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Генштаб ВС (4357) Донбасс (26927)

Враг перегруппировывает силы в Донецком направлении. Туда перебрасывают подразделения из Калининградской области, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации в Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброс отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей".

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Топ комментарии
+16
Поляки КЁНИГСБЕРГ остался без защиты. Вперёд.
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03.04.2022 20:10
+13
Усе лайно донашого берегу
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03.04.2022 19:59
+4
Друзі поляки, пора за референдум подумати в Кенінсбергу, друзі фіни - все, що москаль забрав у 1940, до лінії Манергейма, друзі японці - не тільки південні, а всі Курили Вас давно чекають. Там навчання були-курам насміх, аж 3 тис. ваньок бігало, а Ви справжня нація. Гарячий народе Грузії, чого чекаєте, москалі самі не виздихають, вперед аж до Кубані, там десь зустрінемось і демаркуємо спільний кордон. Славетні сини Ічкерії, воїни Дудаєва, беріть за одне місце бородатого зрадника за кадик, зробіть йому кердик і вперед до перемоги. Сусіди молдавани, гоніть ту москальську нечисть з Вашої землі у води Дунаю, бички навесні голодні, може і яка більша рибина запливе.
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03.04.2022 20:37
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Усе лайно донашого берегу
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03.04.2022 19:59 Ответить
Кролевець кому?
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03.04.2022 20:01 Ответить
Поляки! Не спати!

Jeszcze Polska nie zginęła!
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03.04.2022 21:00 Ответить
так. ждем чернобаевку 15.
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03.04.2022 20:02 Ответить
Назад в мешках поедут, если повезет.
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03.04.2022 20:05 Ответить
Яким чином вони потрапили з того анклаву в Домбабве? Літати ж не можна...
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03.04.2022 22:03 Ответить
Морем до Питера
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03.04.2022 22:11 Ответить
Неможливо: там Естонія з фінами.
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03.04.2022 22:39 Ответить
Хана калининрадскому биомусору, вышлют в пакетах бандеролью по запчастям
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03.04.2022 20:08 Ответить
"бандероль" не надійде, логістика складна
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03.04.2022 20:20 Ответить
Поляки КЁНИГСБЕРГ остался без защиты. Вперёд.
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03.04.2022 20:10 Ответить
і побистріше, як раз момент
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03.04.2022 20:12 Ответить
Когда боевые монголы выступят?
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03.04.2022 20:10 Ответить
РФ выскребает вояк как вшей из шерсти, а потом сжигает в Украине.
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03.04.2022 20:12 Ответить
Ну сюди їх ще доправлять, а от назад, беручи до уваги складнощі логістики- можуть розраховувати тільки на похоронки!
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03.04.2022 20:13 Ответить
Мяса в мясорубку. Я извеняюс - лука добавьте
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03.04.2022 20:14 Ответить
20. ..... возух вже достали, підараси
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03.04.2022 20:16 Ответить
А что там на калининградщине за мосча такая? Тамошние "ваньки" не иначе как уже разучивают текст для беспроблемной сдачи в плен ВСУ.
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03.04.2022 20:19 Ответить
Хто ж тепер Кенігсберг від поляків захистить?
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03.04.2022 20:21 Ответить
Друзі поляки, пора за референдум подумати в Кенінсбергу, друзі фіни - все, що москаль забрав у 1940, до лінії Манергейма, друзі японці - не тільки південні, а всі Курили Вас давно чекають. Там навчання були-курам насміх, аж 3 тис. ваньок бігало, а Ви справжня нація. Гарячий народе Грузії, чого чекаєте, москалі самі не виздихають, вперед аж до Кубані, там десь зустрінемось і демаркуємо спільний кордон. Славетні сини Ічкерії, воїни Дудаєва, беріть за одне місце бородатого зрадника за кадик, зробіть йому кердик і вперед до перемоги. Сусіди молдавани, гоніть ту москальську нечисть з Вашої землі у води Дунаю, бички навесні голодні, може і яка більша рибина запливе.
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03.04.2022 20:37 Ответить
Размазан Дыров зайнятий на зйомках чергового лякаючого ужастіка...
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03.04.2022 21:57 Ответить
Значит будем возвращать Кёнигсберг !!!!
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03.04.2022 20:23 Ответить
буде велика битва..вже всі попереджають,не тільки у нас, а із за кордону
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03.04.2022 20:25 Ответить
Коротко про виродків з 37 одшбр - в радянські часи у них був шеврон з диким кабаном. Але часи міняються і виродки стали СВИНОСОБАКАМИ
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03.04.2022 21:17 Ответить
 
 