
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03.04.2022 13:39 Відповісти
Никаких переговоров с нацистами!!!!! Арахамия - геть!
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03.04.2022 13:42 Відповісти
83% россиян хотят стереть нас с лица Земли. Они ненавидят нас за то, что мы оказали и продолжаем оказывать сопротивление. Эта ненависть стала для них наркотиком,

и Путин, конечно, не может не поддаться тому всероссийскому психозу, который он сам же и вызвал. Известно, что он очень внимательно относится к рейтингам.

И если сейчас он почувствовал себя настоящим фюрером, то бишь вождем, осатаневших россиян, то конечно, от этого у него еще больше "поехала крыша".
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03.04.2022 13:55 Відповісти
83% россиян хотят стереть нас с лица Земли.
Они ненавидят нас за то, что мы оказали и продолжаем оказывать сопротивление.

Эта ненависть стала для них наркотиком,

и Путин, конечно, не может не поддаться тому всероссийскому психозу, который он сам же и вызвал. Известно, что он очень внимательно относится к рейтингам.

И если сейчас он почувствовал себя настоящим фюрером, то бишь вождем, осатаневших россиян, то конечно, от этого у него еще больше "поехала крыша".
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03.04.2022 13:56 Відповісти
Аграхімія абхазська абізяна тим часом хоче злити Україну ! Вбийте ***** ту мразоту доки не піздно !
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03.04.2022 14:15 Відповісти
Спокойствие, только спокойствие, если читаете Цензор, пан Бутусов показывает и рассказывает обо всех новостях, от кто что сказал и до что кто сделал. Так вот: моська лает а караван идет, было интервью наших генералов. Пан Бутусов то всё подробно показал.
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04.04.2022 14:26 Відповісти
ну что Хламидия с паДалюком, мирный договор говорите....
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03.04.2022 14:28 Відповісти
Немає поганого чи хорошого росіянина,вони всі до єдиного варвари,ординці,фашисти,садисти і покидьки.Одні вбивають,грабуютьт,гвалтують,нищать все і руйнують,а інші це підтримують і аплодують.Після війни,вірніше після нашої перемоги,з варварською країною,з цими дикими племенами раз і назавжди треба порвати всі дипломатичні,політичні,торгові і родинні звязки.В кожного з нас в росії є родичі,але вони там теж вже кончені з відбитими і атрофованими мізками.НЕМАЄ В НАС ТАМ БІЛЬШЕ РОДИЧІВ!
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03.04.2022 14:32 Відповісти
Такое не прощается!
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03.04.2022 14:46 Відповісти
Таке весь світ має усвідомити і запам'ятати! Москалі не мають права на існування, всі, від мала до велика.
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03.04.2022 15:05 Відповісти
Проклятые фашисты будут гореть в аду 1000 лет!!! Скорбим и плачем всей страной. Этот ужас не вкладывается в головах нормальных людей. Страшно даже подумать, что эта мразь захватит Украину. Что будет с народом Украины???
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03.04.2022 15:16 Відповісти
"Переговорників", "гуманістів" і "шукачів компромісу" наших туди варто звозити і рилом натицяти!!! А, вибачте, то ж громадяни країни-"гаранта безпеки" зробили, так, Затрахамії з Подоляками???
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03.04.2022 15:16 Відповісти
😭
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03.04.2022 17:08 Відповісти
Похоже 1488 на первом фото убийцы сами и наляпали на забор для ТВ рашинской пропаганды.
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03.04.2022 18:37 Відповісти
Твари... О каких переговорах может идти речь после всего что россия натворила?!! Россия должна вывести войска с украинской земли и предстать перед международным судом за геноцид украинского народа!
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03.04.2022 18:41 Відповісти
Для початку вирізати сім'ї ублюдків які стали відімі
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04.04.2022 11:04 Відповісти
Ліквідація сімей кацапів катів,досвід Моссада
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04.04.2022 11:07 Відповісти
Статья называется «Что Россия должна сделать с Украиной». Интересно, что через несколько часов РИА-Новости заблокировали доступ к этой статье на своем сайте, однако сервис Webarchive успел сделать копию публикации.

https://web.archive.org/web/20220404044734/https:/ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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04.04.2022 21:22 Відповісти
31 марта он объявляет праздник... Освобождение Бучи.... А 3 апреля наконец то увидел трупы на дорогах по всему городу... Странно... Два дня ездил по огромной Буче... И не видел
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08.04.2022 01:14 Відповісти
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